 Украина и Китай планируют обмениваться студентами педагогических вузов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
По мнению директора департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрея Шевцова, украинские соискатели степени доктора философии по китайскому языку должны иметь научного руководителя не только с украинской стороны, но и с китайской.
"Двойное научное руководство позволит нам, прежде всего, улучшить уровень подготовки специалистов, которые проводят исследования в области китайской филологии. Кроме того, это облегчит лицензирование в украинских вузах по специальностям "Филология. Перевод", "Средняя школа. Язык и литература" по этому направлению, ведь сейчас в Украине наблюдается нехватка докторов филологических наук в области китайского языка", - рассказал он.
Отдельно стороны говорили о сотрудничестве между вузами, академический обмен и совместные научные исследования. В частности, директор института славянских языков ХПУ госпожа Чжао Цюе предложила осуществлять обмен студентами и преподавателями между Харбинским педуниверситетом и Южноукраинским национальным педагогическим университетом им. Ушинского. Прежде всего, речь шла об обучении в магистратуре, адаптации учебных планов, условиях получения дипломов государственного образца.
Также планируется провести совместные научные исследования в области украинистики при поддержке "Института Конфуция" и украинского культурного центра в Харбинском инженерном университете.
Озвученные предложения заложены в проект соглашения об академическом сотрудничестве между Университетом Ушинского, Харбинским педагогическим университетом и Харбинским инженерным университетом. Стороны подпишут документ после его согласования.
Напомин, что 23 июня 2017 г. подкомиссия по сотрудничеству в области образования между Украиной и КНР утвердила "План первоочередных мероприятий по развитию украинско-китайского сотрудничества в области образования на 2017-2019 годы". Им предусмотрено, что Украина и КНР будет развивать олимпиады по языкам, увеличивать обмен студентами и способствовать открытию программ двойных дипломов.
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"в Украине учатся больше всего студентов из стран СНГ - 49% (лидеры - Туркменистан, Азербайджан, Грузия), Африки - 18% (Нигерия, Марокко, Гана), Ближнего Востока - 16% (Ирак, Иордания, Турция), Азии - 12% (Индия, Китай, Вьетнам)."
В Украине обучаются 63-70 тыс. иностранных студентов, которые вливают в экономику страны порядка $500 млн в год
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какие вузы, что за бред, всё это очень мутно,
думаю кому-то в министерстве неслабо капнуло,
вопрос, что за цели у китаёзов ?
для начала стоит провести ЗНО в министерстве(ах),
там половина таблицу умножения не знает, букварь скурившие отморозки
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КИТАЙЦЫ СВОИХ ШЛЮТ СЮДА, ЧТО БЫ ОСВАИВАТЬ ЯЗЫК СВОИХ БУДУЩИХ ТЕРРИТОРИЙ !
А МЫ ДЛЯ КАКОГО ХРЕНА ТУДА СВОИХ ШЛЁМ?
.
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