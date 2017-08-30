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 Общество
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Все про:Китай (993) обмен (571) образование (1588) Минобразования (862) студенты (524)

 Украина и Китай планируют обмениваться студентами педагогических вузов

минобразования

Украина и Китай планируют наладить сотрудничество между педагогическими вузами и вместе исследовать украинистику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По мнению директора департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрея Шевцова, украинские соискатели степени доктора философии по китайскому языку должны иметь научного руководителя не только с украинской стороны, но и с китайской.

"Двойное научное руководство позволит нам, прежде всего, улучшить уровень подготовки специалистов, которые проводят исследования в области китайской филологии. Кроме того, это облегчит лицензирование в украинских вузах по специальностям "Филология. Перевод", "Средняя школа. Язык и литература" по этому направлению, ведь сейчас в Украине наблюдается нехватка докторов филологических наук в области китайского языка", - рассказал он.

Отдельно стороны говорили о сотрудничестве между вузами, академический обмен и совместные научные исследования. В частности, директор института славянских языков ХПУ госпожа Чжао Цюе предложила осуществлять обмен студентами и преподавателями между Харбинским педуниверситетом и Южноукраинским национальным педагогическим университетом им. Ушинского. Прежде всего, речь шла об обучении в магистратуре, адаптации учебных планов, условиях получения дипломов государственного образца.

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Также планируется провести совместные научные исследования в области украинистики при поддержке "Института Конфуция" и украинского культурного центра в Харбинском инженерном университете.

Озвученные предложения заложены в проект соглашения об академическом сотрудничестве между Университетом Ушинского, Харбинским педагогическим университетом и Харбинским инженерным университетом. Стороны подпишут документ после его согласования.

Напомин, что 23 июня 2017 г. подкомиссия по сотрудничеству в области образования между Украиной и КНР утвердила "План первоочередных мероприятий по развитию украинско-китайского сотрудничества в области образования на 2017-2019 годы". Им предусмотрено, что Украина и КНР будет развивать олимпиады по языкам, увеличивать обмен студентами и способствовать открытию программ двойных дипломов.

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Скрипач, тут марсиане обмен предлагают. Мы им кц, а они нам желтые штаны (Кин-дза-дза)
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Це в плані того що в майбутньому будемо сусідами?
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Та звичайно... Потрібно визначити де кордон проводити по Уралу чи по Волзі..
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За пределами Поднебесной учится более 1,5 миллионов китайских студентов, из них почти 300 тысяч в США, более 60 тысяч в Великобритании.
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Зашибись... Нам еще китаез не хватало. потом их огнем не выкуришь.
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Та неее. Будут булавками к картонке прикалывать. А двойными экземплярами меняться. )
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Вы отстали от жизни. Они давно уже в Украине - стат. данные 2015 года
"в Украине учатся больше всего студентов из стран СНГ - 49% (лидеры - Туркменистан, Азербайджан, Грузия), Африки - 18% (Нигерия, Марокко, Гана), Ближнего Востока - 16% (Ирак, Иордания, Турция), Азии - 12% (Индия, Китай, Вьетнам)."

В Украине обучаются 63-70 тыс. иностранных студентов, которые вливают в экономику страны порядка $500 млн в год
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оказывается китайцы по характеру больше русские чем москали
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ВОт реальный стратегический партнер нарисовался -Китай! Конечно вряд ли циничных китайских инвесторов заинтересует что-то по-настоящему, кроме украинского чернозема.Но если будет бить кацапстан, то будут учиться и преклоняться, им же еще Амур и Дальний Восток отвоевывать у рашки
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Политикам некоторых стран очень нравится как в Китае запрещают интернет,но почему то очень не нравится,как за коррупцию там расстреливают
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будут учить в Украине русский язык, что бы потом в сибири учить россиян китайскому.
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Все китайцы- шпиены. Так что не обольщайтесь...
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я с китайцами начал работать еще весной 1992 года,сначала по мелочи...,прокол был только один.Стержни для авторучек наполовину оказались бракованными,за что мне принесли извинения и привезли нормальную партию через 2 недели вместо денежной компенсации...
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Правильно делают... Надо же нам в будущем налаживать отношения в приграничной зоне... Китайские пограничники будут говорить по-украински, украинские - по-китайски... Горилку пить научим, а свинину они и так любят...
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Обмін студентами з розрахунку 1 українець : 45 китайців!
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Будут учить украинский, для будущей работы на украино-китайской Государственной границе.
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А можна Кабмінами обмінятись? (Наш існуючий на китайський бувший в вжитку. Там наш Міністр соцполітики не відкриє рота, буцім то китайці дуже багато їдять: одразу зашморг на шию закинуть, або з кулемета вшмаляють...)
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Супер...по какому курсу менять будем? 1 к 100? Прочел недавно, что там одних скрипачей 40 лямов
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Ученики и так учителей не понимают ни на украинском ни на русском. А уж на английском и немецком то как не понимают. Китайский легче и понятнее?
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китайцы ?
какие вузы, что за бред, всё это очень мутно,
думаю кому-то в министерстве неслабо капнуло,
вопрос, что за цели у китаёзов ?
для начала стоит провести ЗНО в министерстве(ах),
там половина таблицу умножения не знает, букварь скурившие отморозки
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Украина и Китай планируют обмениваться студентами педагогических вузов

КИТАЙЦЫ СВОИХ ШЛЮТ СЮДА, ЧТО БЫ ОСВАИВАТЬ ЯЗЫК СВОИХ БУДУЩИХ ТЕРРИТОРИЙ !
А МЫ ДЛЯ КАКОГО ХРЕНА ТУДА СВОИХ ШЛЁМ?


.
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кітай - імперія, з імперськими амбіціями. це не сучасна демократія. а Україна ще слабка країна. Обережно треба.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина и Китай планируют обмениваться студентами педагогических вузов
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