 Брюссель не исключает постоянных пограничных проверок внутри Евросоюза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 30 августа.
"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", - сказал он.
"Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности", - добавил Аврамопулос.
Он также заметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что "открыт для новых предложений".
Проверки на границах некоторых стран - членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса. На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены. Недавно ФРГ и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.
1464 39
"Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО(24)
Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Россию угрозой для безопасности США(94)
Двух "депутатов народного совета ЛНР" убили в оккупированном Луганске(205)
Задержан информатор "ДНР", посещавший "близких" на подконтрольной территории. ВИДЕО(6)
ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма(19)
"Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко(252)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Начнём с того, что в токийской электричке ты можешь получить по мордасам только лишь за то, что у тебя глаза не узкие.
Найти нормально оплачиваемую работу очень сложно, ибо цены в Японии покруче лондонских. И попробуй ещё разобраться в 10 видах поклонов, кому и как кланяться. Ошибёшься с поклоном шефу - вылетаешь с работы.
А уехать и получить гражданство не очень сложно, вот только обратно уже ни как.
Русские девчёнки бегут замуж за респектабельных японцев, а оказывается - на рисовые поля. Горбатиться по несколько лет безвылазно даже в город, обслуживая и терпя побои мужа. А потом бегут в посольство, а им в ответ дулю. Ибо если муж не захочет, хер она разведётся и соответственно хер откажется от гражданства.
Так что не многие беженцы смогут там выжить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чего же вы в эту парашку как с цепи рветесь-малыш?
========
А вам,деточка,не кажется,что всё с точностью до наоборот
Ответить
Япония ,что похожа на Парашку?А терроризма нет,так как НЕТ беженцев,они никому ничего не дают
=======
Где-то рядом Китай,там сесть в поезд метро,как у нас в самолёт
Ответить
Ответить
Ответить