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Все про:безопасность (617) Еврокомиссия (718) терроризм (20541) Евросоюз (12101) Аврамопулос (3)

 Брюссель не исключает постоянных пограничных проверок внутри Евросоюза

ес

В рамках антитеррористической борьбы Еврокомиссия не исключает введения пограничных проверок внутри ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 30 августа.

"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", - сказал он.

"Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности", - добавил Аврамопулос.

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Он также заметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что "открыт для новых предложений".

Проверки на границах некоторых стран - членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса. На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены. Недавно ФРГ и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.
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А в нас галас із-за перевірок у воюючій країні підняли- тут теж галасуватимете?
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Саша иди воюй,чего ты галасуешь с утра пораньше.
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Хе-Хе....- мигранты и бомжи беженцы меняют правила Шенгена и ЕС.... Давайте еще больше толерантности ...до самого заката старушки Европы...
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если убрать из ЕС толерантность и другие ништяки - получится парашка
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Vadym Tsyrkalyuk а если не убрать, то скоро получится дикая Африка....Вот как тут быть...?
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практика показывает, что действия европейцев приводят к bmw и audi, а действия жостких нетолерантных пацанов - к авто-ваз
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Vadym Tsyrkalyuk - ну да....- старая - добрая Европа еще до нашествия варваров..., но скоро может наступить хаос и сплошной терроризм..., не зря Трамп Меркель дурой назвал...
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во франции давно уже много выходцев из африки и ниче все нормально было, пока не появилося куйло...
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Чего же вы в эту парашку как с цепи рветесь-малыш?
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потому что там пока не парашка, толерантность все дела, ватничек
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есть прямая зависимость уровня толерантности и благосостояния общества..?
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Fobos - вот в Сингапуре за выплюнутую жувачку на улице 200$ штрафа, тоже самое за курение на автобусной остановке..., ну а приезжим права качать вообще в голову не приходит.. Такой вот богатый концлагерь.... - влево /вправо расстрел на месте...
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Fobos - очень сытый...- за простой ножик-открывалку в кармане или блок сигарет без акциза можно поднять кучу проблем .... Так что не хочу я такую сытость откормленного животного...
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Вот только по уровню ощущения себя счастливым, Сингапур занимает последнее место среди 160-ти стран. Так что не всегда, даже в наличии денег - счастье.
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в парашке чел из вдв убил хипстера за шляпу и очки - стало лучше?
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парашу вообще не стоит рассматривать как пример хоть немного адекватного общества..это сплошная клиника..
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Друг мой любезный. Вы очень мало знаете о Японии.

Начнём с того, что в токийской электричке ты можешь получить по мордасам только лишь за то, что у тебя глаза не узкие.
Найти нормально оплачиваемую работу очень сложно, ибо цены в Японии покруче лондонских. И попробуй ещё разобраться в 10 видах поклонов, кому и как кланяться. Ошибёшься с поклоном шефу - вылетаешь с работы.
А уехать и получить гражданство не очень сложно, вот только обратно уже ни как.
Русские девчёнки бегут замуж за респектабельных японцев, а оказывается - на рисовые поля. Горбатиться по несколько лет безвылазно даже в город, обслуживая и терпя побои мужа. А потом бегут в посольство, а им в ответ дулю. Ибо если муж не захочет, хер она разведётся и соответственно хер откажется от гражданства.

Так что не многие беженцы смогут там выжить.
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А как теперь в Видень на оперу,в Прагу на пиво,надо будет ганцу толковать?
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///а у нас у депутатов надо проверять карманы чтобы типа Добкина брата не проносили "лекарства" которые уничтожают человеческий облик , ну не в буфете же он их покупает?
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ES mavr14
Чего же вы в эту парашку как с цепи рветесь-малыш?
========
А вам,деточка,не кажется,что всё с точностью до наоборот
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UA Gabriel Monte
Япония ,что похожа на Парашку?А терроризма нет,так как НЕТ беженцев,они никому ничего не дают
=======
Где-то рядом Китай,там сесть в поезд метро,как у нас в самолёт
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мне очень нравится словосочетание Евросоюз - Украина.
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и это справедливо, ведь сколько понаехало со всех сторон. Хотя в этой ситуации запущенной и сказать нечего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБрюссель не исключает постоянных пограничных проверок внутри Евросоюза
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