 Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, - горсовет

Во Львове с 1 сентября до 3 грн возрастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Во Львовском горсовете отметили, что Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета согласовало проект решения об установлении тарифов на проезд в городском электротранспорте, согласно которому с 1 сентября цена на проезд составит 3 грн, льготный проезд для учащихся и студентов - 1 грн 50 коп.
Предложенный тариф планируется утвердить на ближайшем заседании исполкома Львовского горсовета.
В настоящее время стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составляет 2 грн, в городских маршрутных такси - 4 грн.
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Ледве назад приїхала.
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Провокаціями займаєтесь?
Нікуди я бігти не збираюсь,бо нема підстав ні за яких обставин.
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От я зараз скажу,що ви кацап під проксі,бо мені так схотілось.
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Оте що підкреслено- це наклеп.,як і ваші натяки про ремесло.
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Так от, не знайдеш жодного.
Тобто ти сам звичайнісінький троль-брехунець.
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От дивлюсь я на вас,наче патріоти,бажають країні найкращого,але ж ви брехуни,тому нічого ви не зробите і не доб'єтесь,бо сила в правді.
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Ясно,ясно..Сам зізнався.
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Тільки сміття на всю країну.
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Спасибо за рекламу!
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постоянно ноют, что проезд в маршрутках должен быть хотя бы гривен 16, чтобы было чем семью кормить...
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а когда я ему написал, что там было, и что не было ненормативной лексики и личных оскорблений тупо удалил жалобу.
походу, смена модера сегодня такая, шоколадная
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Не нужно "скиглити"!
В Европе проезд ещё дороже... правда, там курятина дешевле...
Но жить, ведь, веселее стало! Радостнее!
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Відстані значно менші.
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Или поменяли маршрутки на новые?
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35 маршрут вже розпався на черзі 19-й! Водіям пропонують "казкову" зряплату 4 тисячі,при 16-18 годинному робочому дні! Хто не рагуль і вміє їздити вже смарує лижі у Польщу де платять у 10 разів більше ,а мозготрахалки у 1000 разів менше. :p
У чужих руках йух завжди грубший!
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всё бабло в руках порошенка
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