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 Политика Украины
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Все про:Львов (3670) проезд (222) транспорт (1232) цены (2121) повышение (96)

 Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, - горсовет

львов

В настоящее время стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составляет 2 грн, в городских маршрутных такси - 4 грн.

Во Львове с 1 сентября до 3 грн возрастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во Львовском горсовете отметили, что Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета согласовало проект решения об установлении тарифов на проезд в городском электротранспорте, согласно которому с 1 сентября цена на проезд составит 3 грн, льготный проезд для учащихся и студентов - 1 грн 50 коп.

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Предложенный тариф планируется утвердить на ближайшем заседании исполкома Львовского горсовета.

В настоящее время стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составляет 2 грн, в городских маршрутных такси - 4 грн.
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Вчора була у Львові
Ледве назад приїхала.
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фу, это так огидно(работать на жирного шоколадного диабетика)...
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Интересно было бы узнать - хоть кто-то из её окружения вообще знает, что у неё за ремесло.
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Мені от цікаво, після реальної зміни влади і покарання в подальшому крадіїв-олігархів та їх посібників, куди ви всі побіжите? У Крим повернешся?
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Та хто ці "ви всі"?
Провокаціями займаєтесь?
Нікуди я бігти не збираюсь,бо нема підстав ні за яких обставин.
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В наклепі.
От я зараз скажу,що ви кацап під проксі,бо мені так схотілось.
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А наклеп - в чому? Ксюша, я розумію, що найкращий захист - це напад, але від чого ти зараз так гарячкувато почала захищатися? Так не хочеться у Крим повертатися?
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..... подальшому крадіїв-олігархів та їх посібників, куди ви всі побіжите.

Оте що підкреслено- це наклеп.,як і ваші натяки про ремесло.
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А ти з Луцьку не побіжиш, коли місцеві мешканці, в яких багато дітей загинуло, взнають, що в них під боком сиділа кримчанка і тролила за крадіів?
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Які підтверджують твої слова,що буцімто я тролю за крадіїв.
Так от, не знайдеш жодного.
Тобто ти сам звичайнісінький троль-брехунець.
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Ти так не нервуй, я поки що жодної образи на твою адресу не написав, все дуже коректно, а ти вже - тричі. А щодо брехні і троління, то ми зможемо в майбутньому твоїм новим співмешканцям продемонструвати скріни з твоїми коментарями, а вони оцінять. Ти ж будеш не проти?
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Зараз демонструй,бо вже набридли побрехенькі.
От дивлюсь я на вас,наче патріоти,бажають країні найкращого,але ж ви брехуни,тому нічого ви не зробите і не доб'єтесь,бо сила в правді.
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Зараз я втрачаю тут власний час, і безкоштовно. А трохи пізніше я буду робити це в робочий час і за зарплатню. Андестенд?
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Я ніколи не беруся за подібний бруд і не працюю за копійки.
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А...То будеш керувати ботно-трольною командою...
Ясно,ясно..Сам зізнався.
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Люди мислять на рівні власного розумового та морально-етичного розвитку. Так що з твоїм - дуже показово вийшло.
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Та ні.Це з твоїм вийшло. Ти перший мене в якісь боти оформив,а виявилось сам там попрацювати вирішив.
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Мені більш цікаво буде побачити, в кого тебе лучани "оформлять". Може вийде, як з Байбутловим та Ракицьким.
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Які ще наклепи?,це констатація факту.Ви карамельний бот
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Ксения, как никогда, была близка к провалу
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Ну подобається декому дурню городити,заважати не буду,бо ще розчарую.))
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А ви не та Ксюша,яка у день незалежності вітав тут усіх на цензорі зі святом і підписався Саша Крест/Хрещатик...Питаю,бо ніку тої ксюші не памятаю
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"перекрасятся" и под новыми никами будут за новуб власть троллить
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но надо на работу, ща шокодупу топить, бабло загребать
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И мусора там нет...
Тільки сміття на всю країну.
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Заспамили? :D
Спасибо за рекламу!
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Хорошая новость. Значит вырастет в гривнах объем предоставляемых услуг, а значит и ВВП. Это очередной успех правительства Гойсмана
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ну в каком-то смысле так она и ест
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Ціни на проїзд встановлють місцеві органи влади. Вчи закони.
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Та да. И они же встановлюють спрпвэдлыви тарыфы. А рошенивськи вовкы и продавци спиднього з Винныци ни до чого. Эгеж?
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При реальной конкуренции не было бы необходимости контролировать цены, но в государстве МОНОПОЛИЙ и ОЛИГАРХИИ конкуренции быть не может!
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ріст ціни на проїзд в бідній Україні ,прямопропорційний росту кількості"зайців"
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Садовий, що ж ти робиш, скотиняка така.
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У Львові відкрили нову туристичну атракцію - екстрім тур по місту. Умови дуже прості: привязуєш до руки георгієвську стрічку і сідаєш в маршрутку.
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в Днепре маршрутки по 6 грн. (небольшая часть по 5 грн. есть), и маршрутчики на форумах плачутся, что на хлеб не хватает.
постоянно ноют, что проезд в маршрутках должен быть хотя бы гривен 16, чтобы было чем семью кормить...
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ага,попробуй их вьігнать с єтого теплого места.
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даже если будет по 100 - то маршрутка, все равно останется "маршруткой" - побольше набить, пореже ездить, поменьше ремонтировать, подороже стричь пипл.
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Ну что? Я ж предупреждал, что это бесполезно и лучше поберечь время и нервы.
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ага, причем модер сразу слился на оскорбления, потом попытался на п.1.1, ненормативная лексика.
а когда я ему написал, что там было, и что не было ненормативной лексики и личных оскорблений тупо удалил жалобу.
походу, смена модера сегодня такая, шоколадная
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НЕ існує маршруток. Є автобусні перевезення, таксі, тролейбуси, трамваї, метро...
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Колись і фур не було. Потім якась дурепа вкинула таке слово...
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вот и реформа "львовского общ. транспорта" подоспела. Не жалеет себя поп. Надеюсь он не забудет включить эту реформу в очередную промову для благодарного электората.
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Пусть во Львов приедет торжественно открыть маршруты с новыми ценами.
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Шо такое 1 гривня? Мелочь.
Не нужно "скиглити"!
В Европе проезд ещё дороже... правда, там курятина дешевле...
Но жить, ведь, веселее стало! Радостнее!
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в моём городке 4 гривны ввели еще в апреле....,Львовяне отстают от цивилизации...
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Існує суттєва відмінність ситуації в Києві (Дніпрі...) від такої у Львові.
Відстані значно менші.
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А мер Конотопа, коли маршрутчики почали страйкувати і вимагати підвищення проїзду з 3 до 4 грн просто вийшов і пригрозив забрати ліцензію. І досі маршрутки усі по 3 грн там. І чомусь їх власники не відмовляються від перевезень, значить і при вартості 3 грн вони не збиткові!
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Бензин подорожал?
Или поменяли маршрутки на новые?
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Бензин нет...а вот газ таки да..причем сильно подорожал....
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Это Грося Садовому приказал тариф поднять...не иначе.....
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Грозя лезет даже что Путлер во все дела.Хвошызд прямо...
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А в Варшаві проїзд "маршруткою" від 3 злотих. Більше 21 грн. Це на коротку відстань. А то й 50 грн. І кожна маршрутка чиста, в ідеальному стані. І в кожній маршрутці касовий апарат, і водій дає чек-білет. Тому почати потрібно з касових апаратів. Бо в Україні бабло беруть готівкою, а потім казки розповідають, що їздять в мінус, тому треба задирати ціни. А я хочу побачити той "мінус", на тих смердючих та обдертих 15-тирічних Богданах.
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Це тільки в одній Вашаві так,а у інших містах Польщі були?
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Андрійко садомазо вже почав впроваджувати єдининий білет!
35 маршрут вже розпався на черзі 19-й! Водіям пропонують "казкову" зряплату 4 тисячі,при 16-18 годинному робочому дні! Хто не рагуль і вміє їздити вже смарує лижі у Польщу де платять у 10 разів більше ,а мозготрахалки у 1000 разів менше. :p
У чужих руках йух завжди грубший!
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да водители маршрутор шпарят по 16 часов, правда два через два
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только Садовой тут при чём ?
всё бабло в руках порошенка
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У нас по 5 грн проезд уже давно на любом транспорте. И ничё, всем пофиг. Был неделю назад во Львове, удивился как ценам (трамвай: 2 грн → бу-га-га ), так и чистоте, при том, что сам город - туристический рай, а туристы, как известно, - это народ, сорящий не только деньгами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, - горсовет
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