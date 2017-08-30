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Все про:армия РФ (6785) Молдова (866) ООН (2171)

 МИД Молдовы будет настаивать на рассмотрении в ООН вопроса о полном выводе российских войск из страны

молдова

Молдова будет способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдовы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во вторник, 29 августа, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур во время встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

"Министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных", - сообщил МИД Молдовы.

Андрей Галбур подчеркнул, что "эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".

В России ранее заявили, что такая инициатива Молдовы приведет к ухудшению отношений между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон

"Инициаторы этих действий, не соответствующих ожиданиям значительной части молдавских граждан, должны осознавать их неизбежный негативное влияние на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявило 25 августа министерство иностранных дел РФ.

Напомним, что в июле парламент Молдовы принял заявление, в котором требует вывода российских войск с территории страны. В нем сказано, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы является "нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".
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...эта, которую затевают эти все, вот этим я и адресую, которые затевают русофобию эту: "доиграетесь"
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Ай да пророссийский царь Молдовы ДОдон (простите, президент), ай, да, сукин сын!
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При выводе войск сделаем им зеленый коридор как при Иловайске.
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Очень многие до Илловайска и в Илловайске говорили точно так же. Командование ссыт. Какое нах окружение? Нет окружения! Мы его не видим здесь, а эти зрадныкы в штабе видят? Какое нах отходить? Нах эти приказы! Это зрада! Они не хотят освобождать по приказу из Кремля! Пойдём освободим Донецк...
Сотни из них не вернулись и никогда не вернутся. А многие из тех, кто орали зрада и повели людей на смерть, а сами живы остались - никому не расскажут.
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Так пусть в ООН так и заявят.Вслух.Посмотрим на реакцию ООН.
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Зачем где то что то заявлять если и так все работает? А от организации любителей посидеть за круглым столом все равно никаких действий не дождешься.
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Нет. Приднестровскую вату от румынофашистов и кишиневских "карателей"
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Россия и ничего там не защищает,а с помощью оккупированой части Молдовы притормозило вступление Молдовы в НАТО и ЕС
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Він вже підзаробив у хуйла,то греця не боїться)).
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немедленно нужно поменять окупационные миротворческие войска куйла ,на молдавские фильтрационо-очисные отряды...
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да!! соседи молдаване - гнать кацапов к чертям обратно на болота....
Молдове так нужно преднистровье - как Украине лугандон.....
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Дело в том, что Молдоване хотят вывести не "миротворцев"(хотя их тоже надо гнать оттуда нах.) а так называемую ОГРВ (оперативная группа российских войск). Официально миротворцев там всего около 300, а этих ОГРВ около 2 000, и они не являются миротворцами, но незаконно используют их символику. И задачи у них там далеки от миротворческих, а именно: 1 Подготовка военнослужащих к участию и выполнению миротворческой операции.(раздают рашские паспорта местным сепарам-приднестровцам и называют из "миротворцами"). 2 Обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов и материальных средств.(фактически управляют и командуют приднестровской армией). 3.Действия по решению Генерального штаба Вооруженных Сил РФ при изменении ситуации в регионе(в случае чего превращаются в "ихтамнетов" и добровольцев)
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Именно так. Используют форму и символику не обычных войск, а миротворцев.
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Остатки 14-й оккупационной армии параши. Еще про контрабанду забыли
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Всё втирают про какие-то(мифические?) склады с вооружением 14-й армии, которые рашка не успела вывезти из приднестровья, при распаде союза. Если там действительно было много хорошего оружия - не поверю, что за 26 лет они не смогли вывезти его оттуда. Скорее всего поддерживают легенду о складах, чтоб в случае замеса, вооружить местных сепаров, и сказать "а это не мы, а они сами нашли оружие в шахтах на складах"
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А нащо їм його вивозити якщо вони не збирались звідти йти ?
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может быть и так. Только одна неточность, не вооружение , а стратегические склады боеприпасов для ГСВГ и Одесского ВО времен совка. Стрелковое оружие руцькие вояки продали (вывезли) еще во времена Паши Мерседеса (Грачева) и Лебедя. А снаряды, мины и бомбы - такого барахла с просроченными сроками, в самой параше хватает. Орки на Донбассе каждый день этой гадостью позиции ВСУ поливают
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Как же кацапы снабжают свои войска в Приднестровье?Может через Молдову?
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Смотря чем, оружием уже никак, а продуктами Молдова помогает, зачем им голодное стадо с оружием, ну и сами приднестровцы к нам катаются, а вот с партнерами на этот раз мимо, товарооборот ПМР с Украиной всего около 10 млн баксов, как средний рынок в районном центре .
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А при чем здесь товарооборот,приднестровские сепары на машинах со своими номерами гасают по Украине,и кто же их пускает?Наверное этот товарооборот?
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Не гацают...а гацали...
И гацали до того самого момента пока сама Молдова им это позволяла.....
Если Молдова разрешала по своей территории ездить авто с номерами прижднесральни...то почему Украина должна была запрещать..???
Теперь Молдова запретила....и Украина запретила...
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Товарисчь,коммунист из БПП,как гасали,так и гасают,в интернете полно видео из Одесской области,при чем свежего.
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Ну да...где то пару месяцев тому видео....свежее уже не найти.....
Молдова примерно два месяца назад запретила....а на границе с приднесральней теперь совместные молдовско-укранские наряды погранцов дежурят.....
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В Молдове с субботы, 1 июля 2017-го года, вступает в силу закон, запрещающий движение по автомагистралям страны автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами
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В Молдове с 1 июля вступает в силу закон о запрете движения по автомагистралям страны автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами. А также с номерами других непризнанных Молдовой и международным сообществом республик.
Исключением являются только автомобили с приднестровскими номерами, принадлежащими экономическим агентам, работающим и проживающим на территории непризнанного Приднестровья.
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Раз Молдова так решила....то в чем проблема..?? Это ее территория...и ей определять....а не тебе.....
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Зачем ты пытаешься сделать из себя идиота..еще большего чем ты есть..??

Не Одесская область...а Приднестровье..это территория Молдовы.....
И если сама Молдова определила кому и на каких номерах можно ездить ...то какие претензии у тебя и таких как ты могут быть к Украине..??
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Молдаванам в данном случае можно делать комплимент, сравнив их с американцами. Додон своё долдонит, а государственная система старается работать в пользу Молдовы.
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RS Detector - а Молдова ввела санкции против рашки и прекратила торговлю и транспортное сообщение с оккупантом? Или у них как и в Украине барыги рулят?
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я теж замітив, що зараз йде тенденція вибору типу "проросійського" преза, а насправді для "відволікання" від одних "ударів в спину" )))))))
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Молдова будет способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "ПТН ПНХ". )
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... пребывание российских войск в восточных районах Молдовы является "нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".
Надо было добавить, что это не относится к военным базам США
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Конечно, ООН вам поможет. Или они за вас должны порядок наводить в вашей хате?
Ю
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Но сначало нужно им пресануть их промосковского ДОдона
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Дикунов потрібно гнати до дому. кацапи це не люди це сорт гівна
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немного шире -
Бывший лидер Приднестровья Шевчук сбежал из ПМР на лодке

https://lb.ua/world/2017/06/28/370258_bivshiy_lider_pridnestrovya_shevchuk.html

Как сообщалось ранее в июле, Молдова закрыла дороги для авто с приднестровскими номерами. В случае несоблюдения требований водители рискуют остаться без автотранспортных средств.

Молдавская оппозиция обвинила Додона в госизмене и продвижении интересов России

https://lb.ua/world/2017/08/29/375094_moldavskaya_oppozitsiya_obvinila.html
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Есть два сценария ГАЗПРОМ начнёт скупку голосов в ООН (сравнительно безобидный но недешевый для мордора вариаинт) и вдруг "случайное" вооруженное обострение приднестровского "конфликта" (который на деле является имперской окупацией Молдовы бандитским мордором).
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правда, есть третий (самый дешевый вариант) подкупить чиновников ООН, чтоб этот вопрос не попал в повестку генеральной ассамблеи ООН.
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Вряд ли они станут открьівать еще один фронт,скорее будут скупать голоса или , еще вероятнее опять наложат "вето" на стол мировой общественности.
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На Генассамлее ООН они могут только себе в штаны "вето" наложить...других вариантов там нет....
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на решение генассамблеи (если мне не изменяет память) невозможно наложить "вето"!
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Если дойдет до генассамблеи ,или вьі забьіли кто в ООН возглавляет " борьбу с терроризмом" ?
Именно,главньій террорист.
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это не мешет Ассамбли проголосовать за вывод российких войск.
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Толку от ООН , я так поняла немного ,судя по Украине,но Молдова смогла добиться требования вьівода кацапских войск было принято еще на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году,казламордіе давно плюют на мнение и озабоченности.
Гнать надо тварей , обїединяться всем кто пострадал от єтой мрази,и давить санкциями и ємбарго.
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одно другому не мешает. Генассамлея круче чем саммит ОБСЕ. Нужно со всех сторон травить рашу.
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Всей душой желаю рашке сдохнуть в муках,за все те зверства что она несет в мир,однако же ООН считаю - импотентом.
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вьі правьі и лига наций у нас бьіла безальтернативной,последствия известньі всем.
Ну посмотрим,будем видеть.
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Но могут организовать провокацию, чтоб показать "необходимость " присутствия.
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есть еще третий вараиант, наиболее испытаный. Раша не будет обращать внимание.
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они там "под мантатом ООН", просто "признают" ПНР и заключат военный "союз"!
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в Крыму и на Донбасе они вообще без мандата, это не мешает хуйлу не обращать внимание на ООН.
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КОРИСТАЙТЕ СЕТУАЦІЄЮ МАЄТЕ МОЖЛИВІСЬ .БО КАЦАПИ ОБОСРАНІ І ПІД САНКЦІЯМИ, А МОЛДАВІЇ ВИГІДННО ВИРВАТИ З КЛІЩІВ КАЦАПСЬКИХ СВОЮ ЗЕМЛЮ МОЛОДЦІ...... ЯК НЕ ЗАРАЗ ТО НІКОЛИ. МОЛОДЦІ.....
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А где сцарь додон,он же на параде у )(уйла был,мед/пиво с ним пил,колорадскую ленту носил
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дондонская оппозиция ремонтирует москву и смотрит русские тв каналы
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Наконец-то молдоване сказали: "Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?"...
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И действительно, кого там защищать? 80% украинцев, а остальные цыгане и молдаване и если их и утилизируют там, так кому какое дело.
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Саме головне, що б це питання не зникло з повістки дня. Рашку треба мордою по її ж гімна тягати. Поки не захлинеся падаль ординська.
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долдону карету на ростов - в кац отстойник и настаивайте уже!
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Каждый кацаПсин обязан жить на Исторической СаРае,нефиг по миру шастать,турЫсты долбанные
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кто только не гонит этих кацапских тварей.... как прокаженных
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ООН, как беззубая старушка, хотела бы покусать негодяев, но мордор отбирает у нее вставные челюсти своим вето. ООН это безобидная организация, похожая на сборище импотентов, решающих кто отъимеет шкодницу, что бы другим неповадно было. ООН себя изжил.
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не удивлюсь, если порошенко со своей кодлой пропустит кацапов и думаю пропускает уже
недавно какойто ублюдок из параши недолетел в Молдову, как он туда летел ?
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Параша бы не заикалась за ухудшение отношений со странами.
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