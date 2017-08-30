 МИД Молдовы будет настаивать на рассмотрении в ООН вопроса о полном выводе российских войск из страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW , о

б этом во вторник, 29 августа, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур во время встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

"Министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных", - сообщил МИД Молдовы.

Андрей Галбур подчеркнул, что "эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".





В России ранее заявили, что такая инициатива Молдовы приведет к ухудшению отношений между странами.

"Инициаторы этих действий, не соответствующих ожиданиям значительной части молдавских граждан, должны осознавать их неизбежный негативное влияние на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявило 25 августа министерство иностранных дел РФ.