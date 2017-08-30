 МИД Молдовы будет настаивать на рассмотрении в ООН вопроса о полном выводе российских войск из страны

"Министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных", - сообщил МИД Молдовы.
Андрей Галбур подчеркнул, что "эта инициатива не направлена на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".
В России ранее заявили, что такая инициатива Молдовы приведет к ухудшению отношений между странами.
"Инициаторы этих действий, не соответствующих ожиданиям значительной части молдавских граждан, должны осознавать их неизбежный негативное влияние на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявило 25 августа министерство иностранных дел РФ.
Напомним, что в июле парламент Молдовы принял заявление, в котором требует вывода российских войск с территории страны. В нем сказано, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы является "нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".
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Сотни из них не вернулись и никогда не вернутся. А многие из тех, кто орали зрада и повели людей на смерть, а сами живы остались - никому не расскажут.
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Молдове так нужно преднистровье - как Украине лугандон.....
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в шахтахна складах"
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И гацали до того самого момента пока сама Молдова им это позволяла.....
Если Молдова разрешала по своей территории ездить авто с номерами прижднесральни...то почему Украина должна была запрещать..???
Теперь Молдова запретила....и Украина запретила...
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Молдова примерно два месяца назад запретила....а на границе с приднесральней теперь совместные молдовско-укранские наряды погранцов дежурят.....
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Исключением являются только автомобили с приднестровскими номерами, принадлежащими экономическим агентам, работающим и проживающим на территории непризнанного Приднестровья.
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Не Одесская область...а Приднестровье..это территория Молдовы.....
И если сама Молдова определила кому и на каких номерах можно ездить ...то какие претензии у тебя и таких как ты могут быть к Украине..??
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Надо было добавить, что это не относится к военным базам США
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Ю
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Бывший лидер Приднестровья Шевчук сбежал из ПМР на лодке
https://lb.ua/world/2017/06/28/370258_bivshiy_lider_pridnestrovya_shevchuk.html
Как сообщалось ранее в июле, Молдова закрыла дороги для авто с приднестровскими номерами. В случае несоблюдения требований водители рискуют остаться без автотранспортных средств.
Молдавская оппозиция обвинила Додона в госизмене и продвижении интересов России
https://lb.ua/world/2017/08/29/375094_moldavskaya_oppozitsiya_obvinila.html
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Именно,главньій террорист.
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Гнать надо тварей , обїединяться всем кто пострадал от єтой мрази,и давить санкциями и ємбарго.
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Ну посмотрим,будем видеть.
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недавно какойто ублюдок из параши недолетел в Молдову, как он туда летел ?
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ВЫВОДИТЬ НЕ НАДО !
ТИХО ГАЗОМ В КАЗАРМАХ ПОТРАВИТЬ...
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