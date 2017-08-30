 Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.
Члены Совбеза назвали действия КНДР "возмутительным" актом и заявили, что немедленные конкретные шаги Пхеньяна по снижению напряженности в регионе "жизненно важны". В заявлении Совбез призывает все страны имплементировать американские санкции против КНДР, а действия Северной Кореи называет также угрозой не только для региона, но и для стран Европейского Союза.
Отмечается, что приверженность мирному, политическому и дипломатическому решению по-прежнему остается.
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что "настало время для режима Северной Кореи признать ту опасность, в которой они находятся.
"Соединенные Штаты не позволят этому беззаконию продолжаться", - сказала она.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил запуск баллистической ракеты. Он подчеркнул, что такие действия Пхеньяна являются нарушением резолюций Совбеза и серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, передает Центр новостей ООН.
Как сообщалось ранее, вчера в КНДР признали запуск баллистической ракеты в сторону Японии. При запуске лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал очередное ракетной испытание "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама.
2651 68
США призывают ООН принять "мощную" резолюцию по Украине, - Хейли(62)
США "абсолютно уверены" в том, что Россия вмешивалась в выборы, - Хейли(27)
Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли(59)
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли(99)
США будут наказывать за новые химические атаки в Сирии, - посол Хейли на Совбезе ООН(177)
Трамп считает Россию проблемой, - постпред США в ООН(54)
Ответить
Не просто так они же этим там занимаются?
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть этот пупс запускает! Не мешайте! Эти "деревяно-тряпочные" ракеты рано или поздно попадают им на головы...
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
попкорн вже купувати?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продолжайте и дальше заниматься болтовнёй. Доиграетесь, кретины!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
есть рашка в ооне - нет оона...
Ответить
Ответить
Ответить
китайскоготрамповского предупреждения?
Ответить
оон - ящик мусорный.
Ответить
Ответить
оказывается достаточно одной недоразвитой бензоколонки с правом вето и вся, в общем то неплохая идея, сошла на гавно....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то получилось как у Солтыкова-Щедрина : "От него кровопролитиев ждали , а он чижика съел." По украинскому вопросу та же история , может превратиться в Уловку 22 .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путин сдавал в багаж:
"Бук", "Искандер", камуфляж,
Пять амфор, духовную скрепу,
Кино про проделки Госдепа,
Четыре футболки "Крымнаш",
Спецпропуск на ялтинский пляж,
Кило белорусских креветок,
Двух с голеньким пузиком деток,
Вино, чтобы пить с Берлускони,
Собачку по имени Кони,
Пескова, Суркова, Лаврова,
Последний эфир Киселёва,
Номер певца Элтон Джона,
Больничный больного Кобзона,
Про "Боинг" поддельное фото,
Песенки Blueberry ноты,
Стишок стихоплёта Орлуши,
От слов Порошенко беруши,
Оранжево-чёрную ленту,
Запрет иностранных агентов,
Тигрёнка, зайчонка, манула,
Писак журналистского пула,
Привет от бурятов Донбаса,
Кусок санкционного мяса,
Который стащили из печки
Вежливые человечки,
От Матвиенко письмо,
Наклейку "Обама, ты чмо!",
Селфи в мечети в Чечне,
Досье "Яценюк на войне",
Подарок "волков" - косметичку,
Пригожину Леру (певичку),
"Любэ" восемнадцать пластинок
И старый хрущёвский ботинок.
Ботиночек ретро-фасона
Бывал на трибуне ООНа,
Он всех научил понимать
Понятие "Кузькина мать"
Услышите скоро ещё вы
Стучащий ботинок Хрущёва!
На то и на то и на это
Ботинок наложит им вето,
А если все против, то он
(Ботинок) - уйдёт из ООН,
"ООН - это просто три буквы, ))))))))))))))))
Забыли согласия дух вы,
Мы вас в сорок пятом создали,
А вы нас коварно предали,
А значит, друзья дорогие,
Идите на буквы другие!" -
Так скажет ООНовцам он
На Генассамблее ООН,
Потёртый ботинок Хрущёва.
Ничто в этом мире не ново...
Андрей Орлов
Ответить
Ответить
И сама ООН как международный дипломатический институт тоже должна донести инфу КНДР. Проще получить гарантии всех стран мира и направить средства на развитие страны!!!, чем впустую бабахкать по океану болванками. Это выиграш для любого!!! северокорейского политика, даже не имеющего детей.
Ответить