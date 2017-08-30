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Все про:КНДР (311) ракеты (592) США (13308) Совбез ООН (559) Хейли Никки (24)

 Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

оон совбез

Совет безопасности ООН осудил очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна немедленно отказаться от всех ядерных программ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

Члены Совбеза назвали действия КНДР "возмутительным" актом и заявили, что немедленные конкретные шаги Пхеньяна по снижению напряженности в регионе "жизненно важны". В заявлении Совбез призывает все страны имплементировать американские санкции против КНДР, а действия Северной Кореи называет также угрозой не только для региона, но и для стран Европейского Союза.

Отмечается, что приверженность мирному, политическому и дипломатическому решению по-прежнему остается.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что "настало время для режима Северной Кореи признать ту опасность, в которой они находятся.

"Соединенные Штаты не позволят этому беззаконию продолжаться", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осуждает запуск КНДР баллистической ракеты. Это вызов региональной стабильности, - МИД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил запуск баллистической ракеты. Он подчеркнул, что такие действия Пхеньяна являются нарушением резолюций Совбеза и серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, передает Центр новостей ООН.

Как сообщалось ранее, вчера в КНДР признали запуск баллистической ракеты в сторону Японии. При запуске лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал очередное ракетной испытание "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама.
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Дальше озабоченностей у них дело не дойдет, это доказано фашистской агрессией раши против Украины.
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Возможно у них есть там какое то поверье, что если сеть кругом, надуть щеки и дуть в одном направлении то есть вероятность что в мире что то или кто то измениться.

Не просто так они же этим там занимаются?
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Ким получил поддержку и одобрямс от росии и Китая вот и быкует. кацапы хотят чужими руками е бнуть по пиндосам и на безопасном расстоянии понаблюдать, что из этого выйдет. а китайцы е бнуть по Корее,как одному из главных конкурентов в экономике.
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Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters

Пусть этот пупс запускает! Не мешайте! Эти "деревяно-тряпочные" ракеты рано или поздно попадают им на головы...


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Прикольно корейці "дрючать" піндосів....................
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Андруша смицький - свої вологі скрєпні фантазії залиш при собі.. Дивись - якби тебе не "вздрючили".
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вааще то ватнег, дрючат все кому не лень твою обосанную россососсию,, да над тобой потешаются
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Какая неожиданная реакция - теперь точно Ын обосрался
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А баба яга в Совбезе ( раша) наверно воздержалась или голосовала против
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А когда в Совбезе рассмотрят вопрос , что психически нездоровый представитель психически нездоровой Козломордии не может заседать в Совбезе и иметь решающий голос?
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Как показывает практика, там таких хвататет
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Та вы шо??? Таки вот так назвал? Возмутительным??? Ну аще, Совбез вконец набрался храбрости!!!
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Та не схудне Ын від ваших санкцій- і з ракетами та ЯО бавитися не перестане. А усе інше не важливо- приклад хУЙЛА вам в поміч!
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Подарили б лучще Ыну плэстэйшен, а то ему играть больше не во что как ракетки запускать)
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Ким чен ир наверное тащится, от того что США нервничает, и специально ракеты запускает.
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Какая мощная эта возмущабельная организация - ООН!
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все заявления ООН,северно-корейскому куйлу по запускам ракет до одного места, как кремлевскому вампиру по Крыму и Донбассу
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Ын всего лишь хотел чтобы японцы вчера на работу не проспали, а те неблагодарные совбезы созывают...
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Это как раз совсем не смешно. Потому что чревато! Так ули тут улыбаться?
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Кто-то,скажет,а зачем этот собез,что там эти дармоеды делают?
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Может Ын в космос хочет слетать, а ему палки в колеса вставляют
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давно этой жабе пора вставить палки....вот только не в колёса)))
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говорят севкорейцы гуманитарным рисом на пять лет затарились, так шо понты будут кидаться примерно столько же. И ведь ничего им особо не сделаешь...
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и что, американская ПРО самая надежная
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Пидер Северной Кореи Ким Чен Ын это пустое место, страшилка, пугало на огороде, выставленное китайцами и хуйлостаном против Запада. И если бы не китайское бабло и хуйловское вооружение от карапузика Ына давно одни бы рожки да ножки остались. Вот и фся сказочка про Лидера Северной Кореи. )
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_Если бы да кабы... это всё детский уровень. А факты есть факты, и они таковы, что у этого сборища зомби уже есть и ядерные заряды и средства их доставки. Утешайте же себя и дальше самовнушением "вот и вся сказочка". Это поможет. Обязательно поможет!
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Не ну вы на въехали. Я ведь как раз об том, что все эти голосовалки в ООН с китаем и парашкой против Сев. Кореи до одного места. )
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«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…»
Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters - Цензор.НЕТ 5920
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етот вонючий оон толстый ын - просчитал на раз два три.
есть рашка в ооне - нет оона...
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Я что-то запутался "ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ АКТ" это какая степень "ОЗАБОЧЕННОСТИ"??? Это до или после "красной линии" и последнего китайского трамповского предупреждения?
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Хочешь провалить дело? Поручи его никчемным болтунам из ООН.
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типа да...

оказывается достаточно одной недоразвитой бензоколонки с правом вето и вся, в общем то неплохая идея, сошла на гавно....
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Клал он с прибором на все эти резолюции

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Всі ці ООНи задумаються тільки тоді коли перша ракета впаде їм на голови і не важливо чи від хуйлостана чи від Північної Кореї - проблема тільки в тому що тоді вже може бути за пізно!!!
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(После́днее) кита́йское предупрежде́ние - шутливое выражение в русском языке, означающее бесплодные предупреждения «на словах», при этом заведомо известно, что никаких действий не последует.Выражение возникло в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950-1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса. США, не признавая коммунистическую власть в КНР (но признавая режим Чан Кайши), осуществляли разведполёты над территориальными водами Китая. Китай фиксировал все нарушения своего воздушного и водного пространства со стороны США. На каждое такое нарушение правительство Китая по дипломатическим каналам посылало так называемое «предупреждение» американской стороне, однако никаких действий не предпринимало. Все эти предупреждения нумеровались. Поскольку в те годы нарушения со стороны США китайского воздушного и водного пространства, особенно в районе Тайваньского пролива, были нередки, то и нумерация нарушений зашкаливала за многие сотни. Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900[1].«Последние предупреждения» китайского правительства регулярно транслировались информационными агентствами и стали притчей во языцех. С тех пор в русском языке выражение «(последнее) китайское предупреждение» стало нарицательным. Используются различные варианты этого крылатого выражения, например: «647-е китайское предупреждение», «723-е, последнее, китайское предупреждение» и т. п Взято в Вики
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какой смысл в этой канторе, если постоянный член совбеза с правом вето там мордор. вот и сидят, возмущаются, озабачиваются, а че им еще? хотя, чувствую, скоро обижаться начнут.
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Трампу не следовало подгонять авианосцы произносить грозные заявление .

А то получилось как у Солтыкова-Щедрина : "От него кровопролитиев ждали , а он чижика съел." По украинскому вопросу та же история , может превратиться в Уловку 22 .
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Возмутительное поведение ребенка. Но, что поделаеш. Переходной возраст ведь.
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Українцям варто теж висловити стурбованість, і для профілактики жахнути чимось з ієрогліфами по москалям, бажано в районі кримнаша, а то вони там зовсім не стурбовані.
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сколько они бабла прожирают - и абсолютно бестолку.
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Кремль поставил Пухлышу задачу запустить ядреную бомбу со нормальным взрывом. Чтобы мир не лез в Сирию и Украину.
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ООН ПРИЙНЯЛО ДУЖЕ ЖАХЛИВЕ РІШЕННЯ, АЖ МУРАХИ ПО СПИНІ.
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та да после такого разгромного заявления хомяк точно все ракеты выбросит
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скорее всего ыну дают заглотнуть еаживку, чтоб потом нанести массированный ядерный удар в ответ, только странно, время его нанесения ограниченно парой дней после удара ына, а китайцев надо ставить на место постоянно ?
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Президент летит на три буквы (ООН)
Путин сдавал в багаж:
"Бук", "Искандер", камуфляж,
Пять амфор, духовную скрепу,
Кино про проделки Госдепа,
Четыре футболки "Крымнаш",
Спецпропуск на ялтинский пляж,
Кило белорусских креветок,
Двух с голеньким пузиком деток,
Вино, чтобы пить с Берлускони,
Собачку по имени Кони,
Пескова, Суркова, Лаврова,
Последний эфир Киселёва,
Номер певца Элтон Джона,
Больничный больного Кобзона,
Про "Боинг" поддельное фото,
Песенки Blueberry ноты,
Стишок стихоплёта Орлуши,
От слов Порошенко беруши,
Оранжево-чёрную ленту,
Запрет иностранных агентов,
Тигрёнка, зайчонка, манула,
Писак журналистского пула,
Привет от бурятов Донбаса,
Кусок санкционного мяса,
Который стащили из печки
Вежливые человечки,
От Матвиенко письмо,
Наклейку "Обама, ты чмо!",
Селфи в мечети в Чечне,
Досье "Яценюк на войне",
Подарок "волков" - косметичку,
Пригожину Леру (певичку),
"Любэ" восемнадцать пластинок
И старый хрущёвский ботинок.
Ботиночек ретро-фасона
Бывал на трибуне ООНа,
Он всех научил понимать
Понятие "Кузькина мать"
Услышите скоро ещё вы
Стучащий ботинок Хрущёва!
На то и на то и на это
Ботинок наложит им вето,
А если все против, то он
(Ботинок) - уйдёт из ООН,
"ООН - это просто три буквы, ))))))))))))))))
Забыли согласия дух вы,
Мы вас в сорок пятом создали,
А вы нас коварно предали,
А значит, друзья дорогие,
Идите на буквы другие!" -
Так скажет ООНовцам он
На Генассамблее ООН,
Потёртый ботинок Хрущёва.
Ничто в этом мире не ново...

Андрей Орлов
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Та никакой там прелюдии нету. Человек у которого родился третий ребенок просто жидко срет, а не прелюдию делает. Это вам любой музыкант скажет. Но факт остается фактом -ПРО !!!должна работать. И она обязана работать тогда, когда международное сообщество не информируется о предстоящем пуске и не резервируется указанная акватория. Это правило.
И сама ООН как международный дипломатический институт тоже должна донести инфу КНДР. Проще получить гарантии всех стран мира и направить средства на развитие страны!!!, чем впустую бабахкать по океану болванками. Это выиграш для любого!!! северокорейского политика, даже не имеющего детей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters
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