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Все про:безопасность (617) Головин (12) Одесская область (1666) автомайдан (289)

 Полиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области

головин

В целях усиления безопасности в Одессе и Одесской области будут проверять личные вещи и транспортные средства. Полиция также просит сообщать о подозрительных людях и предметах.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Уважаемые граждане! Работниками Главного управления Национальной полиции в Одесской области постоянно принимаются меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области. В современных условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ", - сказал он.

Как отметил Головин, причинами необходимого усиления мер безопасности и недопущения проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области обусловлен ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступных проявлений, таких как проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств. Поэтому, качественное проведение этих мероприятий невозможно без всесторонней поддержки и помощи общественности.

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"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов", - сказал Головин.

"Мы будем оперативно реагировать на ваши сообщения по выявлению подозрительных предметов в местах работы, проживания или массового скопления людей. Сообщайте любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, временного поселения незнакомых лиц, которые вызывают у вас подозрения. Каждое ваше сообщение будет тщательно проверено и будут приняты соответствующие меры реагирования, - добавил он.
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Согласен с вами.
Однако, указанные меры не в компетенции полиции, не может руководитель принимать такое решение. Самое главное, что безголовый нач. полиции издает приказ и перекладывает выполнение на плечи обычного полицейского, который будет не прав и при разбирательстве в судах будет крайним.. По нормам Законов, полиция не имеет права останавливать транспортные средства без нарушения ПДД.
Потом осмотр автомобиля, попадется грамотный адвокат и получит на руки протокол осмотра ТС, он через прокуратуру или суд так вставит полиции - мало не покажется.
А мы удивляемся почему некомплект в полиции, с такими руководителями другого быть не может.
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Поправку принимаю.Забыл добавить,что такие мероприятия должны закрепляться специальным укззом служб безопасности на определённый период.В особых случаях закон разрешает такие действия.Но инициатива должна действительно исходить из Киева и НЕ УСТНАЯ,
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может это и правильно на данный момент,много нервных на дорогах,в клубах и полно заезжей братвы(((
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Так это не законно!
Не разрешайте проверять свои личные вещи
даже багажник не открывайте!
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"Осмотр" законний, це коли ви самі показуєте речі.
Читайте закон про поліцію.
А от обшук тільки з понятими.
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Не путайте осмотр, досмотр и обыск.
Как говорят в Одессе: это две большие разницы.
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Сказано про осмотр.
Це законно не тільки в Одеській області. От тільки потрібно не давать більше.
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Повертаються славни часи ДАІ, коли будуть зупинять кожен автомобіль, і нюхпти, нюхати, нюхати......і вже їм не скажеш; "..а на якій підставі ви мене зупинили". Все повертаємось в часи яника.
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В сети опубликовали аудиозапись телефонного разговора задержанного в Николаеве криминального авторитета Михаила Титова, во время которого он отчитывает главу фракции "Оппозиционного блока" в местном облсовете Владимира Фроленко. https://www.obozrevatel.com/crime/nahj-tyi-umnichaesh-v-seti-opublikovali-razgovor-po-dusham-kriminalnogo-avtoriteta-s-deputatom.htm
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Законно или не законно, это другой вопрос, но кто объяснит в связи с чем? Что в Одессе ожидается всплеск сепарни, или я что то пропустил?
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курортный сезон закончился. пора делиться...
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Хай би цей Головін упіймав свого колегу Фучеджі - кацапського мєнта провокатора трагічних подій в Одесі. Ага - хуй вам! А "шманати" багажники і хати у людей - це - по нашому, ще з радянських часів, показатися, що ми Є. Вони більше нічого і не уміють... оперативна робота (вони і слів таких не знають...
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Жесть, а не комменты,народ вы хоть следите за новостями иногда и не только на Цензоре,такое же могут и в Харьковской области запровадить и связано это всего навсего с рабочей поездкой одного лица,а вы тут такого уже нафантазировали,мама дарагая
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В смысле? Репетиция турне Харьков-Крым-Ростов?
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Такой приказ указывает на превышение служебных полномочий, так как нет законных оснований, которыми должна руководствоваться вЛАСТЬ согласно ст. 19 Конституции Украины. А значит это нарушение ст.375 УК Украины. После того как этот приказ применят подчиненные, можно писать заявление о преступлении.
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открытое заявление должностного лица о намерениях нарушать закон, уже преступление.
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Так как не будет субъекта преступления это только должностное преступление, а вот когда будут нарушены чьи то права а если при это еще будут применены меры физического воздействия или спец.средства вот тогда 365 ч.2 (вверху ошибся со статьей) от 3 до 8 лет. Напомню что согласно ст. 60 Конституции "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність".
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ну да , причины и следствия, на его заявление, уже прокуратура должна отреагировать или это заявление должно быть сделано после введения ЧП в области.
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Опа! А что это у вас? Кажись, наркотик?! Ну-ну. Не расстраивайтесь так! Сейчас все обсудим. Можно и без протокола...
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Как связанных между собой выявление взрывчатых веществ в брошенных сумках и досмотр личных вещей и транспорта???????? Это абсолютно разные вещи.
Помнится во времена майдана горели КП ГАИ и все менты по кустах сидели, вижу осмелели, пора пробивать карманы у населения. Начинают забрасывать удочку, как население среагирует на ужесточение режима. Ъ
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Все правельно ,меньше аружия и бандитов будет.только надо по всей украине,мне не впадло открыть багажник!
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а в багажнике у вас граната...таварисч..и в правом кармане брук, пакетик с белым порошком
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А вы, таварисч, без понятых и протокола не открывайте багажник
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переводят на самоокупаемость-шо найдёте -то ваше..
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Оборзели окончательно. Овощь-2 во всей красе.
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В телевизоре показывали. Сына пожилой женщины задержали за какую-то ерунду. У старушки дома проводили обыск. После обыска пропали золотая цепочка и все деньги, вроде бы около 5 тысяч гривен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области
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