 Полиция Одесской области вводит осмотр личных вещей и транспортных средств граждан в городе и области

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Уважаемые граждане! Работниками Главного управления Национальной полиции в Одесской области постоянно принимаются меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области. В современных условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ", - сказал он.
Как отметил Головин, причинами необходимого усиления мер безопасности и недопущения проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области обусловлен ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступных проявлений, таких как проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств. Поэтому, качественное проведение этих мероприятий невозможно без всесторонней поддержки и помощи общественности.
"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов", - сказал Головин.
"Мы будем оперативно реагировать на ваши сообщения по выявлению подозрительных предметов в местах работы, проживания или массового скопления людей. Сообщайте любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, временного поселения незнакомых лиц, которые вызывают у вас подозрения. Каждое ваше сообщение будет тщательно проверено и будут приняты соответствующие меры реагирования, - добавил он.
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Однако, указанные меры не в компетенции полиции, не может руководитель принимать такое решение. Самое главное, что безголовый нач. полиции издает приказ и перекладывает выполнение на плечи обычного полицейского, который будет не прав и при разбирательстве в судах будет крайним.. По нормам Законов, полиция не имеет права останавливать транспортные средства без нарушения ПДД.
Потом осмотр автомобиля, попадется грамотный адвокат и получит на руки протокол осмотра ТС, он через прокуратуру или суд так вставит полиции - мало не покажется.
А мы удивляемся почему некомплект в полиции, с такими руководителями другого быть не может.
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Не разрешайте проверять свои личные вещи
даже багажник не открывайте!
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Читайте закон про поліцію.
А от обшук тільки з понятими.
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Как говорят в Одессе: это две большие разницы.
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Це законно не тільки в Одеській області. От тільки потрібно не давать більше.
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Помнится во времена майдана горели КП ГАИ и все менты по кустах сидели, вижу осмелели, пора пробивать карманы у населения. Начинают забрасывать удочку, как население среагирует на ужесточение режима. Ъ
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... ЕЩЁ И НА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ КРЕСЛЕ ОСМАТРИВАЙТЕ
.
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