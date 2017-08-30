 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, некоторое напряжение продолжает сохраняться в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали укрепления сил АТО неподалеку от Зайцево.
Сообщается, что на приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.
На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 28 августа российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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