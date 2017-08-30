EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, За рубежом
  160  2
Материалы по теме:
Все про:Крым (20558) Россия (72046) Донбасс (15893) Волкер Курт (66)

 "Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер

волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не видит различий в ситуации с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса.

Об этом он сказал в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории - то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер

С другой стороны, минские соглашения касаются только восточной Украины. И если мы сможем добиться там прогресса, мы должны попытаться добиться прогресса везде. Но я не думаю, что прогресс в одном вопросе должен зависеть от прогресса в другом", - сказал американский дипломат.

Также читайте: Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий - Волкер "


Немчура и жабоеды так не думют . Две самые ссыкливые нации в ЕС
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас как? ВР хочет принять закон только о деоккупации Донбасса. А про Крым даже речи не идёт в законе.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти