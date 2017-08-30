 "Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер

Об этом он сказал в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории - то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным.
С другой стороны, минские соглашения касаются только восточной Украины. И если мы сможем добиться там прогресса, мы должны попытаться добиться прогресса везде. Но я не думаю, что прогресс в одном вопросе должен зависеть от прогресса в другом", - сказал американский дипломат.
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