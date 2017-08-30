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 Политика Украины, За рубежом
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 Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер

волкер

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что российская агрессия в Украине привела к объединению украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По мнению дипломата, вводя войска, Россия надеялась, что будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности.

"Но в реальности их вторжение и оккупация создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украину. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам. Фактически, это, видимо, им навредило", - отметил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер

Он считает возможным то, что Россия ухудшит ситуацию и что "это может превратиться в еще один замороженный конфликт".

"Я не думаю, что кто-то этого желает. По моему мнению, мы должны работать над тем, чтобы предотвратить и решить этот конфликт, чтобы Украина вернула свою территорию и чтобы гарантировалась безопасность всех граждан Украины", - добавил Волкер.

Читайте: "Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - Волкер о переговорах с РФ

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Є така чудова стара українська пісня:
"Козак з віку пана не знав"...
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"Козак пана не знав з віка..."
Тимко Падура. Крем'янець, 1825
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Цензор замолчал рекламой Бутусов себе заработать не может
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Думаю что следующим послом после Йовович будет пан Волкер !
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Большой брат следит: к границам РФ вылетел самолёт разведчик ВВС США
Aug. 28th, 2017 at 12:46 PM

Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер - Цензор.НЕТ 340
ВВС США продолжают мониторить границы РФ и буквально пару часов назад, с такой миссией к Калининградской области вылетел самолет радиоэлектронной разведки RC-135U.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, оборудование производит ряд других фирм, в частности General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3. Принят на вооружение был в 1967, но, не смотря на возраст, модель данных самолётов регулярно модернизируется и наиболее масштабное улучшение у этих разведчиков проходило в 2005 году.
Стоит заметить, что в последнее время аероразведка у границ с РФ приняла регулярный характер и если ранее, при администрации Барака Обамы делались шаги с оглядкой на то, как отреагирует Россия и не спровоцирует ли это её, то сейчас этому уделяется минимум внимания. Сбор данных о потенциальном противнике стал постоянным явлением.
Переиграл.
Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер - Цензор.НЕТ 9679
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Курт Волкер молодец уже тем, что еще ни одной озабоченности не выразил.
Говорит, что думает, ето не трудно когда ты знаешь, что ты прав
и когда твой язык в покое с совестью.
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Чтобы утверждать на все сто, ему нужно остается совсем малость - посетить Донецк и Луганск!
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Микола Міхновський:"Як не можна спинити річку, що зламавши кригу на весні бурхливо
несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає
свої кайдани."

Дмитро Донцов:"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема: або перемогти, або загинути".

Євген Коновалець:" У вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у націю."

Ярослав Стецько:"Кожне відродження нації виходить із неї
самої."
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Добавлю - и антиРоссийской.... Всё, что касается России - начало вызывать тошноту и рвоту... Их давно уже никто "братьями" не считает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер
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