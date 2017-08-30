 Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По мнению дипломата, вводя войска, Россия надеялась, что будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности.
"Но в реальности их вторжение и оккупация создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украину. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам. Фактически, это, видимо, им навредило", - отметил Волкер.
Он считает возможным то, что Россия ухудшит ситуацию и что "это может превратиться в еще один замороженный конфликт".
"Я не думаю, что кто-то этого желает. По моему мнению, мы должны работать над тем, чтобы предотвратить и решить этот конфликт, чтобы Украина вернула свою территорию и чтобы гарантировалась безопасность всех граждан Украины", - добавил Волкер.
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Aug. 28th, 2017 at 12:46 PM
ВВС США продолжают мониторить границы РФ и буквально пару часов назад, с такой миссией к Калининградской области вылетел самолет радиоэлектронной разведки RC-135U.
Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, оборудование производит ряд других фирм, в частности General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3. Принят на вооружение был в 1967, но, не смотря на возраст, модель данных самолётов регулярно модернизируется и наиболее масштабное улучшение у этих разведчиков проходило в 2005 году.
Стоит заметить, что в последнее время аероразведка у границ с РФ приняла регулярный характер и если ранее, при администрации Барака Обамы делались шаги с оглядкой на то, как отреагирует Россия и не спровоцирует ли это её, то сейчас этому уделяется минимум внимания. Сбор данных о потенциальном противнике стал постоянным явлением.
Переиграл.
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Говорит, что думает, ето не трудно когда ты знаешь, что ты прав
и когда твой язык в покое с совестью.
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несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає
свої кайдани."
Дмитро Донцов:"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є дилема: або перемогти, або загинути".
Євген Коновалець:" У вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у націю."
Ярослав Стецько:"Кожне відродження нації виходить із неї
самої."
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