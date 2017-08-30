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 Политика Украины
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 Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко

геращенко

Материалы расследования Иловайской трагедии в перспективе откроют для всего общества.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что главной причиной трагедии являются агрессивные действия РФ. Со стороны Украины, возможно, была допущена ошибка в том, что не были приняты срочные решение об уходе войск из Иловайска. Ответ на этот вопрос должна дать военная прокуратра", - отметил депутат.

Информация расследования, по его словам, будет передана всему обществу.

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"Прокуратура публиковала отчет, который еще не содержит всех материалов следствия, и в перспективе это все будет открыто для общества. И общество вынесет свой приговор", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.


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Мне нравится слово " в перспективе"..... Это когда??? Я пролистал весь календарь - такой даты нету..... Если ты такой уж дурак - то хоть рот не открывай - може за умного сойдёш......
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В 2019 году , когда я приеду с Дании, и вы проголосуете за меня в президенты Украины. И мы построем скандинавский социализм в Украине!
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Значение слова в перспективеУдарение: в перспекти́венареч.В будущем.
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Надо было спросить - в каком тысячелетии, для большего эффекта...
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В следующем тысячелетии об этом давно забудут.. Да сомневаюсь что и Россия сохранится в своём виде даже не в следующем столетии а уже через 10-15 лет..... Фарцевать кроме нефти и газа там нечем, а сейчас с этим арабы хорошо справляются... Выход один - продавать землю Китаю... Если Китай не решит что её проще забрать бесплатно...
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когда ты придешь? :D

товарисчу больше не наливайте - революцию в алфа центавра сделает и не заметит.
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Помнится что со временем Путин назвал вдов подводников "Курска" продажными проститутками,но у нас до этого не дойдёт, мы не ватники.
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Ну,, ты не передёргивай.. Не продажными а всего десятидолларовыми... А я вот часто думал - откуда он взял именно такую цифру,- ведь девочка по вызову стоит минимум 50 долл (третьего сорта и второй свежести)..... Може - это его самого трахали за такую сумму????? Вот и запомнилось..
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"Alexander Yegorov" from Orenburg задохлен в провинции Хомс в Сирии+убит наемник из отряда ДНР "Спарта".
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У адным сяле (не важна - дзе)
Хадзіў Баран у чарадзе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатериалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко
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