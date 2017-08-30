 Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко

Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что главной причиной трагедии являются агрессивные действия РФ. Со стороны Украины, возможно, была допущена ошибка в том, что не были приняты срочные решение об уходе войск из Иловайска. Ответ на этот вопрос должна дать военная прокуратра", - отметил депутат.
Информация расследования, по его словам, будет передана всему обществу.
"Прокуратура публиковала отчет, который еще не содержит всех материалов следствия, и в перспективе это все будет открыто для общества. И общество вынесет свой приговор", - подчеркнул Геращенко.
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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На 100-летие.
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товарисчу больше не наливайте - революцию в алфа центавра сделает и не заметит.
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Хадзіў Баран у чарадзе.
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