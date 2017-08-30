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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2947) Россия (72046) санкции (6406) Габриэль (51)

 Санкции США не должны привести к "новому ледниковому периоду" между Западом и Россией, - Габриэль

габриэль

Новые санкции США против России не должны привести к "новому ледникового периода" в отношениях между Западом и Москвой.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая после встречи в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон, он обратил внимание на возможные побочные последствия нового закона США о более строгих санкции в отношении России из-за ее агрессию против Украины и вмешательство в президентские выборы в США 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия будет делать определенные вещи, то санкции можно было бы постепенно снимать, - Габриэль

"Мы не хотим полностью уничтожить наши бизнес-отношения с Россией", - сказал немецкий министр.
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верхушки Германии и Франции- ссыкливые кАзлы!
"Европа всегда открывает рот лишь для того чтоб зевнуть" (Ф.Миттеран 1978г)
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опять оно тошнит про "наши бизнес-отношения с Россией"
зачастил...
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"Бизнес-отношения" это ключевые слова.
Бабло побеждает ФСЕ.
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Даже если выборы, то нужно так беспардонно комиссарить?
наш рыжий мерин ту же песню поет на самом деле...
вроде и не выборы уже ...
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И дня не проходит, что бы эти шестерки кремлевские не умоляли США не убивать экономику рашки. Как же мерзко
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Они не за рашку беспокоятся, а за свои карманы.
Поэтому, можно понять и простить.
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Пока рф не утилизировать, покоя в Европе не будет !
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Россия и так замороженная в прямом и переносном смысле,Россию нужно подогреть,чтобы от Московии отделились её колонии и народы создали свои государства как Украина,страны Прибалтики,Казахстан и др со своей культурой ,языком и верой.
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США знають як треба розмовляти мовою грошей. Габріель може хоч луснути.
Ще на початку введення санкцій США казали - кожна країна приймає своє рішення. Але ми приймемо до уваги яке рішення приймає країна.
Раша це великий ринок сбуту для Германії. А США непорівняно більший і більш багатий.
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Видимо после окончания политической карьеры хочет стать заместителем Шредера почву готовит!
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Там кроме Роснефти и Газпром-нефть имеется, будет куда трудоустроить этого бюргера!
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Мы не хотим полностью уничтожить наши бизнес-отношения с Россией", потому что наши ценности , это евро , и нам глубоко напливать, что Россия убивает гражданам Украины,- сказал немецкий министр.Источник:---https://censor.net.ua/n453350----
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Что-то в последнее время зачастили из Фриции заявы с подтекстом "пора мириться с расеей". Фрицы- слабое звено, так и льнут фошизды прошлого к современным фошиздам......
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18.08.17 17:56 В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild
https://censor.net.ua/news/452231/v_bundestage_trebuyut_obyasneniyi_ot_glavy_mid_germanii_po_povodu_ujina_s_putinym_bild
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а это какраз не тебе решать, русская подстилка....
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Совсем дурак, что-ли??? Или его Путин купил за 3 копейки?? Новый "ледниковый период" уже наступил, проснись, малохольный.....Раша уже не может так лихо сношать Европу энергоносителями, а амбиций у кремлядского карлика ОГО-ГО....Вот он и лезет к тем кто поближе... Шо-то к прибалтам он своё рыло давно уже не суёт..И в Польшу тоже...Он может кочевряжится теперь только там где у него есть ватная поддержка... И одинаковый язык... Так что проблемы Украины ещё не закончились...
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Как же это национал-, пардон, социал-демократическое животное демонстративно показывает, у кого оно на подсосе...
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Депутат Бундестага: Габриэль защищает интересы Газпрома, а не ФРГ16 июня, 18:22Комментариев: 0Реакция МИДа Германии на санкции показывает силу влияния Газпрома на немецких социал-демократов.
http://finance.bigmir.net/business/83560-Deputat-Bundestaga--Gabriel--zacshicshaet-interesy-Gazproma--a-ne-FRG
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вы сами себе ответили на вопрос одним словом - животное.
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Сотрудничали с уголовниками, пока те не стали опасными для всего мира и желают сотрудничать дальше.
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Один шрёдер как мера безнравственности

Нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам - это 1 шрёдер.
Само согласие бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выдвинуть свою кандидатуру в состав совета директоров компании "Роснефть" вызвало нескрываемое раздражение в политических кругах Германии. В особенно пикантной ситуации оказались социал-демократы, последним канцлером которых и был выдвиженец. Накануне парламентских выборов в ФРГ не было лучшего повода обвинить СДПГ в связях с Москвой, чем это согласие Шрёдера.
Но оказалось, что это вовсе и не была сенсация. Шрёдер будет не просто одним из новых членов совета директоров "Роснефти". Он станет председателем этого совета, то есть "начальником" ближайшего путинского соратника Игоря Сечина, под которого, собственно, и создана "Роснефть" в ее нынешнем виде. И это, конечно, новость десятилетия. Известный западный политик, человек, который должен был бы дорожить своей репутацией, предлагает свои услуги людям, от репутаций которых остались одни руины. Чекистам, превратившим Россию в авторитарное государство. Ведь "Роснефть" - это не комитет акционеров Nord Stream AG, который возглавлял бывший канцлер. Да, это тоже очень сомнительный проект. Но все же российско-немецкий, связанный со стремлением деловых кругов ФРГ обеспечить эксклюзивное энергетическое сотрудничество с Россией. Если от "Нордстрима" попахивало российским газом, то от "Роснефти" просто пахнет. И не нефтью, нет. От нее за версту несет Лубянкой.
И когда об этом задумываешься, возникает естественный вопрос о чистоплотности западного политического класса и его стремлении поскорее вернуть отношения с Россией на круги своя, чтобы зарабатывать еще больше. Я думаю, эту нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам - это 1 шрёдер. Когда западный политик говорит, что Украине следует исполнять Минские соглашения, невзирая на обстрелы и присутствие оккупантов на нашей территории - это 10 шрёдеров. Когда западный политик советует забыть о Крыме - это 20 шрёдеров. Когда западные визитеры говорят, что наша главная проблема - это коррупция, а не оккупация - это 50 шрёдеров. Конечно, с коррупцией бороться необходимо. Но вот только совершенно не важно, у какой страны оккупировали территории и убивают граждан - коррумпированной или очищенной от коррупции. И подмена вопроса нарушения международного права и необходимости призвать агрессора к ответственности дискуссией о внутренних проблемах страны-жертвы агрессии является самой обычной беспринципной манипуляцией. Манипуляцией, у которой одна цель - поскорее дорваться до российских денег. И когда-нибудь возглавить какой-нибудь совет директоров в "некоррумпированной" России.
А вот когда подобные заявления будущих шрёдеров поддерживает какой-нибудь украинский политик, активист или журналист - это уже 100 шрёдеров. Потому что Герхард Шрёдер своим поведением и западные "доброжелатели" Украины своими заявлениями предают ценности и принципы, не более того. А те, кто поддерживает подмену понятий в нашей стране, предают саму Украину. Надеюсь, не за российские деньги, а просто по глупости и холопству.
Виталий Портников
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ось такі фріци, як цей габріель, і будували з малахольним Гітлером Третій Рейх
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в данном случае этот немецкий либерастик выражает точку зрения немецкого правительства!
подчеркиваю это специально для тех наивняков которые верят троллям из германии про предвыборную борьбу
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Западному бизнесу придётся чем то жертвовать во избежание усиления кремлёвского фашизма.Хватит Путина подкармливать инвестициями.
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В Германии слишком много политиканов разжиревших на "мелких 5%" от кацапской газовой трубы.
И эти люди еще нас пеняют за отсутствие борьбы с коррупцией!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции США не должны привести к "новому ледниковому периоду" между Западом и Россией, - Габриэль
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