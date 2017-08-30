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 Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК

сцкк

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО продолжают обстрелы участка разведения в районе поселка Станица Луганская.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ и российскую сторону СЦКК о готовности подразделений Вооруженных Сил Украины к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

В то же время наемники продолжают нарушать режим прекращения огня обстреливая участок разведения в районе поселка Станица Луганская. 28 августа по направлению гора Князя Игоря - Станица Луганская российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО. Погибших и раненых со стороны сил АТО нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли из пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне, а также возле Лебединского и Широкино, - штаб АТО

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО при внедрении режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей и откладывают отвода войск в районе поселка Станица Луганская.

 В то же время силы АТО продолжают поддерживать режим прекращения огня и недопущения провокации вблизи участков разведения войск обеспечивая договоренности, которые были достигнуты во время переговоров в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Также читайте: Порошенко о наблюдателях ОБСЕ в Станице Луганской: "Миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками"
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хтось уявляє як Ізраїль домовляється з ХАМАСом? чи як Американці домовляються з Талібаном? та то для них ГАНЬБА буде!
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нада еще одно перемирие заключить.
может и не одно, а еще 2-3 сверху.
ато одно не работает.

ПыС. забебали своими перемириями, толку от которых ноль.
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главное -что никакие минские бумажки не запрещают уничтожать все что въезжает от террористов в серую зону. и технически нет разницы давать ответку или стрелять на опережение. разница в сохраненных жизнях ВСУ,которым не надо ждать выстрелов оттуда. нельзя туда танкам ехать? нельзя! въехал- превратился в металлолом! какие проблемы?
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проблема в мозгах.
кто-то решил, что основная цель, какое-то мифическое перемирие(которого по сути нет), и пипл хавает.

а нужно требовать вывод рос. наемников и техники, а не перемирия!
что такое по сути перемирие? это - "заморозка" войны (на годы, а может и десятилетия).
и пока мы все меньше и меньше от рашки требуем, на западе все больше и больше скотов пасть открывает, которые предлагают снять санкции.

тебя такое положение вещей устраивает?
меня нет.
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Карта учений кацапов з белорусами запад 2017
Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6740
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК
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