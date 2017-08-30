 Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК





Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ и российскую сторону СЦКК о готовности подразделений Вооруженных Сил Украины к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей.





В то же время наемники продолжают нарушать режим прекращения огня обстреливая участок разведения в районе поселка Станица Луганская.

28 августа по направлению гора Князя Игоря - Станица Луганская российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли из пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне, а также возле Лебединского и Широкино, - штаб АТО



Погибших и раненых со стороны сил АТО нет.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО при внедрении режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей и откладывают отвода войск в районе поселка Станица Луганская.



