 Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ и российскую сторону СЦКК о готовности подразделений Вооруженных Сил Украины к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей.
В то же время наемники продолжают нарушать режим прекращения огня обстреливая участок разведения в районе поселка Станица Луганская. 28 августа по направлению гора Князя Игоря - Станица Луганская российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО. Погибших и раненых со стороны сил АТО нет.
"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО при внедрении режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей и откладывают отвода войск в районе поселка Станица Луганская.
В то же время силы АТО продолжают поддерживать режим прекращения огня и недопущения провокации вблизи участков разведения войск обеспечивая договоренности, которые были достигнуты во время переговоров в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.
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может и не одно, а еще 2-3 сверху.
ато одно не работает.
ПыС. забебали своими перемириями, толку от которых ноль.
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кто-то решил, что основная цель, какое-то мифическое перемирие(которого по сути нет), и пипл хавает.
а нужно требовать вывод рос. наемников и техники, а не перемирия!
что такое по сути перемирие? это - "заморозка" войны (на годы, а может и десятилетия).
и пока мы все меньше и меньше от рашки требуем, на западе все больше и больше скотов пасть открывает, которые предлагают снять санкции.
тебя такое положение вещей устраивает?
меня нет.
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