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Все про:Беларусь (2712) похищение (1290) ФСБ (1209) Геращенко_Антон (953)

 Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко

геращенко

Ответственность за исчезновение украинца Павла Гриба лежит не только на ФСБ, но и на белорусских спецслужбах.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня журналисты связались с девушкой, которая вроде бы его выманила туда. Она дала показания, что она сделала это под давлением ФСБ. Меня это убедило в том, что эта девушка и до сих пор действует под давлением ФСБ и сама, скорее всего, является агентом ФСБ", - отметил он.

Цель этой всей истории, по словам депутата, придать максимальную огласку и создать еще одну историю для запугивания и взлома противодействия украинцев.

Геращенко связывает эту историю с проведением в Беларуси совместных с Россией военных учений "Запад-2017".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ

"Эти учения Беларуси были навязаны, руководство страны не в восторге от сотрудничества с РФ. Мы знаем, что в частных разговорах Лукашенко прекрасно понимает, что если он будет противодействовать России, то его ждет украинский сценарий. Фактически ответственность за случай с Павлом Грибом лежит на белорусской власти. Потому что без их согласия не могла быть организована спецоперация на их территории. Если же это было сделано без их согласия, то это просто неуважение к Белоруссии со стороны российских спецслужб",- отметил нардеп.

Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

Смотрите также: "Все было подстроено. Меня шантажом туда направили. Против меня дело возбуждено", - девушка, выманившая украинца Павла Гриба в Беларусь. ВИДЕО



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комментарий отмечен как спам  
 
есть более тысячи нерезонансных грибов, но этот Гриб - важнее. справедливые Геращенки.
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Беларусь нужно в Раде признать пособником страны агрессора и укреплять границу
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Почему не отозваний ещё посол Украины с Белоруссии?
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Порошенко с Лукашенко целовались с языками,им делить нечего ,два совка
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Если МИД оставит это без последствий - это будет еще одно унижение для страны, ее граждан и гордости всех украинцев !
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Возможно, ФСБ на это и рассчитывали - испортить отношения Украина- Белорусь, но куда уже дальше портить, особенно накануне военных учений. Давно пора стать, нет не врагами, но показать свое отношение Бацьку в свете всего происходящего.
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кстати вот самая логичная причина всей этой катавасии...
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Не розумію, яку саме цінність являє конкретний громадянин України Павло Гриб для ФСБ(адже спецоперація по "виманюванню" його на теріторію Беларусі , в якій задіяні сторонні люди - зайва морока), може я щось пропустив?
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Для Украины ВСЕ граждане являются ценными по конституции ,а то,что Беларусь содействует ФСБ РФ нужно учитывать и закрепить в законе
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Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко - Цензор.НЕТ 5187 Андрей Сафhjyjd
Возможно, ФСБ на это и рассчитывали - испортить отношения Украина- Белорусь, но куда уже дальше портить, особенно накануне военных учений. Давно пора стать, нет не врагами, но показать свое отношение Бацьку в свете всего происходящего.
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В этой истории много мутного. В России находятся миллионы граждан Украины, причем часть из них участвовали в АТО. А тут вдруг понадобилось похищать пацана-инвалида (который в армии не служил) таким сложным способом.
Может нам далеко не все рассказывают? У его папы случайно не было какого-то совместного бизнеса с кем-то в Беларуси?
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Відкритий лист луганчанина до Надії Савченко Так от: ніяка Ви для мене не героїня і ніколи нею не були. Бо я добре знаю від наших спільних знайомих-луганчан, як Ви насправді воювали. Про Ваші пиятики та цікаві взаємовідносини з чоловіками; про Вашу брутальність і хамство, про вашу тягу до садизму і про «подвиги» на ниві мародерства, через що Ви й потрапили у полон.
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Антоша, какая ответственность.... туда танки эшелонами заходят.... фсб там как у себя дома...
юнец олень, должен был оценить риски...шляпой думал....
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Только идиот может ехать в Беларусь на встречу с сочинкой.
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Он не знал ,что Беларусь это та же РФ,потому что МИД Украины не говорит об опасности поездок в эту так сказать страну
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а если бы мид говорил, это бы помогло?его отец отговаривал, не помогло, а тут какой то мид
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Мутная история. Если эта девушка агент ФСБ или под давлением ФСБ, зачем ей рассказывать каналу 1+1, что пацана похитило ФБС?
Странно все это.
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офф топ

Опубликованы новые доказательства участия россиян в попытке государственного переворота в Черногории
Речь идет о фотографиях со встречи, предположительно, российских офицеров спецслужб с одним из заговорщиков.
Снимки, которые могут вновь разжечь уже полузабытый дипломатический скандал, опубликовал телеканал Sky News. Фотографии доказывают, что россияне Владимир Попов и Эдуард Широков, подозреваемые в организации попытки госпереворота в Черногории, незадолго до планируемого путча находились в Белграде и встречались с другими фигурантами дела. На первой фотографии Широков запечатлен в компании сербского националиста Александра Синджелича, которого называют едва ли не главным вдохновителем попытки переворота. На втором снимке Широков и Попов сидят на скамейке в парке. Sky News сообщает, что фото были сделаны некой европейской службой безопасности.
Синджелич ранее был арестован и признался в организации переворота. Из показаний подозреваемого следует, что его пытались завербовать двое россиян. По данным Sky News, у Широкова имелся паспорт на имя Шишмакова. Источники телеканала в западных спецслужбах утверждают, что Широков - традиционный псевдоним, который используется сотрудниками ГРУ.
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ага, вот проясняется с покемонами, с Беларусью кому-то срочно приспичило поссорится
вот Снорлакс уже отписался
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Исправьте - она сказала не Беларусь, а власти Беларуси.
Не надо скрывать действующие лица под зонтиком - страна.
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что тролляка, стыдно стало?)а за пороха попу рвать на ресурсе чужой страны не стыдно?
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Кацап, не тебе кого-то стыдить...

Теперь докажи, что ты не кацап - покажи - где я рву попу за пороха?
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понимаю, шо обидно, любому некацапу было бы обидно.
но если в Беларуси русня себя чувствует как на арбате,
то безусловно у людей возникают вопросы...
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Крепкий хозяйственник Лукашенко который так отстаивает свой суверинитет продал его за кацапские кредиты ФСБ чувствует себя как дома видимо и его КГБ уже полностью подчиняется им
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ви бачили того лукашенку? де він, і де "отвєтствєнность"?
нєхер шастать по підарастичним закуткам, довбойоби!
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Вся Київська траса одни "лукашенки" всі їдуть з моря , що зупиняємо? Може і так буде вірно. Кол вибивається колом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИсчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко
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