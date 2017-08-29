 Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко

Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня журналисты связались с девушкой, которая вроде бы его выманила туда. Она дала показания, что она сделала это под давлением ФСБ. Меня это убедило в том, что эта девушка и до сих пор действует под давлением ФСБ и сама, скорее всего, является агентом ФСБ", - отметил он.
Цель этой всей истории, по словам депутата, придать максимальную огласку и создать еще одну историю для запугивания и взлома противодействия украинцев.
Геращенко связывает эту историю с проведением в Беларуси совместных с Россией военных учений "Запад-2017".
"Эти учения Беларуси были навязаны, руководство страны не в восторге от сотрудничества с РФ. Мы знаем, что в частных разговорах Лукашенко прекрасно понимает, что если он будет противодействовать России, то его ждет украинский сценарий. Фактически ответственность за случай с Павлом Грибом лежит на белорусской власти. Потому что без их согласия не могла быть организована спецоперация на их территории. Если же это было сделано без их согласия, то это просто неуважение к Белоруссии со стороны российских спецслужб",- отметил нардеп.
Напоминаем, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".
Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничное ведомство Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
1146 33
"Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского(76)
Запущена система "Identigraf" для поиска сепаратистов и террористов, - Геращенко(159)
Дыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко(89)
Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко(237)
Приговор гражданам КНДР за попытку доступа к секретным технологиям демонстрирует реальное отношение Украины к данному вопросу, - Геращенко(19)
Просто высоких штрафов недостаточно. Сейчас рассматривается инициатива о криминализации повторного факта вождения в пьяном виде, - Геращенко(119)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Возможно, ФСБ на это и рассчитывали - испортить отношения Украина- Белорусь, но куда уже дальше портить, особенно накануне военных учений. Давно пора стать, нет не врагами, но показать свое отношение Бацьку в свете всего происходящего.
Ответить
Может нам далеко не все рассказывают? У его папы случайно не было какого-то совместного бизнеса с кем-то в Беларуси?
Ответить
Ответить
юнец олень, должен был оценить риски...шляпой думал....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Странно все это.
Ответить
Ответить
Опубликованы новые доказательства участия россиян в попытке государственного переворота в Черногории
Речь идет о фотографиях со встречи, предположительно, российских офицеров спецслужб с одним из заговорщиков.
Снимки, которые могут вновь разжечь уже полузабытый дипломатический скандал, опубликовал телеканал Sky News. Фотографии доказывают, что россияне Владимир Попов и Эдуард Широков, подозреваемые в организации попытки госпереворота в Черногории, незадолго до планируемого путча находились в Белграде и встречались с другими фигурантами дела. На первой фотографии Широков запечатлен в компании сербского националиста Александра Синджелича, которого называют едва ли не главным вдохновителем попытки переворота. На втором снимке Широков и Попов сидят на скамейке в парке. Sky News сообщает, что фото были сделаны некой европейской службой безопасности.
Синджелич ранее был арестован и признался в организации переворота. Из показаний подозреваемого следует, что его пытались завербовать двое россиян. По данным Sky News, у Широкова имелся паспорт на имя Шишмакова. Источники телеканала в западных спецслужбах утверждают, что Широков - традиционный псевдоним, который используется сотрудниками ГРУ.
Ответить
вот Снорлакс уже отписался
Ответить
Не надо скрывать действующие лица под зонтиком - страна.
Ответить
Ответить
Теперь докажи, что ты не кацап - покажи - где я рву попу за пороха?
Ответить
но если в Беларуси русня себя чувствует как на арбате,
то безусловно у людей возникают вопросы...
Ответить
Ответить
Ответить
нєхер шастать по підарастичним закуткам, довбойоби!
Ответить
Ответить