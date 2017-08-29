 Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как говорится в постановлении № 1564/2017, датированной понедельник, 28 августа - днем визита Путина в Венгрию, - правительство предоставит на нужды Венгерской православной епархии РПЦ 313,8 миллиона форинтов (более 1 млн евро) на покупку историко-архитектурного здания 18- го века бывшего русского (украинского) греко-католического храма, который ныне не действует, - церкви св. Николая в городе Токай.
Это уже не первый случай предоставления значительных бюджетных средств на деятельность РПЦ в Венгрии за последний год, отмечают в венгерских СМИ.
Во время предыдущего посещения Венгрии Путиным 2 февраля 2017 года Венгерская православная епархия РПЦ получила почти 2 миллиарда форинтов (около 10 млн долларов США) из государственной казны на реставрацию церквей Московского патриархата - св. Богородицы в столице Будапеште и св. Троицы в городе Мишкольц.
Отдельная сумма - 192 миллиона форинтов (около 800 тыс. долларов) - была предоставлена для российско-венгерских исследовательских богословских программ.
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"Сьогодні відбулося торжество правосуддя! Рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ", - пише він.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/29/7153509/
Это все.. что надо знать о шоколаде....
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29th Август 2017
anti-colorados
В прошлом году, на нашем ресурсе была размещена статья, резко осуждающая и даже высмеивающая «патриотов» и «националистов», устроивших побоище на гей-параде, происходившем на Оболони. Не станем возвращаться именно к той теме, но тогда один из наших читателей аккуратно от комментировал статью в стиле «возможно вы относитесь к геям», я ответил, что к ним я не отношусь, но и не вижу от них никаких проблем. Тема закрылась. Все это к тому, что мы часто обращаемся к опыту Израиля и к тому, как израильтяне действуют во враждебном окружении. Это как раз - наш случай. Надеюсь, за эти отсылки на опыт Израиля не станут причиной зачисления автора в ряды сионистов.
Итак, тихо и без лишней рекламы, в Россию курсирует премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Что характерно, эти визиты проходят в режиме информационного вакуума и само это обстоятельство заставляет задуматься о смысле происходящего. Тем не менее известно, что основной темой обсуждения, является Сирия. Если Израиль всегда придерживается линии глубокого молчания на темы, чреватые военными действиями, а если таковые действия, в исполнении ЦАХАЛ происходят - не подтверждают и не опровергают этого, то Москва всегда обыгрывает подобные моменты в выгодном ей свете.
В этом смысле Путин показывает образец международной подлости на высшем уровне. Достаточно вспомнить о том, что выдал Кремль в один из моментов обострения скандала вокруг контактов Трампа с Путиным и другими высшими должностными лицами федерации. Тогда у Генерального прокурора возникли вопросы о содержании конкретной встречи Трампа с Путиным и некоторыми другими кремлевскими федерастами. Так вот, из аппарата Путина выдали сообщение о готовности предоставить прокурору аудиозапись этих переговоров. То есть, там не просто подтвердили, что пишут любой чих путинских визитеров, но и готовность манипулировать этими записями без согласия одной из сторон переговоров. В общем, переговоры с Путиным могут стать опасными для любого политического персонажа, и уж тем более, если таковые происходят в одной из путинских резиденций на территории федерации. Если кто-то решается на подобные вещи, то наверняка ведет их таким образом, что в случае их публикации - не пострадает сам и не пострадают интересы его страны.
В таких условиях, визиты Нетаньяху и полное отсутствие утечек в российскую прессу по теме переговоров, говорит о многом. Например о том, кто там пальцы гнет и кто кому рассказывает «за жысть». Скорее всего, что путинской пропаганде будет себе дороже обыгрывать эти визиты и то, что во время них говорится.
А ситуация, в общем-то, довольно интересная и очень опасная для Израиля. Это касается среднесрочных перспектив сирийской войны. Евреи достаточно компетентны в вопросах глобальных финансов, чтобы понимать реальные перспективы России. Это непосредственно касается ситуации в Сирии. А там режим Асада стал ширмой для оккупационных войск Ирана федерации. По большому счету, речи о правительственных войсках Сирии уже не идет. Командование военными операциями перешло в руки российских военных, но Иран тоже имеет свое мощное влияние, особенно на авиацию Асада. И в общем, сейчас идет формализация оккупационных зон за этими двумя силами. Опасности для Израиля тут две. Первая заключается в стиле ведения войны. Его задали россияне и гибридом там смердит не меньше, чем под Авдеевкой или Дебальцево. Вспомним, как Москва откомментировала многочисленные случаи применения химического оружия. Опять «это не мы», «военторг» и прочее. С учетом близости населенных пунктов Израиля от зоны боевых действий, завтра прилетит боеприпас с химическим оружием на территорию Израиля и в Кремле снова разведут руками в неведении. Хотя в регионе химией травят исключительно союзники Москвы - покойник Хуссейн и кандидат в покойники Асад. Такое вот совпадение.
Если Москва еще пытается сохранить вид цивилизованной страны, ибо еще помнит Нюрнберг и Гаагу, то Ирану на эти мелочи - плевать. Он десятки раз заявлял о желании уничтожить Израиль как государство и если получит в свое распоряжение оружие массового поражения - непременно использует его для атаки на Израиль. Так что с этим - вопросов нет.
То есть, сейчас иранско-федерастическая коалиция контролирует западную часть Сирии, закрепляя ее под зоны своей оккупации. Но совсем скоро федерации будет не до Сирии. Тут уже не о чем спорить. Это значит, что один оккупант оттуда выйдет и его место займет другой. В ближайшее время неизбежна иранизация Запада Сирии. Тегеран уже готовится к этому, ибо начал вкладываться в оборонную инфраструктуру провинции Латакия, где они строят завод по производству ракет - средств доставки ОМП.
То есть, Израиль уже почти получил Иран прямо на севере своих территорий и это не может не волновать его правительство. По этой причине, сейчас Нетаньяху пытается повлиять на ситуацию через Москву, ибо с Тегераном разговор может быть только с применением авиации, артиллерии и прочих веских и убедительных доводов.
Наверняка, в Израиле понимают, что доминирование РФ в Сирии - временное и скоро закончится. Сейчас еще можно что-то пояснить Путину и попытаться повлиять на ситуацию, но поскольку Путин понимает лишь когда его бьют рылом о стол переговоров или наоборот, лупят его по лысине этим столом, то Нетаньяху обязан был свои пояснения выстраивать в этом ключе.
Если до этого момента авиация ЦАХАЛ нанесла около сотни прицельных воздушных ударов по различным военным объектам, на территории Сирии, которые так или иначе вызывали тревогу, то это значит, что Нетаньяху пояснил Путину о том, что создающийся расклад вынудит Израиль перейти к более серьезным действиям. Например - за один вечер уничтожить всю авиацию и ПВО проиранских правительственных сил. А в случае вмешательства в это скромное мероприятие авиации и ПВО РФ, то заодно и их, а возможно и тот флот, который стоит недалеко от Тартуса и имитирует прикрытие с моря. Что характерно, Москва вряд ли может педалировать своим ядерным аргументом. Израиль не раз и не два заявлял о том, что не имеет ядерного оружия, но в случае чего - непременно его применит. А точность и надежность израильского оружия не требует подтверждений или доказательств, как не требует доказательств и умение израильтянами владеть этим оружием. Кому-кому, а пост-совкам это известно лучше всех. Долина Бекаа там до сих пор служит синонимом изнурительной и надрывной диарее.
Ситуация все больше напоминает старый совковый анекдот, примерно следующего содержания. Немцы приехали в лес гонять партизан и уже было начали побеждать, как партизаны навалились и стали теснить немцев, но к тем пришла подмога и они погнали партизан вглубь леса… Так повторялось несколько раз. А потом пришел лесник и всех из леса выгнал. В общем, к Путину прилетал лесник и пока по-хорошему что-то ему пояснил. Посмотрим, насколько лысая голова способна удерживать здравый смысл, ибо тогда он будет доходить через другое место, и не только Путину, но и 86% жителей федерации.
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и провел совещание
- Горим?
- Горим, Владимир Владимирович.
- А рынды?
- Рынды есть.
- Вот и отлично.
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Можно только предполагать.
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Хуйло стремится развалит ЕС накачиванием его сракальностью.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что граждане РФ готовы были поддержать захват всей Украины, а не только Крыма.
Россия должна была захватить всю Украину, а не только Крым. Об этом в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованномв Facebook, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Нужно было брать всю Украину, и русские готовы были поддержать. А теперь это практически трудная проблема. Теперь все боятся, всех зажали, допрашивают, пытают", - сказал Жириновский.
В августе 2016 года в интервью "Эху Москвы" Жириновский заявил, что российской армии нужно захватить Киев 2-3 ноября, до президентских выборов в США. "Чтобы Барак Обама уже ничего не смог сделать. А что сделает администрация? Они боятся: через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Объявить войну России?" - сказал тогда политик.
В августе 2017 года в интервью той же радиостанции он заявил, что "нужно было всю Украину взять" еще в 2014 году, когда "было безвластие". "Ситуация изменилась. Очень сложно сейчас", - сказал он "Эху Москвы". В то же время лидер ЛДПР пригрозил уничтожить базу украинского флота в Очакове Николаевской области, которую строят ВМС США.
23 августа в Генпрокуратуре заявили, что составили подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому о финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года "с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России", для сбора денежных средств с граждан РФ.
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