 Украинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке, - Минэкономразвития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Страны-соседи всегда являются естественными партнерами. Если никто не рушит естественные связи, которые были межу странами, существовали долгое время, то однозначно мы видим то, что украинские товары и дальше пользуются спросом на российском рынке, и мы не можем об этом не говорить. Это свидетельствует только о том, что в прошлом году в связи с искусственными барьерами, которые были созданы для поставок украинского экспорта, в частности, поднятие пошлины или ограничения, которые вводились, российский бизнес пробовал заместить украинские товары, которые поставляла Украина. Сейчас выявилось, что даже с платой ввозной пошлины, которая применяется к этим товарам, украинские товары и дальше востребованы, и дальше конкурентны, и дальше нужны российскому рынку", - сказала Микольская.
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Украина готовит четвертый иск в ВТО против России, - Микольская(41)
"Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ(151)
"Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская(26)
Украина из-за торговой агрессии России потеряла в 2016 году $1 млрд экспорта, - Микольская(25)
Экспорт украинской продукции в Евросоюз растет, - торговый представитель Микольская(66)
Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская(126)
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Рынок завоёвывается не в один день или год...
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цинизм поросенковскорй кодлы не знает границ..
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Вы только что вернулись из Минска и Киева, где встречались с российскими и украинскими чиновниками. При этом с российской стороны звучали высказывания о "свежих идеях и подходах". Расскажите, что имелось в виду.
- Да, я видел эти комментарии, и я соглашусь, что у нас была очень конструктивная встреча. Мне кажется, что я говорил очень прямо и искренне. Но очевидно, что были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию. Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять.
Во-вторых, нам действительно нужен свежий подход, состоящий в том, чтобы, прежде всего, думать о безопасности. Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех. Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе.
Я думаю, что это провал международного сообщества в части вторжения России и захвата части украинской территории. Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины
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Так вот. Мне НЕ НРАВИТСЯ ЭТА НОВОСТЬ
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После парада на наш День Независимости из разных стран пришло множество комментариев. Почему-то большую часть внимания как всегда уделили комментариям из лепрозория, а нам больше всего понравилась парочка статей из Беларусии. Один автор с горечью писал о том, что в Киеве он увидел то, что хотел бы видеть в Минске и вряд ли увидит. Он сравнил киевский парад и то, что Лукашенко устроил на день Беларуси, с сеялками, веялками и унитазами, выставленными как высшее достижение. При том, он поставил риторический вопрос о том, что будет делать белорусская армия, если Москва решит аннексировать страну, как это было в Крыму. Второй писал о том, что при множестве вопросов и не вполне понятных вещей, которые делает высшая власть Украины, всем понятно то, куда Порошенко ведет Украину - в ЕС и НАТО, а вот куда ведет Беларусь Лука - не известно даже ему самому, но что-то подсказывает, что это место - глубокое и темное.
Но нам интересен именно момент белорусского парада с унитазами на автомобилях, демонстрируемых как экспонаты достижений страны. Россияне лишились возможности увидеть то, что действительно быстро эволюционирует и развивается в их стране, и чем Путин вполне мог бы похвастаться, провезя достижения по Красной Площади. То, что обычно ездит по ней, либо совковая, слегка допиленная техника, либо то, на что у совка уже не хватило денег и сейчас темы разрабатываются по чертежам и технической документации, которые были созданы в том же далеком совке. Можно рассказывать что угодно, только вот плагиат, стащенный у иностранных разработчиков и наследие предков - не то, чем стоило бы хвастаться, ибо это выглядит так, как обычно у россиян. Недавно их уличили в том, что на одном из международных фестивалей они демонстрировали в виде экспоната два сорта Львовского пива, выдавая его за свою продукцию. Оно и понятно, привезти в Европу свою мочу, и утверждать, что это - пиво, глупо. Это россияне будут искать оттенки вкуса в различных сортах мочи, а вменяемые граждане Европы знают вкус пива и помои пить не будут. Это же касается почти всей пищевой продукции РФ, качество которой не позволило бы давать это в виде корма скоту в той же Голландии или Швейцарии.
Тем не менее, не все так плохо и россиянам действительно есть чем гордиться. Если о не имеющих аналогов самолетах, ракетах и танках российские чиновники и журналисты откровенно шутят, то с полицейской техникой - все очень серьезно. Там действительно воплощаются совершенно необычные разработки, которых либо никто не делает, либо делают единицы.
Мы, как никто знаем, что и зачем выпускают российские промышленники, в плане полицейской номенклатуры. Во времена Майдана еще не было шахт, набитых артиллерией, бронетехникой и прочим военным железом, но в киевские аэропорты регулярно приходили «борты» с оружием и боеприпасами, предназначенные для разгона демонстраций. По удивительному стечению обстоятельств, задействованные в 20-ти градусный мороз водометы тоже были российского производства. А все эти слезоточивые и слегка удушающие газы, распыляемые различными способами, свето-шумовые гранаты, рвущие барабанные перепонки и различного рода пули, калечащие демонстрантов, были в таком широком ассортименте, что широта взглядов и вкусов россиян, просто поражала. За три с половиной года войны все это теперь кажется жалкими игрушками, но это так теперь для украинцев, а россияне только приближаются к моменту, когда все это добро будет использовано на них, и они наконец узнают, в чем действительно РФ находится в лидерах - в средствах по воспитанию бычья, в которое давно превратилось местное население.
Тут все идет опережающими темпами. Россияне еще не доросли до демонстраций, даже отдаленно напоминающих наш Майдан или нынешний Каракас, в Венесуэле, а нацлидер уже обо всем позаботился. Если бы вместо танчиков и прочих покатушек на парад выкатили это добро, то россияне наконец смогли бы понять, за кого их держит собственное руководство. Только вид необычных и действительно - не имеющих аналогов «лохоуборочных машин» разного типа, впечатлил бы любого поклонника шансона и настойки боярышника.
Те из россиян, которые хотя бы не утратили чувства «шухера» (о критическом мышлении нет речи), могли бы оценить, насколько власть подготовилась к моменту, когда населению уже нечего будет жрать, даже того эрзац-хлеба из пятого сорта пшеницы или эрзац-молока и эрзац-масла, вместе с эрзац-колбасой, которые уже нельзя называть продуктом пИтанаия, а скорее - продуктом пЫтания. Так вот, когда и этого корма не станет, быдло попрет на улицы и будет мычать о необходимости выделения им пайки. Вот тогда вся эта «лохоуборочная» красота начнет работать бессмысленно и беспощадною. В общем, тут нет особой новости, но те самые люди с обостренным чувством самосохранения, очень быстро прокрутят у себя в голове простую математику. Безвольность масс и эффективность средств их упаковки приведет к очень быстрой перегрузке всех имеющихся мест содержания арестантов, а это станет моментом запуска более радикальных средств.
Наверное, россияне думали, что наспех созданная нацгвардия будет использовать гранатометы, огнеметы, пулеметы и прочее где-то за границами РФ. Но тут их ждет большой сюрприз. Их народные избранники уже приняли нормативно-правовые акты, а их любимый нацфюрер, вернее - нацлидер, уже подписал их и они вступили в силу. Эти веселые бумажки позволяют не просто применять всю эту красоту против собственного населения, но и уже освобождено от любой ответственности за это. А пока мы предлагаем полюбоваться, на заглавном фото, одним из образцов лохоуборочного агрегата, на базе все того же самого КАМАза, который россияне пока недооценивают.антиколорадос
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Не нужно тут рекламы порошенка - все знают кто тут кого куда ведет.
Порошенко ведет себя в панаму.
Вместе с укр бюджетом.
Минстець вроде уволился , а не уймется.
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За шмат гилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То отдасте...
(Т. Г. Шевченко)
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виробники не можуть обійтися без українських продуктів", - заступниця
голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ
https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
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А то какие то таблички клеят - тос мыло, порошок.
Выбрасывайте нах на улицу енто рос мыло, хозяева магазина такое увидят, больше не завезут.
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Однако, во время 2-й мировой войны ни штаты, ни Британия не покупали немецкие товары и не продавали немцам свои товары... Ибо немецкие нацисты были оккупантами и врагами.
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2. "украинские товары и дальше пользуются спросом на российском рынке Источник: https://censor.net.ua/n453344"
и дальше про немецких нацистов которые были оккупантами... гениально! я, конечно понимаю, что имеется ввиду, но аналогия...
п.с. иногда лучше не писать.
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марш кукурікати на сру.нет
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пальмовое масло нехай сосут не отвлекаются.
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