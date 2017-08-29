 Посол Польши Пекло выступил за проведение совместного экономического форума в Краматорске

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации.
"Мы понимаем, что Донбасс - зона конфликта, где идет противостояние с Россией. Мы можем подготовить квалифицированных госслужащих, однако государство не имеет прямого влияния на бизнес. Поэтому предлагаем провести совместный экономический форум в Краматорске, во время которого наши предприниматели смогут ознакомиться со всеми преимуществами ведения бизнеса именно на этой земле", - заявил Пекло, который сегодня находился в Краматорске.
По словам дипломата, Польша готова провести серию тренингов для госслужащих и предпринимателей, а также привлечь специалистов для обмена опытом по процессу децентрализации. Польша прошла очень похожий путь, поэтому имеет большой опыт в формировании громад, создании эффективных органов местного самоуправления и готова предоставить любую помощь в этом процессе, сказал Пекло.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время общения с послом отметил, что вскоре на Донбассе будет проходить экономический форум, гостями которого могут стать польские партнеры, однако отметил необходимость проведения форума в формате, предложенном Яном Пекло.
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Чехам респект! Дякуем сусіди!......
Чешская компания отказалась поставлять комплектующих для производства станков, необходимых «Уралвагонзаводу»
Это связано с экономическими санкциями. Чешское предприятие отказалось от поставки, узнав о ее схеме: пермская компания закупала комплектующие для станков, а затем участвовала в торгах для поставки продукции «Уралвагонзаводу».
Предприятие с осени 2014-го года находится под европейскими санкциями. Компаниям из Европы запрещено финансировать «Уралвагонзавод» в прямой или косвенной форме.
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Вам бы такое "противостояние." Да никак предприниматели с той стороны этого не смогут и не захотят. Зона риска-запредельная. Они к этому не готовы и просто не смогут.
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уважуха одному из немногих русских! который имеет росийский паспорт и открыто в кайф вместе с патриотами мочит сепарню в лугандоне!!
Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (входит в состав запрещенной в россии экстремистской организации "Правый сектор") в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.
"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", - заявил актер, который взял себе позывной "Дублер", в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1"
Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин отметил, что, покидая россию, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь - вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины - это сложно", - рассказал он.
Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.
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Та да, подумала руда гнида, і подзвонила гідранту.
Источник:https://censor.net.ua/n453341
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