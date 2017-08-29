 Украина направит пожарный самолет ГСЧС в Грузию для тушения лесных пожаров, - Цеголко

Об этом во время телефонного разговора с премьер- министром Грузии Георгием Квирикашвили сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу пресс-секретаря президента Святослава Цеголко в Фейсбук.
Самолет АН-32П вылетит в среду утром из Одессы в Батуми.
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Что плохо? Значит можем, если хотеть?
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ФАРИСЕЙСТВО !
еще бы с десяток огнетушителей торжественно вручили...
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Почитай месяц горит как ни как...
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