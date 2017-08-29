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Все про:Николаевская область (857) ОПГ (166) Савченко Алексей (19)

 Это разоблачение уже третьей ОПГ на территории области, - глава Николаевской ОГА Савченко о задержании Титова (Мультика)

савченко алексей

29 августа во время спецоперации правоохранители в Николаевской области разоблачили членов организованной преступной группировки, которая действовала на протяжении десяти лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко.

"Эта группировка действовала на протяжении десяти лет на территории Николаевской области. Есть неединичные факты земельных конфликтов, других преступлений, о которых я не могу говорить из-за тайны следствия. Генпрокурор уже отметил", - отметил он.

Председатель Николаевской ОГА рассчитывает на открытое расследование этих дел.

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При этом Савченко уточняет, что в этом году ни одного конфликта в вопросах засевания или сбора урожая на территории области не было. Как и не было, по его словам, остальных преступлений, что были совершены ранее.

"Это третье преступное сообщество, действовавшее на территории Николаевской области. Первым была преступная группировка смотрящего "Наума", второе - криминального авторитета "Апти". И это уже третье. Это говорит о том, что это не единичный случай, не заказ или давление на оппозиционных депутатов ни в коем случае. Это последовательная работа правоохранительной системы, которая объединилась и работает на пользу государства", - отметил председатель Николаевской ОГА.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.


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В Николаеве в 2014 вся верхушка была завербована и ждали пока придут братья
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та ну, шоколад, все порєшає!
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Ну у него и рожа
Его бы тоже не плохо задержать и проверить!
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Саша хватит пердеть в лужу иди спать ложись.
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откуда я знаю на что ты там здатен. Но пердеть прекращай!
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Робота тут , в нього , така ...
Не звертайте уваги ..))
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Бывший УБОПовец .почитай про него . много интересного .там и Ярема ...
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Тогда точно надо задержать и проверить! Особенно если там Ярема!
Кстати бывших наркоманов не бывает!
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белорус? Тогда лучше депортировать. Особенно после последних заявлений из Беларусии!
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хороший глава ога в николаеве...дай бог и остальные перенимут опыт
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Не хуже предшественников, но у Алексея бывает крыша протекает. Организовывает и оплачивает поезду детей участников АТО в Турцию, а в напутственной речи детям заряжает такую херню - "-Очень прошу, когда вы приедете в Турцию, разверните там наш флаг и пусть турки вспомнят, как они бежали от нас".
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Це він до чого сказав?-
"Это говорит о том, что это не единичный случай, не заказ или давление на оппозиционных депутатов ни в коем случае." Источник: https://censor.net.ua/n453339
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Сам с Николаевской Обл. Услышав сегодня погоняло "Мультик" сразу какое-то дежавю... И это при том, что почти 20 лет живу и работаю в Беларуси, но отпуска провожу в основном на севере Николаевщины...
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Беги оттуда! Там скоро 200 правосеков будут Белоруссию штурмовать.
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По поводу " остальных преступлений, которых не было".
А это что ? "В июле произошли рейдерские захваты пляжей в поселке Коблево Николаевской области".
Брешет и глазом не моргнет эта ГЛАВА области.
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Закон и Право или передел (подмятие) криминального рынка?
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Только разоблачение? Не расстрел??? Маловато.....
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Що за бандюк на фото в темі - голова ОДА , чи цей "Мультик" ...
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Якщо почитати його (Савченка) біографію - все стає зрозуміло ...
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Дякую, але я вже читала, що то за птиця та й ще призначена без конкурсу.
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"Эта группировка действовала на протяжении десяти лет на территории Николаевской области..."
Хорошо сказано. А давайте ... предположим: "На протяжении десяти лет на территории.. области ... действовала ДРГ - противника..." Нихуясе!
Это одно и то же. Криминал, ПЯТАЯ - колона врага. Без принципов и морали. Изнутри - все разрушается проще, чем из вне. Историю читайте о троянских конях.
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У Збройних Силах України розпочалися масштабні збори резервістів Високомобільних десантних військ.

Про це інформує прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"На Дніпропетровщині та Львівщині розпочалися масштабні навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги у складі двох бойових бригад Командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовими комісаріатами призвано резервістів оперативного резерву в обсягах, що забезпечують доукомплектування цих бригад до повних штатів. Частина цих військовослужбовців залучається до навчань уже вдруге.
"Планується, що збори триватимуть 30 діб у два етапи. Перший етап - індивідуальна підготовка у визначених навчальних центрах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації. Другий і завершальний етап - бойове злагодження бригад", - повідомили у Генштабі.Крім того, з метою відпрацювання питань формування Корпусу резерву розпочато навчальні місячні збори з військовозобов'язаними оперативного резерву у складі управління та однієї військової частини Корпусу резерву. Передбачається повне розгортання зазначених частин до штатів воєнного часу.

Військові комісаріати уже відібрали необхідну кількість військовозобов'язаних, яка повністю забезпечує комплектування визначених частин особовим складом. При цьому, майже всі військовозобов'язані беруть участь у навчальних зборах за власним бажанням.
Також у вересні цього року збори з резервістами оперативного резерву будуть проведені у складі бойових бригад Сухопутних військ, військових частин Повітряних Сил та підрозділів територіальної оборони.https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2295048-pocalisa-masstabni-zbori-rezervistiv-vdv.html
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Это не относится к теме. Это ВСУ. Свои законы и традиции, как и положено ВСУ - стоять на защите Родины.
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вата недослышет и недопоймет и завтра в рашасепар сми заголовки:- в Украине хунта, бендеры воглаве с Луценком замахнлись на скрепное ... на "мльтики".... геноцыд "мльтиков сафетских"...
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правоохоронці в Миколаївській області викрили членів організованого злочинного угруповання, яке діяло впродовж десяти років --------------- ОГО!! Молодці!!! То може їх запросити до Києва аби викрили організовані злиочинні угруповання в Кабміні та Адміністрації Президента? Бо тут вони вже 26 років діють, а ще жодного ніхто не викрив.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто разоблачение уже третьей ОПГ на территории области, - глава Николаевской ОГА Савченко о задержании Титова (Мультика)
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