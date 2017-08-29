 Это разоблачение уже третьей ОПГ на территории области, - глава Николаевской ОГА Савченко о задержании Титова (Мультика)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко.
"Эта группировка действовала на протяжении десяти лет на территории Николаевской области. Есть неединичные факты земельных конфликтов, других преступлений, о которых я не могу говорить из-за тайны следствия. Генпрокурор уже отметил", - отметил он.
Председатель Николаевской ОГА рассчитывает на открытое расследование этих дел.
При этом Савченко уточняет, что в этом году ни одного конфликта в вопросах засевания или сбора урожая на территории области не было. Как и не было, по его словам, остальных преступлений, что были совершены ранее.
"Это третье преступное сообщество, действовавшее на территории Николаевской области. Первым была преступная группировка смотрящего "Наума", второе - криминального авторитета "Апти". И это уже третье. Это говорит о том, что это не единичный случай, не заказ или давление на оппозиционных депутатов ни в коем случае. Это последовательная работа правоохранительной системы, которая объединилась и работает на пользу государства", - отметил председатель Николаевской ОГА.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.
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Его бы тоже не плохо задержать и проверить!
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Не звертайте уваги ..))
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Кстати бывших наркоманов не бывает!
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"Это говорит о том, что это не единичный случай, не заказ или давление на оппозиционных депутатов ни в коем случае." Источник: https://censor.net.ua/n453339
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А это что ? "В июле произошли рейдерские захваты пляжей в поселке Коблево Николаевской области".
Брешет и глазом не моргнет эта ГЛАВА области.
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Хорошо сказано. А давайте ... предположим: "На протяжении десяти лет на территории.. области ... действовала ДРГ - противника..." Нихуясе!
Это одно и то же. Криминал, ПЯТАЯ - колона врага. Без принципов и морали. Изнутри - все разрушается проще, чем из вне. Историю читайте о троянских конях.
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Про це інформує прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"На Дніпропетровщині та Львівщині розпочалися масштабні навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги у складі двох бойових бригад Командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовими комісаріатами призвано резервістів оперативного резерву в обсягах, що забезпечують доукомплектування цих бригад до повних штатів. Частина цих військовослужбовців залучається до навчань уже вдруге.
"Планується, що збори триватимуть 30 діб у два етапи. Перший етап - індивідуальна підготовка у визначених навчальних центрах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації. Другий і завершальний етап - бойове злагодження бригад", - повідомили у Генштабі.Крім того, з метою відпрацювання питань формування Корпусу резерву розпочато навчальні місячні збори з військовозобов'язаними оперативного резерву у складі управління та однієї військової частини Корпусу резерву. Передбачається повне розгортання зазначених частин до штатів воєнного часу.
Військові комісаріати уже відібрали необхідну кількість військовозобов'язаних, яка повністю забезпечує комплектування визначених частин особовим складом. При цьому, майже всі військовозобов'язані беруть участь у навчальних зборах за власним бажанням.
Також у вересні цього року збори з резервістами оперативного резерву будуть проведені у складі бойових бригад Сухопутних військ, військових частин Повітряних Сил та підрозділів територіальної оборони.https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2295048-pocalisa-masstabni-zbori-rezervistiv-vdv.html
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