 "Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

"Он сам выбрал свою судьбу - он уехал. Он позволил многим людям вспоминать о нем по таким жизненным примерам. Я считаю, что тот человек, который баллотируется в президенты, добивается успеха, берет на себя ответственность за десятки миллионов людей, за страну, он должен быть готов не только к открытию детских садиков, но и к тому, чтобы умереть. Потому что иногда за свой народ люди умирали. Поэтому ему нужно было остаться и умереть рядом с теми, кто готов был умереть вместе с ним", - пояснил Добкин.

По его словам, Янукович умер при жизни, он живет, а его нет, при этом живет такой жизнью, которой и врагу не пожелаешь.