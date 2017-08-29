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 Политика Украины
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Все про:Добкин (1023) Янукович (32589)

 "Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче

янукович

Если бы экс-президент Виктор Янукович остался в Украине и погиб, поскольку другого варианта у него не оставалось, о нем бы остались положительные воспоминания.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

"Он сам выбрал свою судьбу - он уехал. Он позволил многим людям вспоминать о нем по таким жизненным примерам. Я считаю, что тот человек, который баллотируется в президенты, добивается успеха, берет на себя ответственность за десятки миллионов людей, за страну, он должен быть готов не только к открытию детских садиков, но и к тому, чтобы умереть. Потому что иногда за свой народ люди умирали. Поэтому ему нужно было остаться и умереть рядом с теми, кто готов был умереть вместе с ним", - пояснил Добкин.

По его словам, Янукович умер при жизни, он живет, а его нет, при этом живет такой жизнью, которой и врагу не пожелаешь.

Также читайте: Если бы Янукович знал, что не вернется, он бы взорвал Межигорье, сжег его, уничтожил. Так оно ему было дорого, - Добкин
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Судя по глюкам травку из сети аптек "Боб Марли"!
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логика тут есть, как ни страно...об этом же лука говорил еще в 2014
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А что Лука пойдёт умирать за белорусов?
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янукович сцыкун . он только мог подчинённых пи ****ть .
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Если это трусливое существо нокаутируется яйцом, что от него можно требовать?
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тов. добкин пусть посмотрит, как живут миллионы некоторых семей с детьми бедно, дети конфет не видят, когда приносишь - так трусятся за ними. Они были бы рады тем деньгам, что он накрал, и жирует на них на яхтах.
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Что за страна у нас, с каждым новым президентом все хуже и хуже жизнь становится.
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У тех кто за гречку голосує, в тих і запитуйте... Спочатку проголосували за чучму бо він совЄЦкій руководітЄль, потом за руки що не крали, потім купились на хУзяйствЄнніка, а вже після Майдану згодні були голосувати хоть за кого лиш би бистріше все скінчилось... Така наша гірка правда... На жаль...
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Еще не поздно Допе самому грохнуть Овоща, топриком по голове тюкнуть...
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Когда Гордон спросил добкина - а бил ли вас янукович и если бил то как сильно ? -добкин засмущался и скромно ответил что нет .
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Да ты мля такой же самый как и петухович, сука!!! Все вы щебечите перед выборами, а потом делаете свое черное дело, а как петух в жопу клюнет убегаете псы позорные!!!
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ну в плане текст немножко по дэбильному написан . он сразу видит тексты .
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ой я сейчас расплачусь, меня так судьба януковоща растрогала.
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посмотрим, как сам добкин будет умирать, когда возьмутся за сепаров.
правда, это будет не при нынешней власти барыг, но мы подождем.
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Вже декілька днів, починаючи з хабзона онуковичу радять померти ))))))
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МАРАЗМЫ ДНЯ: ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ГРОЙСМАНА, БЛЕСК И НИЩЕТА ПОРОШЕНКО
Судя по симптомам, Премьер-министр в очередной раз уготовил себе жизнь вечную - во всяком случае, в политическом плане.
«За три года я всех заставлю ликвидировать очередь в детские сады. По-другому не будет. Мы ликвидируем. Я не понимаю, как это так, когда маленький ребенок стоит в очереди в садик. Считаю, что это недопустимо», - цитирует выступление Гройсмана на «Украинском радио» «Укринформ».
Не вопрос, очереди в детсады - это не есть гут и мы очень рады, что премьер наконец-то в этом плане прозрел, но что делать с элементарной арифметикой? Вообще-то срок годности Владимира Борисовича как премьера истекает в 2019 году, потому как сильно сомнительно, что на очередных парламентских выборах нынешняя коалиция насосет больше 10% (да и то в лучшем случае). Так что либо у Гройсмана снова сбоит устный счет - как с дорогами, которые он обещал построить через «3-5-7 лет», либо у пациента и впрямь разыгралась мания величия и он в самом деле решил, что пришел к нам навеки поселиться.
Как говорится, блажен, кто верует.
Кто-то теряет, кто-то находит
Кстати, о блаженных и прочих нищих, в том числе и духом. Пока премьер играет в политического «горца», Президент у нас, оказывается, стремительно нищает. В буквальном смысле слова.
«Петр Порошенко владел капиталом в 918 миллионов долларов на начало 2014 года, а сейчас владеет лишь 589 миллионами. Таким образом, он стал первым президентом, не обогатившимся на своем посту, а наоборот, потерявшим деньги», - шокировал зрителей телеканала 112 политолог Виктор Уколов.
Вот прямо даже не знаем теперь, что и делать - то ли срочно скидываться в помощь обнищавшему гаранту-растеряхе, то ли бежать и разыскивать всей редакцией то, что он потерял: а вдруг оно там еще лежит?! На последнее, правда, надежды мало: сами знаете, кто-то теряет, а кто-то где-то находит (в Панаме, например). Да и вообще, если учитывать трехкратно уроненную НБУ гривну (президент же у нас патриот и держит активы в национальной валюте, правда?), может получиться, что за эти три года Петр Алексеевич нифига не потерял, а, наоборот, некисло этак поднялся.
Хотя даже если не принимать во внимание фокусы с гривной (благословленные, кстати, непосредственно Петром Алексеевичем), в обнищание гаранта верится с трудом. Если судить по данным Opendatabot, то выходит, что Президент у нас в этом году залез аж в тройку лидеров по количеству находящихся в собственности компаний, обогнав Фирташа и уступив первенство только лучшему другу украинского народа Ринату Ахметову. А если заглянуть в прошлогодний список Forbes, то там Петр Алексеевич вообще рулит, поднявшись за год с восьмого места на шестое.
Так что идти искать потерянное Президентом явно дохлый номер. Все уже найдено до нас.
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А чего Добкин сам не умрет за страну?возможностей много,особенно на Донбассе.
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У допи, як завжди, все по-дебільному написано. Так як він підлизував баклажану, то вже чотири роки в перших лавах в землі повинен бути чи на нарах. Як би не гідрант і Ко.
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Поэтому ему нужно было остаться и умереть рядом с теми, кто готов был умереть вместе с ним", - пояснил Добкин. Источник: https://censor.net.ua/n453337

Боже, Міша, ти теж був готовий ? І друган твій Гепа ?
Капєц. Ну нічо, померти ви ще встигнете.

От чи своєю смертю, тут вже я не певна.
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апять кто-та Допкєну подсунул тєкст па-дебільному напісаний
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Ты на каво намяківаєш?? На найшаКАЛаднєйшаво?? Єнтот тожє любітєлѣ
садікі аткрыватѣ...
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и,шо,мойша добкин хочет показать пример?)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче
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