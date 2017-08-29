 "Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
"Он сам выбрал свою судьбу - он уехал. Он позволил многим людям вспоминать о нем по таким жизненным примерам. Я считаю, что тот человек, который баллотируется в президенты, добивается успеха, берет на себя ответственность за десятки миллионов людей, за страну, он должен быть готов не только к открытию детских садиков, но и к тому, чтобы умереть. Потому что иногда за свой народ люди умирали. Поэтому ему нужно было остаться и умереть рядом с теми, кто готов был умереть вместе с ним", - пояснил Добкин.
По его словам, Янукович умер при жизни, он живет, а его нет, при этом живет такой жизнью, которой и врагу не пожелаешь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
правда, это будет не при нынешней власти барыг, но мы подождем.
Ответить
Ответить
Судя по симптомам, Премьер-министр в очередной раз уготовил себе жизнь вечную - во всяком случае, в политическом плане.
«За три года я всех заставлю ликвидировать очередь в детские сады. По-другому не будет. Мы ликвидируем. Я не понимаю, как это так, когда маленький ребенок стоит в очереди в садик. Считаю, что это недопустимо», - цитирует выступление Гройсмана на «Украинском радио» «Укринформ».
Не вопрос, очереди в детсады - это не есть гут и мы очень рады, что премьер наконец-то в этом плане прозрел, но что делать с элементарной арифметикой? Вообще-то срок годности Владимира Борисовича как премьера истекает в 2019 году, потому как сильно сомнительно, что на очередных парламентских выборах нынешняя коалиция насосет больше 10% (да и то в лучшем случае). Так что либо у Гройсмана снова сбоит устный счет - как с дорогами, которые он обещал построить через «3-5-7 лет», либо у пациента и впрямь разыгралась мания величия и он в самом деле решил, что пришел к нам навеки поселиться.
Как говорится, блажен, кто верует.
Кто-то теряет, кто-то находит
Кстати, о блаженных и прочих нищих, в том числе и духом. Пока премьер играет в политического «горца», Президент у нас, оказывается, стремительно нищает. В буквальном смысле слова.
«Петр Порошенко владел капиталом в 918 миллионов долларов на начало 2014 года, а сейчас владеет лишь 589 миллионами. Таким образом, он стал первым президентом, не обогатившимся на своем посту, а наоборот, потерявшим деньги», - шокировал зрителей телеканала 112 политолог Виктор Уколов.
Вот прямо даже не знаем теперь, что и делать - то ли срочно скидываться в помощь обнищавшему гаранту-растеряхе, то ли бежать и разыскивать всей редакцией то, что он потерял: а вдруг оно там еще лежит?! На последнее, правда, надежды мало: сами знаете, кто-то теряет, а кто-то где-то находит (в Панаме, например). Да и вообще, если учитывать трехкратно уроненную НБУ гривну (президент же у нас патриот и держит активы в национальной валюте, правда?), может получиться, что за эти три года Петр Алексеевич нифига не потерял, а, наоборот, некисло этак поднялся.
Хотя даже если не принимать во внимание фокусы с гривной (благословленные, кстати, непосредственно Петром Алексеевичем), в обнищание гаранта верится с трудом. Если судить по данным Opendatabot, то выходит, что Президент у нас в этом году залез аж в тройку лидеров по количеству находящихся в собственности компаний, обогнав Фирташа и уступив первенство только лучшему другу украинского народа Ринату Ахметову. А если заглянуть в прошлогодний список Forbes, то там Петр Алексеевич вообще рулит, поднявшись за год с восьмого места на шестое.
Так что идти искать потерянное Президентом явно дохлый номер. Все уже найдено до нас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Боже, Міша, ти теж був готовий ? І друган твій Гепа ?
Капєц. Ну нічо, померти ви ще встигнете.
От чи своєю смертю, тут вже я не певна.
Ответить
Ответить
садікі аткрыватѣ...
Ответить
Ответить
Ответить