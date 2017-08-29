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Все про:Беларусь (2711) похищение (1289)

 Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ

павел гриб

19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 29 августа белорусская служба "Еврорадио".

По неофициальной информации издания, Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местном ФСБ.

"Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву", - сообщают журналисты.

Также читайте: В России украинские консулы требуют ответа, задерживали ли спецслужбы киевского студента Гриба

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

Также читайте: Минску направили ноту из-за исчезновения сына бывшего украинского военного, - консул
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Он переписывался с девушкой, якобы из Гомеля, а на самом деле, девушка была из расеи и писала письма под диктовку ФСБ! Такая вот много ходов очка!
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девушка была с рассеи, может и из краснодара...они договорились встретиться на нейтральной территории
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кацапов, конечно же, осуждаю.
но чем так ценен этот хлопец, что фсб такую масштабную операцию провернуло?
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Не получится ли очередная Савченко из него?
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Надежду Савченко спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.
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Та ото ж... А она оказалась такой, как оказалась.
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Хороший человек спасает от пожара даже говнюков.
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Сравнил. Военнослужащую-офицера, которую задержали в зоне конфликта и пацана-инвалида, который в армии не служил.
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это у вас в кацапии так принято - не проецируй, тут тебе не у вас...
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счас окажется, что этого деятеля поймали с мешком взрывчатки и визиткой правого сектора)
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А ты попробуй съездить к бульбашам проверь может тоже цену назовут.
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для того, чтобы мне не пробовать ездить на кацапию, в крым и беларусь, у меня голова на плечах есть.
а ты бы постеснялся подобную хуйню советовать.
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Вот и я тоже думаю,что можно было знать чтобы потянуть на такое...
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Беларусь - территория подконтрольная рашке, фактически колония рашки. Лукашенко там никто, как видим. Только строит из себя правителя, а на деле марионетка и шестёрка Кремля.
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Я вам миллион раз тута говорил , шо нема никакой Беларуси . Есть Белоруссия - колония москалей .
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Nikolay Lvovich Shrayber
52 мин. ·

Поясняю за Поддувную Арку моста. Которую ольки форсят уже неделю
Эта арка стоит на мелководье, перемычка между косой и берегом. Там расстояние уровня сельской речки. То что предстоит дальше это во первых в 2.5 большее расстояние чем эта ссаная арка, во вторых глубоководье и сильное течение, ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ через вот то маленькое очко протекает считай все азовское море. Плюс там дно рыхлое. Плюс юридический статус этой хуйни не понятен. Вот эта Поддувная Арка юридически по сути законна, потомучто до всей этой генотьбы с крымнашем это расстояние между Тузлой и Кубанью и так была территория РФ. А вот та глубоководная часть между Тузлой и Керчью уже юридически территория Украины. Вот почему за всю эту возьню с мостом досихпор не накинули санкций, потомучто они возятся с этим мостом по сути пока что на своей законной территории. Когда и если полезут на юридически территорию Украины вот тогда начнется веселуха.
...
АнонимусЪ
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и какая там начнется веселуха?санкций подбросят?или там появятся наша дрг?)
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Там может возникнуть иск от Украины и иностранных судовладельцев по нарушению Рашкой морского права в случае перекрытия пролива.
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еще один один суд?сколько их уже было, и по юкосу и по искам нашим...а тем как с гуся вода
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значит как нам то все море выкопать.. а как им то только фарватер???
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Не послушал отца и вот такой печальный результат. Жаль хлопца.
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С девушками нужно встречаться в двух местах: на окружной или под военкоматом. Всё остальное - экстрим-туризм, страховая должна оплатить. Я не уверен, что мне будет бесплатный проезд(как УБДшнику ) в крыму или на расее)))), поэтому я даже при необходимости туда не попрусь. Даже за самые невообразимые сексуальные фантазии. А Беларусь - серая (пока) зона. Рисковать не стоит. Стоит при выезде тест ай-кью проводить.
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сто пудов, на окружной в темное время суток самое оно)
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Мне кажется, что уже пришло время доказывать подразделениям ССО, что и Украина может действовать на чужой территории. Выкрадывать высший офицерский состав, нарушать коммуникации, взрывать оружейные склады на территории врага. Я не указываю и не ставлю себя в позу великого стратега. Но что-то же делать нужно в этом направлении!!! Иначе они будут продолжать безнаказанно заниматься политическим шантажом.
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думаю на это политическое руководство не пойдет, это может подпортить наш имидж на западе
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Наш имидж уже подпорчен хуже некуда. Наших людей как кур выкрадают и убивают а власть палец об палец не ударила.
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ну значит осталось предпринимать действия которые терроризмом попахивают для полного счастья)
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Треба робити так, щоб не зіпсувався імідж. Щоб ніхто нічого не знав, а діло було зроблено.
Для того секретні служби й існують, щоб про їхню роботу або взагалі про них не здогадувались.
Тим більше, що в рашці така ситуація, що не треба й самім діяти. Там місцевої бидломаси більш ніж достатньо для виконання різної роботи.
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как бы в раше контразведка тоже не дремлет, так что возможность провала этих всех попыток более чем реальна
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а белорусы не хотят рассказать,как это с их территории похищенные люди в Краснодар попадают? или тоже уже стали промышлять воровством и терроризмом?
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В них тайожний союз. Так само як з Португалії можна доїхати до Естонії і не потрапити жодного разу на перевірку, так і в них. Росія, Білорусь та Казахстан.
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гриб - это так себе киднепинг, вот когда-то баумгартнера ( калийные удобрения) задержали , да еще торговались, чтоб его выпустить. вот енто я понимаю! не тот размах, жаль хлопца, конечно, короче, перефразируя классика, не ходите, дети, в белОрусь гулять
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Війна.
СБУ, бо саме СБУ в найбільшій мірі відповідає за БУ - безпеку українців повинно по телевізору, радіо, через ютуб, фейсбук, твитер, сайти, друковані матеріали - ЗАСТЕРІГАТИ українців від відвідування раши та контактів з підозрілими особами.
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Та да. Саме вони должны мозги вкладывать гражданам?))
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Громадяни можуть різними, навіть недалекими й тупенькими. Вони такі які є. До них особливих вимог не можна висунути. Людська маса міняється повільно. Але саме ці громадяни утримують в тому числі й СБУ. А СБУ це структура яка повинна бути мобільною і діяти не постфактум- ой! вкрали громадянина України в Білорусі. А діяти превентивно.
Якби хлопець знав до кого треба підійти, то можу йому хоч би роз"яснили що не треба їхати.
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Вот вроде вы из Эстонии. Предположим вы едете туда, где риски по мнению ваших органов велики. Диалог:
-Вы понимаете, что есть риски?
-Да, но у меня страховка!
-Но ваша страховка покрывает не все риски по поездке!
........
Альтернативно. Вы из Украины. Едете в идентичное место по мнению компетентных.
-Вы понимаете, что есть риски?
-А чё?!! Я (папа/брат) на майдане был, я свободный гражданин, чё вы мне тута парите???!
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Та не вопрос. Виноваты кто угодно, но не мы)))
Не по переходу бабуля под авто влетела - гаи-геи(ну оно - то вобщем-то и так))) не научили старую по переходу ходить...
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Превентивно - это профилактически. не рекомендовать. Якби хлопець думав ..... то може вин бы почув.....
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Якби хлопець знав до кого треба підійти, то можу йому хоч би роз"яснили що не треба їхати--ну какк бы для этого родители есть...отец, кстати, говорил, что был против поездки, но сын его не послушал
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нужно адекватно отвечать. Сейчас в Киеве полно кацапских прихворстней и журнашлюх. Хватай любого и в лес в яму. Пока не освободят наших людей.
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Це не адекватно! Ти сам знаєш. Що це за "хватай любого"? Так ми далеко від рашки не відійдем.
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логика тупого вышиватника)чем мы тогда принципиально от рашистов будем отличаться?
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А Жванецкий помниццо говорил что Гомель -почти Париж.. а оказалось- Краснодар!!
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Нашого гражданина воруют в Беларусь, а вы говорите на каком основании? Где живут такие лецимеры как вы ?
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а такие как вы где живут? в любой стране мира происходят похищения людей...чо же теперь,всех послов и консулов аннулировать? чай не рашка какая,шоб на 700 штук за раз сокращать
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Если бы в россии был президент а не пи****т . то никто никого не похищал бы и войны бы не было .
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Вот это что такое:
"Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ."Т.е. ФСБ арестовало нашего гражданина в чужой стране и погранцы этой страны отказываются сообщить отцу вывозили его сына или нет?
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Коли ж ви уроди візьмете мертвечука та посадите його, а потім поміняєте на всіх українських політвязнів!!!
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Ты че? Совсем с ума сошел? Бизнес пострадает....
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а кому он уже нужен,вот если бы схватить и посадить тех в кого кремль кучу бабок воткнул из наших нынешних,вот тогда бы всех наших обменяли и ехать бы боялись к нам.
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п окомментам понятно что заказа на " какой Лукашенко плохой" но всё равно история шита белыми нитками, хотя что у нас что в России пропагандисты одинаковы, не зря же они между собой дружат)
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ну що з таким робити ...що не знають що кожен день через Україну ФСБшники пачками шниряють ...наприклад у те ж саме Придністров'я ...якщо по дорозі "пропаде" з десяток (для початку) теж непогано ...тоді вже ЦАПИ звонили б десь в СБУ Львова взнавати де їхні УйОБКИ пропали ... але для цього має бути СБУ а не ФСБ (У)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ
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