 Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 29 августа белорусская служба "Еврорадио".
По неофициальной информации издания, Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местном ФСБ.
"Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву", - сообщают журналисты.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ".
Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
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Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту с целью выяснить местонахождение пропавшего Павла Гриба: "Консул держит этот вопрос на контроле"(11)
"Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб(86)
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но чем так ценен этот хлопец, что фсб такую масштабную операцию провернуло?
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а ты бы постеснялся подобную хуйню советовать.
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52 мин. ·
Поясняю за Поддувную Арку моста. Которую ольки форсят уже неделю
Эта арка стоит на мелководье, перемычка между косой и берегом. Там расстояние уровня сельской речки. То что предстоит дальше это во первых в 2.5 большее расстояние чем эта ссаная арка, во вторых глубоководье и сильное течение, ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ через вот то маленькое очко протекает считай все азовское море. Плюс там дно рыхлое. Плюс юридический статус этой хуйни не понятен. Вот эта Поддувная Арка юридически по сути законна, потомучто до всей этой генотьбы с крымнашем это расстояние между Тузлой и Кубанью и так была территория РФ. А вот та глубоководная часть между Тузлой и Керчью уже юридически территория Украины. Вот почему за всю эту возьню с мостом досихпор не накинули санкций, потомучто они возятся с этим мостом по сути пока что на своей законной территории. Когда и если полезут на юридически территорию Украины вот тогда начнется веселуха.
...
АнонимусЪ
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Для того секретні служби й існують, щоб про їхню роботу або взагалі про них не здогадувались.
Тим більше, що в рашці така ситуація, що не треба й самім діяти. Там місцевої бидломаси більш ніж достатньо для виконання різної роботи.
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лукадрыщ самалет предоставил..
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СБУ, бо саме СБУ в найбільшій мірі відповідає за БУ - безпеку українців повинно по телевізору, радіо, через ютуб, фейсбук, твитер, сайти, друковані матеріали - ЗАСТЕРІГАТИ українців від відвідування раши та контактів з підозрілими особами.
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Якби хлопець знав до кого треба підійти, то можу йому хоч би роз"яснили що не треба їхати.
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-Вы понимаете, что есть риски?
-Да, но у меня страховка!
-Но ваша страховка покрывает не все риски по поездке!
........
Альтернативно. Вы из Украины. Едете в идентичное место по мнению компетентных.
-Вы понимаете, что есть риски?
-А чё?!! Я (папа/брат) на майдане был, я свободный гражданин, чё вы мне тута парите???!
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Не по переходу бабуля под авто влетела - гаи-геи(ну оно - то вобщем-то и так))) не научили старую по переходу ходить...
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"Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ."Т.е. ФСБ арестовало нашего гражданина в чужой стране и погранцы этой страны отказываются сообщить отцу вывозили его сына или нет?
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