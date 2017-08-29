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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:добыча (252) Киев (18008) Бочкала (21)

 Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала

В Киеве в районе Выдубичей вечером, 29 августа, возник конфликт из-за незаконной добычи песка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбуке написал журналист Роман Бочкала.

По его словам, злоумышленники пытаются отобрать мощную точку незаконной добычи песка, которую обнаружили на прошлой неделе.

"Хотите увидеть разборки в стиле 90-х? Не надо архивной хроники. Приезжайте прямо сейчас на Выдубичи. На Промышленную. Здесь на прошлой неделе была обнаружена мощная точка незаконной добычи песка. Уже почти неделю она не работает. Благодаря активистам, заблокировали вывоз краденого до приезда полиции. Были составлены акты - песок запретили намывать и отгружать", - рассказал Бочкала.

По его словам, дальше началась волокита от водной полиции до правоохранительных органов Голосеевского района. Кроме того, уточнил журналист, правоохранители до сих пор не осмотрели место происшествия.

"Спортивные ребята в субботу пытались силой вытолкать активистов и журналистов, почувствовав поддержку. Интересно со стороны кого? Опять же благодаря четкой законной позиции патрульных дали заднюю", - отметил Бочкала.

"И вот сейчас новая волна. Значительно мощнее. Здесь уже почти сотня орков. Они обещают подкрепление и всех поломают. Ждут темноты. Следственно-оперативная группа едет видимо из Житомира. Ну очень долго... Есть реальная угроза жизни людей, которые сейчас на месте. В глухой промзоне. Фактически в центральной части столицы. Хорошо, что хотя бы работает связь", - рассказал он.

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Незаконная добыча песка в Киеве - разборки в стиле 90-х, - журналист Бочкала 01

Незаконная добыча песка в Киеве - разборки в стиле 90-х, - журналист Бочкала 02

Незаконная добыча песка в Киеве - разборки в стиле 90-х, - журналист Бочкала 03

Незаконная добыча песка в Киеве - разборки в стиле 90-х, - журналист Бочкала 04

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Петиного брата замочили в 90-х. Именно брат Порошенко был мафиозным решалой в 90-е и рулил семейным бизнесом семьи Порошенко. После убийства брата Порошенко, очередь рулить рошеновским кланом перешла к Пете Порошенко.
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Не , ну у меня логика попроще ... Где мусора ? Нема ? Значит , Авакян в теме
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А другая логика - не? Это не аваковское корыто и сунуть ему туда своё рыло - зась. И кто ж может поставить Авакову, у которого в распоряжении многотысячный вооруженный человеческий ресурс, такое условие...
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" А другая логика - не? "

Нема никакой , другой логики в отношении Авакяна . Он бандит . Отжим - его хлеб .
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И что? А Порошенко - не такой же? Им проще поделить корыта и не лезть в чужое, или довоеваться (из-за какого-то песка на жалкие копейки) до перевыборов и потерять даже то, что на сегодня имеют?
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" И что? А Порошенко - не такой же? "

Хоспади , ну шо за тупняк ? Протри зенки ... Шоколадный строил всякие фабрики-шмабрики ... А шо построил Авакян
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перемогою і звітом що злочинність знизилася
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В пределах Киева песок вообще надо запретить намывать- склоны поедут. А многие моют - особенно ЖБИ
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Може таки "ЖБК"? Та вони давно не миють- з моста Патона добре видно купу піска, привезеного для "Ковальскої".
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Звучит так ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(ЖБИ)
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Дарницкий завод ЖБК - Бетон от Ковальскойbeton.kovalska.com › about › facilitiesПроизводственные мощности ПАО «Завод ЖБК им. Светланы Ковальской», у нас можно купить бетон в Киеве, при этом наша цена на бетон одна из самых выгодных для клиентов.
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Там же в поиске и ЖБИ
Ковальская всегда бесплатно мыла рядом с собой . Это завод Сан Саныча. Дарницкий ЖБИ они выкупили года 3 назад за 4 лимона.
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" Хорошо, что хотя бы работает связь Источник: https://censor.net.ua/n453334" - вот как написал, что есть теперь не будет!!!
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Зато, киевляне выбрали себе мером двухметрового, здорового, как бульдозер, боксёра!
Думали, он будет в киев раде морды злодиям крушить, с воровством бороться и о их комфортной жизни сильно заботиться.
Ага! Угу! Щас, он токо шнурки погладит...
Почитали бы сначала биографию этого быка (она же была в открытом доступе!), а потом включи ли бы свои мозги!!!!!!!!!!!!
Перед этим - лёня космос, теперь - боксёр без мозгов... "Прогрессируете" однако!
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не забувай, хто був в цвк! - підрахуй охрендовский!!!
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Токо не надо...На тот момент, всё было более менее честно.
Они (вы) выбрали всё сами. Теперь сами жрёте свой хуёвый выбор и нас (всю Украину) подсадили на проблему со своим идиотом.
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слухай, в Києві ніхто не гОлосував за педалю, тому що всім відомо що, це за хрукт!
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Саша, тогда я сильно удивляюсь киевлянам!
Тогда как, этот бык вообще мог попасть в главные начальники Киева(читай всей Украины), если вы ВСЕ(?) за его не голосовали?!
Марсиане(кацапы) наверно его вам распылили. Шо за чушь!
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Вся сеть бабок-пенсионерок, благодаря которым Черновецкий избирался в мэры, перешла с частью команды того космонавта к Кличко. Что в значительной мере и повлияло на результаты выборов. По этой же причине столько времени Черновецкого и его бывшую воровскую команду не трогают правоохранительные органы.
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Бугая Кличка потрібно разом з арою-Авакяном на парашу садити!!!
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крест известный знайка))))
сидит на лузе и гадает
знало бы оно Киев сразу сориентировался бы
жби на корчеватом
а писок тема прокурорская
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Просто не могу не порадоваться за порохоботов, так как новость из Печерского суда им как бальзам на рану...суд признал Полякова потерпевшим от действий НАБУ... Ну что господа порохоботы, чем не повод открыть бутылку шампанского к шоколадке??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНезаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала
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