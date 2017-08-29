 Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбуке написал журналист Роман Бочкала.
По его словам, злоумышленники пытаются отобрать мощную точку незаконной добычи песка, которую обнаружили на прошлой неделе.
"Хотите увидеть разборки в стиле 90-х? Не надо архивной хроники. Приезжайте прямо сейчас на Выдубичи. На Промышленную. Здесь на прошлой неделе была обнаружена мощная точка незаконной добычи песка. Уже почти неделю она не работает. Благодаря активистам, заблокировали вывоз краденого до приезда полиции. Были составлены акты - песок запретили намывать и отгружать", - рассказал Бочкала.
По его словам, дальше началась волокита от водной полиции до правоохранительных органов Голосеевского района. Кроме того, уточнил журналист, правоохранители до сих пор не осмотрели место происшествия.
"Спортивные ребята в субботу пытались силой вытолкать активистов и журналистов, почувствовав поддержку. Интересно со стороны кого? Опять же благодаря четкой законной позиции патрульных дали заднюю", - отметил Бочкала.
"И вот сейчас новая волна. Значительно мощнее. Здесь уже почти сотня орков. Они обещают подкрепление и всех поломают. Ждут темноты. Следственно-оперативная группа едет видимо из Житомира. Ну очень долго... Есть реальная угроза жизни людей, которые сейчас на месте. В глухой промзоне. Фактически в центральной части столицы. Хорошо, что хотя бы работает связь", - рассказал он.
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Нема никакой , другой логики в отношении Авакяна . Он бандит . Отжим - его хлеб .
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Хоспади , ну шо за тупняк ? Протри зенки ... Шоколадный строил всякие фабрики-шмабрики ... А шо построил Авакян
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Ковальская всегда бесплатно мыла рядом с собой . Это завод Сан Саныча. Дарницкий ЖБИ они выкупили года 3 назад за 4 лимона.
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Думали, он будет в киев раде морды злодиям крушить, с воровством бороться и о их комфортной жизни сильно заботиться.
Ага! Угу! Щас, он токо шнурки погладит...
Почитали бы сначала биографию этого быка (она же была в открытом доступе!), а потом включи ли бы свои мозги!!!!!!!!!!!!
Перед этим - лёня космос, теперь - боксёр без мозгов... "Прогрессируете" однако!
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Они (вы) выбрали всё сами. Теперь сами жрёте свой хуёвый выбор и нас (всю Украину) подсадили на проблему со своим идиотом.
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Тогда как, этот бык вообще мог попасть в главные начальники Киева(читай всей Украины), если вы ВСЕ(?) за его не голосовали?!
Марсиане(кацапы) наверно его вам распылили. Шо за чушь!
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сидит на лузе и гадает
знало бы оно Киев сразу сориентировался бы
жби на корчеватом
а писок тема прокурорская
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