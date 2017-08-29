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Все про:армия (8085) Польша (4041) сотрудничество (638)

 Делегация генералов и офицеров польской армии во главе с начальником Гентшаба Суравским прибыла в Украину

ткачук

Во вторник в Украину прибыла группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.

"Находясь на Львовщине, генерал-лейтенант Лешек Суравский ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии Сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности. Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", - отметил П.Ткачук.

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Сила в единстве-написано на ордене, которым награждали сечевых стрельцов./ Во время. московско-литовской войны под Оршей состоялась знаменитая в истории украинского, белорусского, литовского и польского народов битва.Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов . К сожалению,позже Хмельницкий не смог договориться с Польшей. /Польша отвергла предложение РФ осудить УПА.
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Опа!!!Нежданчик такой для раши.В кремле орки от изжоги умрут
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та нє..нема пропагандистського потенціялу..це ж не дивізія гамериканських негрів-людожерів..
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Це тобі Кисєльов із Соловьовим розповіли? Так вони тебе знову розвели, москалику!
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Хорошо хоть не Ярёма Вишневецкий и кат Котляревский.
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А чому на фото Ткачук , а не Суравський ?
Це ж не Ткачук прибув в Україну ...
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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.
Источник: https://censor.net.ua/n453333
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Может решат вопрос БЕЛОРУССКОГО КОТЛА ,что бы границу Союза Речи Посполитой подвинуть ближе к Московии?
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І форма як у наших військових! О це співпраця!
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На фото, начальник Академії сухопутних військ України, генерал-лейтенант Ткачук.
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Полякам лучше не ложить все яйца в одну корзину один летак.
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Історія не вчить. Хоча, може і потягом приїдуть
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Президент Польщі і Міністр оборони Польщі.

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Это не министр обороны. Это начальник Генштаба Лешек Суравский.
Делегация генералов и офицеров польской армии во главе с начальником Гентшаба Суравским прибыла в Украину - Цензор.НЕТ 1349
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От його і треба було ставити в ілюстрацію до теми !
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Військові одного зі спецпідрозділів Польщі.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоДелегация генералов и офицеров польской армии во главе с начальником Гентшаба Суравским прибыла в Украину
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