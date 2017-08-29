 Делегация генералов и офицеров польской армии во главе с начальником Гентшаба Суравским прибыла в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.
"Находясь на Львовщине, генерал-лейтенант Лешек Суравский ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии Сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности. Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", - отметил П.Ткачук.
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Це ж не Ткачук прибув в Україну ...
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Источник: https://censor.net.ua/n453333
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одну корзинуодин летак.
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