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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (628) пенсионная реформа (972) Пенсионный фонд (307) пенсия (1664)

 Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили план на 12,7 млрд грн

пенсия

Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн.

Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщила Ковпашко.

Она добавила, что к таким результатам привело, в первую очередь, увеличение фонда оплаты труда, а именно - повышение минимальной заработной платы, увеличение процента перераспределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда Украины, а также те мероприятия, которые дают результат по легализации занятости и легализации заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост поступлений в пенсионный фонд является результатом борьбы с коррупцией, - Порошенко

Чиновница также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн, и ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает пенсионерам более 22 млрд грн.

Ковпашко рассказала, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений - это часть от ЕСВ (85,6%).

Также читайте: "На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин

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Національний бюджет дотую Пенсійний фонд на 150 млрд грн щороку! 12 млрд грн це крапля в морі!
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То ця "крапля" не потрібна? Чи до чого твій комент?
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Потрібно ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду у 150 млрд грн, і тільки потім збільшувати пенсії! Збільшення пенсії при дефіциті в 150 млрд грн - це злочин! Чому працюючі українці мають кожен рік два військових бюджети віддавати на пенсіонерів?
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Ти не зрозумів питання?
І з яких пір 8% це "крапля"?
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Пенсійна реформа та реформи уряду мають не на 8% покращити ситуацію! 8% - це не покращення, це ідіотизм! Уряд фактично провів податкову реформу збільшивши відрахування в пенсійний фонд у вигляді ЕСВ! Але крім непомірного податкового тиску на бізнес ця реформа нічого не дала! Ми скоротили дефіцит Пенсійного фонду лише на 8%, а це ще не було підйому пенсій!!!!!!!!! який запланований на осінь перед позачерговими виборами! Це говорить про те що в уряді сидять ідіоти і реформи їх - ідіотські! Ці реформи нічого не змінюють! В Пенсійному фонді тільки керівних посад - 30 тис, а загальна чисельність працівників Пенсійного фонду більше 150 тис і точна цифра секретна! На таку ораву ніяких грошей не вистачить!
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За 3,5 роки можна було провести реформи. А наші восьмивідсоткові реформатори похвалились тим що досі не можуть досягнути того рівня надходжень до Пенсійного фонду який був за Януковича.
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Бюджет Пенсійного фонду 2013:
Всього - 232 млрд грн
Власних грошей - 170 млрд грн
Дотація з бюджету - 61 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду 2017
Всього - 284 млрд грн.
Власних грошей - 142 млрд грн.
Дотація з бюджету - 141 млрд грн.

То де покращення, ідіоти?
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Ага, скоро змерзнем. Скоро розвалимось. Скоро з голоду помремо. Чули не раз з пащек свинособачих. А ти ідеш нах.. не скоро а прямо зараз..
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Игорь,не отвечайте на оскорбления,их цель устроить срачку чтобы модератор удалил всю цепочку как комменты не имеющие отношения к новости.Вы пишите правильные вещи,такими, какими они есть, и не должны ничего и никому доказывать.
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Из написанного вытекает, что и работающим повышать зарплату це злочин, а бюджетникам тем более, ведь производить больше не стали и производительность труда не выросла, ВВП в 2 раза ниже 2013. Или ты считаешь, что повышать зарплату нужно только тебе - передовику производства и победителю капсоревнования, а пенсы пусть с голода дохнут?
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Вот на эту каплю и поднимают пенсии.
Только вот инфляция очень сильно ускорилась. Они отошли от печати денег. Соответственно дофинансирование Привата и ведёт к инфляции.
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На збільшення пенсій влада хоче витратити додатково 30 млрд грн на рік!
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Ви ще в ЧОТИРИ Рази відберіть - знеціньте пенсії , то ще будете мати Фонд ..
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дыра в ПФ росла, а ты сидел и не пукал. а щас прорвало
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Бабуля на фото за Куйла? Прям пальцами его показала. Говорить, вот такой наш кумир
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УНІАН нічого з нулями не наплутало?-
"Чиновница также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров..."

Источнhttps://censor.net.ua/n453331
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Может она имела в виду 11,7 тыс выдающихся,почетных и заслуженных с пенсиями за 10 килогрывень?
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Сашко , а Ви колись станете пiнсеонером. Чi все жiття будете по клавi стукаати.
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А по чём Вы тогда стукаете. Как не зайдёш на цензор Вы всегда на месте.
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Дурням по порожнім черепам стукаю- іноді доходить.
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Дуракам можете стучать хоть по черепу , хоть по горбу- ничего не изменится .
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Вот. после геноцидной винницкой реформы будет что в офшоры вывести.
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Марк Соломонович... диктует нотариусу завещание : Моей жене, Розе, которая всю жизнь мечтала о бриллиантовом колье и норковой шубе, я завещаю свое старое, но очень крепкое, кресло - качалку, в нём хорошо мечтается...)))))
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що вас так ватнічки ломить від позетивних новин ро україну !? вас просто вивертає блюєте тут жовчу ! но факт є фактом порошенко під час війни добилась економічного росту якого в україні небуло з 2012 року
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Пиши ще.. Мені цікаво спострерігати за твоєю симптоматикою..
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поосторожнее с грамматикой, а то комиссуют из войск стеця
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. Инвесторы так и ринулись поднимать? Это с 3200 прирост есв. А если бы банда не снизила есв для олигархов было бы и того больше. И про заботу винницкого базара об украинцах - индексация зарплат со 103% инфляции (было 101%), а про остальное...
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на сколько растут? на 10-15% в год? При такой же инфляции. Какое зростання убогий фанат шоколада - топтание на месте в ожидании сползания
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Инфляцию 14-16% не забыл оптимст слепых трастов? А лерка золотая ручка обобрала нас на 300%.
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С сегодняшнего дня металл на металлобазах подорожал на 7%. А так да, жизнь налаживается...
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помощь 800 грн в месяц на ребёнка это тоже досягнення барыг. барыги обедают каждый день по 8000 грн... а цырк продлжается.
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Надо сказать , что твоя мама на тебя вообще никакой помощи не получала. Это клята Юлька помощь ввела.
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за прошлый год заплатил налогов 827,6 тыщ гривен.прасю правительство увеличить мне пенсию ровно на столько же
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Осталось повысить минималку еще тыщи на три и тогда будет превышен совсем другой план.
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Зрада злачиннага режима. Адназначна. Все піде на кіоски рашен. Скіки терпіти можна? Такога не було навіть при Януковичі. Всі на Майдна, абсцикати стеллу і бити вікна в салонах афігенної краси...
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ох бездарей-неучей понабирали на в стець-войска . Писати на мовi без помилок не здатнi, хворi руки чи мiзки мабуть
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...Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Максима Полякова потерпевшим по делу о провокации подкупа сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом политик написал в своем Facebook.«Решением Печерского районного суда Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ. Теперь ожидаю от Генерального прокурора Украины Юрия Луценко последовательных и мудрых действий», - отметил Поляков.По мнению нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна вручить уведомление о подозрении директору НАБУ Артему Сытнику и детективам.«Браслет для Сытника готов привезти уже сегодня», - добавил Поляков....
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21 серпня, під час робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України відвідав 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому.Збройним Силам України, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування «Південь» Сухопутних військ).

Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.
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всё есть -только некуй есть: "..Карл, а где деньги, Карл?"
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Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили план на 12,7 млрд грн

НУ?
ТАК СКАЖИТЕ ШО С ТОВО БУДЕТЬ, -
ПОДНИМУЦЦА ВЫШЕ ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРОВ ИЛИ ЗАБОРЫ "ИХ" ДВОРЦОВ?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили план на 12,7 млрд грн
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