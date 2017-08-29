 Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили план на 12,7 млрд грн

Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщила Ковпашко.
Она добавила, что к таким результатам привело, в первую очередь, увеличение фонда оплаты труда, а именно - повышение минимальной заработной платы, увеличение процента перераспределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда Украины, а также те мероприятия, которые дают результат по легализации занятости и легализации заработной платы.
Чиновница также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн, и ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает пенсионерам более 22 млрд грн.
Ковпашко рассказала, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений - это часть от ЕСВ (85,6%).
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Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента(57)
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"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко(78)
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І з яких пір 8% це "крапля"?
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Всього - 232 млрд грн
Власних грошей - 170 млрд грн
Дотація з бюджету - 61 млрд грн.
Бюджет Пенсійного фонду 2017
Всього - 284 млрд грн.
Власних грошей - 142 млрд грн.
Дотація з бюджету - 141 млрд грн.
То де покращення, ідіоти?
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Только вот инфляция очень сильно ускорилась. Они отошли от печати денег. Соответственно дофинансирование Привата и ведёт к инфляции.
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"Чиновница также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров..."
Источнhttps://censor.net.ua/n453331
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Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.
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НУ?
ТАК СКАЖИТЕ ШО С ТОВО БУДЕТЬ, -
ПОДНИМУЦЦА ВЫШЕ ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРОВ ИЛИ ЗАБОРЫ "ИХ" ДВОРЦОВ?
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