 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов за прошедшие сутки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня (около 30 взрывов) по сравнению с количеством взрывов за предыдущие сутки (около 15 взрывов)", - говорится в отчете.
В Луганской области наблюдатели миссии зафиксировали три взрыва, тогда как в предыдущие 24 часа фактов нарушения режима тишины не было.
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Видео сегодня, 29 августа, стало активно распространяться по социальным сетям и выкладываться в Интернете. Некая дама в розовой шляпе на английском языке записала обращение, в котором рассказал об аде в Крыму с момента оккупации РФ.
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Причем поразительно, что "ватница" ранее была ярой сторонницей призывов типа "Путин помогии", и "Хоть камни с неба, мы на родине". Ходила также женщина и на референдум, подписывая собственноручно приговор крымскому полуострову, который теперь просит спасти, сообщает "Диалог.UA".
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Оператор закриває діючі тарифи, а абонентів автоматично переведуть на нові тарифи.
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Ловите покращеня от либералов
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