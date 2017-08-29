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 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов за прошедшие сутки

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в зоне проведения АТО за период с 19.30 27 августа по 19.30 28 августа 33 взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала большее количество нарушений режима прекращения огня (около 30 взрывов) по сравнению с количеством взрывов за предыдущие сутки (около 15 взрывов)", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко

В Луганской области наблюдатели миссии зафиксировали три взрыва, тогда как в предыдущие 24 часа фактов нарушения режима тишины не было.
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Адесса‏ @alisaod2016 9 ч.9 часов назад

Встретила знакомого, оказался порохобот, долги еще за отопление не отдал, в школу ребенка собрать не за что, грит-надо потерпеть...
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https://youtu.be/0Toeqvq1ieE

Видео сегодня, 29 августа, стало активно распространяться по социальным сетям и выкладываться в Интернете. Некая дама в розовой шляпе на английском языке записала обращение, в котором рассказал об аде в Крыму с момента оккупации РФ.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/129338_1504024479


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прилагается к видео

Причем поразительно, что "ватница" ранее была ярой сторонницей призывов типа "Путин помогии", и "Хоть камни с неба, мы на родине". Ходила также женщина и на референдум, подписывая собственноручно приговор крымскому полуострову, который теперь просит спасти, сообщает "Диалог.UA".
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"Київстар" підвищує вартість тарифних планів в 1,5-2 рази


Оператор закриває діючі тарифи, а абонентів автоматично переведуть на нові тарифи.

https://economics.unian.ua/transport/2105391-kijivstar-pidvischue-vartist-tarifnih-planiv-v-15-2-razi.html

Ловите покращеня от либералов
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Сепар , твоя вина в другом . СБУ будешь рассказывать на камеру .
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Конечно, голубаны, рыги, медведчуки не будут, а я буду, аха.
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Канешно будешь . Тебя или соседи или кореша твои сдадут .
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Странно, а почему не сказано, где были эти взрывы, что было их причиной и кто предположительно в них виновен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов за прошедшие сутки
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