 На празднование иудейского Нового года в Умани ожидают около 30 тыс. паломников-хасидов, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Нацполиции.
"С 20 по 21 сентября в Умани состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю Украина готовится принять более 30 тыс. человек из более чем 20 стран мира", - сказано в нем.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, для полиции важным является обеспечение и поддержание безопасности во время мероприятия, для того чтобы все паломники, прибывающие в Умань, чувствовали себя спокойно.
Около 500 сотрудников Национальной полиции и 15 израильских полицейских будут обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов в Умани (Черкасская область) 20-21 сентября.
"Глава Нацполиции рассказал, что традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии. В этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции Израиля. Также в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция, основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий", - сказано сообщении департамента коммуникации Национальной полиции со ссылкой на слова главы Нацполиции Сергея Князева.
При этом он отметил, что в 2016 году во время празднования Рош Ха-Шана существенных нарушений правопорядка зафиксировано не было.
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Nikolay Lvovich Shrayber
18 мин. ·
Генетическое превосходство-лишняя хромосома
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Глядя на их образ жизни возникает большое желание приклеить пейсы и сделать обрезание.
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