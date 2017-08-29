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Все про:Нацполиция (8524) Умань (183) хасиды (104)

 На празднование иудейского Нового года в Умани ожидают около 30 тыс. паломников-хасидов, - Нацполиция

евреи фото праздник умань хасиды

Национальная полиция ожидает прибытия около 30 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умани (Черкасская область), который в текущем году отмечается 20-21 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Нацполиции.

"С 20 по 21 сентября в Умани состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю Украина готовится принять более 30 тыс. человек из более чем 20 стран мира", - сказано в нем.

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По словам главы Нацполиции Сергея Князева, для полиции важным является обеспечение и поддержание безопасности во время мероприятия, для того чтобы все паломники, прибывающие в Умань, чувствовали себя спокойно.

Около 500 сотрудников Национальной полиции и 15 израильских полицейских будут обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов в Умани (Черкасская область) 20-21 сентября.

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"Глава Нацполиции рассказал, что традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии. В этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции Израиля. Также в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция, основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий", - сказано сообщении департамента коммуникации Национальной полиции со ссылкой на слова главы Нацполиции Сергея Князева.

При этом он отметил, что в 2016 году во время празднования Рош Ха-Шана существенных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

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Та у нас таких паломников полная Рада и кабмин ,не говоря уж о троне ....
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Дивні вони, звичайно... А хто не дивний для інших?
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Они такие мерзостные с виду. ВОбще очень уродливые. Женщины у них страшные пипец. Особенно после 40, жесть уродины сплошные. И рожи у них какие то особо мерзкие , неприятно отлакивающие..вот смотрите на Гройсмана..какая то такая отталкивающая мерзостная неприятная харя...
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ну а шо?

Nikolay Lvovich Shrayber
18 мин. ·

Генетическое превосходство-лишняя хромосома

На празднование иудейского Нового года в Умани ожидают около 30 тыс. паломников-хасидов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4638
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Цензор отжег с фоткой... Наверное взял с какого нибудь старого журнала "Гитлерюнген"..
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Этим хасидам на шару прут миллионы из США. Они в Иерусалиме каждый день только тем и занимаются, что жарят шашлыки в парке недалеко от кнессета.
Глядя на их образ жизни возникает большое желание приклеить пейсы и сделать обрезание.
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А раньше они тоже приезжали или нет, вот только пару лет назад услышала о их приездах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа празднование иудейского Нового года в Умани ожидают около 30 тыс. паломников-хасидов, - Нацполиция
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