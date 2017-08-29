 Кабмин в сентябре представит пакет решений по реформе пенитенциарной системы, - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В сентябре будет представлен пакет решений правительства по дальнейшей реформе пенитенциарной системы - мотивация и усиление контроля за деятельностью людей, которые там работают. Думаю, мы совместно с правоохранительными органами наведем порядок в этой сфере", - сказал Петренко.
По его словам, изменения коснуться и аттестации, и улучшения условий труда, и изменения требований к сотрудникам пенитенциарной системы. "У них была зарплата 1,5 тыс. грн. Сейчас мы за счет ресурсов Минюста подняли зарплату, должна быть достойная зарплата, но и серьезный фильтр людей", - отметил министр.
"С другой стороны, наша основная задача - чтобы пребывание в тюрьме не было фактически пытками или расправой над осужденными. Люди, которые туда попали, - разные, они имеют право на возвращение к нормальной жизни", - подчеркнул он.
По словам чиновника реформа пенитенциарной системы предусматривает пункты по социализации осужденных. "Будет принят ряд решений по работе центров пробации. Сейчас уже открыто 12 таких центров по всей стране", - рассказал Петренко.
Министр объяснил, что психологи будут работать с теми осужденными, которые совершили впервые преступление, с несовершеннолетними, с женщинами, с не очень опасными лицами.
Глава Минюста подчеркнул, что лица, которые были виновны в незаконных избиениях в частности, в Одесском СИЗО, должны быть привлечены к уголовной ответственности. По словам Петренко, большая часть этих лиц и руководителей сейчас отстранены, проходит служебное расследование.
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