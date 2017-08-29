EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  162  12
Все про:Минюст (1211) реформы (2779) Петренко Павел (611) пенитенциарная служба (162)

 Кабмин в сентябре представит пакет решений по реформе пенитенциарной системы, - Петренко

петренко

Правительство в сентябре представит пакет решений по реформе пенитенциарной системы.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре будет представлен пакет решений правительства по дальнейшей реформе пенитенциарной системы - мотивация и усиление контроля за деятельностью людей, которые там работают. Думаю, мы совместно с правоохранительными органами наведем порядок в этой сфере", - сказал Петренко.

По его словам, изменения коснуться и аттестации, и улучшения условий труда, и изменения требований к сотрудникам пенитенциарной системы. "У них была зарплата 1,5 тыс. грн. Сейчас мы за счет ресурсов Минюста подняли зарплату, должна быть достойная зарплата, но и серьезный фильтр людей", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы

"С другой стороны, наша основная задача - чтобы пребывание в тюрьме не было фактически пытками или расправой над осужденными. Люди, которые туда попали, - разные, они имеют право на возвращение к нормальной жизни", - подчеркнул он.

По словам чиновника реформа пенитенциарной системы предусматривает пункты по социализации осужденных. "Будет принят ряд решений по работе центров пробации. Сейчас уже открыто 12 таких центров по всей стране", - рассказал Петренко.

Министр объяснил, что психологи будут работать с теми осужденными, которые совершили впервые преступление, с несовершеннолетними, с женщинами, с не очень опасными лицами.

Смотрите также: Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО

Глава Минюста подчеркнул, что лица, которые были виновны в незаконных избиениях в частности, в Одесском СИЗО, должны быть привлечены к уголовной ответственности. По словам Петренко, большая часть этих лиц и руководителей сейчас отстранены, проходит служебное расследование.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Её нужно начинать с посадок всех начальников колоний и их заместителей с проверкой их доходов и материального положения родни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно,сидеть вам придётся ВСЕМ ,если конечно повезёт и вас не перевешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо было расчленить сотрудницу СИЗО, чтобы начали готовить реформу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай,давай Петренко,тебе ж скоро на пожизненное вместе со всем инородным фронтом и чоколЯдыми бациллами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юльчик решила с Авакяном союз замутить ? Юлеботы , шо там на вашем фронте ? Без перемен ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты больше ГоНдона слЮшай,это ещё та тварюка продажная и провокатор редкостный
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин в сентябре представит пакет решений по реформе пенитенциарной системы, - Петренко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти