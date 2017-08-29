 Пяти фигурантам "дела 2 мая в Одессе" суд на месяц продолжил арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспонденту Укринформа сообщил представитель пресс-службы Одесской облпрокуратуры Наталья Хорунжая.
"Судебная коллегия под председательством Олега Семенова рассмотрела сегодня два ходатайства стороны обвинения. В частности, об отводе судей в связи с допущенными членами коллегии грубыми нарушениями процессуальных норм и продолжением содержания под стражей пятерых фигурантов уголовного производства", - отметила Хорунжая.
По ее словам, сторона обвинения, которую представляет прокурор Оксана Моско, считает, что "судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доведении их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда".
Кроме того, на предыдущем заседании "суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии на процессе участников судебного производства. В дальнейшем это может быть безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в данном уголовном производстве", добавила Хорунжая.
Члены судебной коллегии отказали прокурору Моско в удовлетворении ее ходатайства об отводе судей. Однако вынесли постановление о продлении срока содержания под стражей до 29 сентября пятерых фигурантов "дела 2 мая".
Как сообщалось, во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы.
Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершения преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или иные тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас группа обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов находятся в Одесском СИЗО.
На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.
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Що ви (судді) там яйця чухаєте мля...
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