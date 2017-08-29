 Сборная Украины с 36 медалями заняла шестое место на Универсиаде-2017

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В копилке "сине-желтых" - 36 медалей: 12 золотых, 11 серебряных, 13 бронзовых.
Украинцам удалось на 5 наград превзойти свой результат двухлетней давности: на предыдущей Всемирной летней Универсиаде-2015 в Кванджу (Республика Корея), где сборная Украины завоевала 31 награду (8 золотых, 17 серебряных, 6 бронзовых) и заняла 8-е общекомандное место среди 146 стран.
На Универсиаде в Китайском Тайбэе больше всех медалей завоевала Япония - 37 золотых, 26 серебряных, 37 бронзовых. Вторые в общекомандном зачете представители Республики Корея (29, 22, 30), третьи - хозяева из Тайваня (25, 34, 30), четвертые - россияне (25, 29, 38), пятые - американцы (16, 19, 16 ), седьмые - спортсмены КНДР (12, 5, 6).
Следующая XXX Всемирная летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Италия).
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У спорті лозунг "Один Китай, дві системи" не проходить. Та й сам Тайвань так не вважає...
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Наша сборная сражалась, что бы победить, а не для того, что бы догнать, перегнать, показать что то там, кому то там.
Заняли шестое место, ну и отлично.
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Тут http://ru.wikipedia.nom.si/wiki/Летняя_Универсиада_2017 7-е місто, тому що на одне золото менш.
Китай мабуть не присилав велику делегацію...
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