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 Сборная Украины с 36 медалями заняла шестое место на Универсиаде-2017

универсиада

Студенческая сборная Украины завершила выступление на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе (Тайвань) на 6-оме месте в общекомандном зачете среди 140 стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В копилке "сине-желтых" - 36 медалей: 12 золотых, 11 серебряных, 13 бронзовых.

Украинцам удалось на 5 наград превзойти свой результат двухлетней давности: на предыдущей Всемирной летней Универсиаде-2015 в Кванджу (Республика Корея), где сборная Украины завоевала 31 награду (8 золотых, 17 серебряных, 6 бронзовых) и заняла 8-е общекомандное место среди 146 стран.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинцы завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле. ФОТО

На Универсиаде в Китайском Тайбэе больше всех медалей завоевала Япония - 37 золотых, 26 серебряных, 37 бронзовых. Вторые в общекомандном зачете представители Республики Корея (29, 22, 30), третьи - хозяева из Тайваня (25, 34, 30), четвертые - россияне (25, 29, 38), пятые - американцы (16, 19, 16 ), седьмые - спортсмены КНДР (12, 5, 6).

Следующая XXX Всемирная летняя Универсиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Италия).

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Не жартуй. Я цікавлюсь Китай виступав на Тайвані?
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третьи - хозяева из Тайваня



У спорті лозунг "Один Китай, дві системи" не проходить. Та й сам Тайвань так не вважає...
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только поправка Китай который Китайская Республика, а не Китайская Народная Республика
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Кроме вас и ваших приятелей-кацапов, никто не выкручивается.
Наша сборная сражалась, что бы победить, а не для того, что бы догнать, перегнать, показать что то там, кому то там.
Заняли шестое место, ну и отлично.
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кацаКрысы педофила всех паБедили Скрепами хромосомами и Милдонием с Боярышкой...
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Молодці!!!!!!! Це багато коштує.наснаги вам шановні.
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Я так понимаю кацапским унтерменшам и дальше можно допинг хавать?
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ребята молодцы ... ждем выход Петра, с рассказом о гордости и чутком руководстве
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А кому вірити???
Тут http://ru.wikipedia.nom.si/wiki/Летняя_Универсиада_2017 7-е місто, тому що на одне золото менш.
Китай мабуть не присилав велику делегацію...
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Там вообще все цифры отличаются. По Украине там 6-7-6 (золото-серебро-бронза), а в статье - 12-11-13 соответственно. С остальными странами та же фигня.
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины с 36 медалями заняла шестое место на Универсиаде-2017
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