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 Российские наемники обстреляли из пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне, а также возле Лебединского и Широкино, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. Как и в предыдущие несколько дней, противник уменьшил количество обстрелов наших позиций, вообще не применял минометы и другое тяжелое вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Но если в целом вдоль линии разграничения сохранялась тишина, то вблизи нескольких населенных пунктов все еще фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

В частности, в районе Авдеевской промзоны боевики несколько раз обстреливали укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета. Также на Донецком направлении под огнем из стрелкового оружия оказались наши опорные пункты у Зайцево и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы противника работали неподалеку Лебединского и Широкино.

А на Луганском направлении бандиты дважды били из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам в окрестностях Крымского.

В общем, с полуночи российско-оккупационные группировки 10 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет.

Стоит добавить, что наши командиры на линии разграничения принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. В отдельных районах проходят мероприятия по подготовке по отводу сил и средств на определенные участки.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и враждебные обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств адекватно реагировать на наступательные действия и обстрелы со стороны террористов, - штаб
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В отдельных районах проходят мероприятия по подготовке по отводу сил и средств на определенные участки.
Источник: https://censor.net.ua/n453323
что это за позорище такое галимое?
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Фантом 2- наверное оставляют те участки, которые все лето с кровью брали...
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Собственно это весь ответ, который Украина может дать, рiшучий такой, щеки кое у кого шо у копибары уже.
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Тобі щось не подобається? Вони в рай мають попасти?
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вони мають здохнути. а чоколядне лайно все у "відвід сил" грається,тварюка ! поки копняків йому народ не натовче як було з Широкино- воно не передумає здавати землі!
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На территоррии твоей страны 4-й год оккупанты, 11 тыс погибших, раздуплись, поёшь тут осанны соевым.
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В марте 15-го без шума и пыли сдали по минским ряд населенных пунктов, в частности Александровку и Старомихайловку, утвердили линию разграничения, а ведь за ней полно было нп, которые ни кем не контролировались, в итоге, все что за линией стало лугандоном. Осенью 15-го сдали Коминтерново, которое й досi звiльняють дипломатичним шляхом. Ваще олигофренизм заявы про шляхи зашкаливает, ведь всем известно что полуадекватные макаки на танках открыли в Коминтерново посольство. Так что иди ты в школу, Саша.
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Що здали не в "сірій" зоні? Свої "совєти" залиш при собі!
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словоблудие о серых зонах можешь тоже с собой в школу прихватить.
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Тобто нічого не здали третій армії в світі. Так що повторю особисто для тебе-
Горіть у пеклі, москалі!
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твой мозг сдали
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Кацапы в угоду Уолкеру снизили активность. Пока. Чуть-чуть. Это улыбка дружелюбия с их стороны такая.
Мне интересно, скоких ещё госдеповских ястребов кацапы будут вертеть на Юух-у?
Скока ещё миссий и высокооплачиваемых представительств нужно командировать, шобы наконец понять - кацапы всё равно нае,,,БУТ!
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Опущенцы обстреливают, не могу понять, это зрада, или школьная перемога?
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я бачыу злоснага сабаку, яго вядуць на ланцугу, здаецца дау бы раз пад сраку, але ж абсера усю нагу!
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У адным сяле (не важна - дзе)
Хадзіў Баран у чарадзе.
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паважаю творчасцькандрата крапивы, асаблива гэта -
Бывае праўда ў вочы коле...
Раз гнаў пастух свіней у поле.
Адзін вялізарны Парсюк,
Які абегаў вёску ўсю,
За раніцу абшнырыў завуголле,
Цяпер такі меў выгляд важны,
Што носа не дастаць і сажнем -
Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў,
А што ў самога на лычы,
Не бачыў гэтага, аднак.
вось адзін тут Падсвінак,
Які заўважыў бруд раней,
І кажа: - Дзядзечка, твой лыч у брудзе!
Нязграбна гэта й між свіней,
А што ж, калі заўважаць людзі?
Парсюк наставіў хіб, Парсюк раз'юшан:
- Цераз цябе я чырванець прымушан!
Такое мне сказаць асмеляцца ня многія,
Дык гэта ж - дэмагогія! -
Парсюк наш лаецца, не дараваць клянецца:
- І месца мокрага, - крычыць, - не застанецца!
Ты мой свінячы гонар закрануў!-
І так ён Падсвінака грызянуў,
Што той за сажняў пяць адскочыў.
Парсюк не надта быў ахвочы
Глядзецца праўдзе ў вочы.
Чытаць цалкам: http://vershy.ru/content/ganarysty-parsyuk
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Пагода - проста нібы дым,
У вёсцы рух, у вёсцы ўздым:
Упарта кліча сенажаць.
I ні старым, ні маладым
Тут некалі ляжаць.
Грабель мільганнем, звонам кос
Трымцяць лілёвыя прасторы,
I вось, нібы ў зялёным моры,
Плыве бухматы воз.
Далонню ўцёршы потны лоб,
Як паміж рыфаў, паміж коп
Лахматы капітан яго вядзе.
Ён важнасць твару надае
I, каб не стала, загадзе
Сваёй адзінай «конскай сіле»,
Якая й так напружвае ўсё жылле,
Ён пугай пары паддае.
Яно хоць «сілы» троха й шкода,
Ды некалі - стаіць пагода,
Аж смагне, ныючы, асірацелы куст.
А Жабе гэта не пад густ;
I сонца горш цяпер пячэ,
Скарэй і бусел напаткае,
I як яна тут ні ўцякае,
Як ні скача,
У цень нікуды не ўцячэ.
Ад крыўды Жаба ледзь не плача.
А ўсё двухногі гэты госць
З сваім вялізным возам!
Апанавала Жабу злосць,
I падказаў ёй жабін розум:
«Ага, ну-ну!
Ты пажыві яшчэ хвіліну,-
Вось толькі сяду ў каляіну,
Плячом пад кола таркану
I к чорту воз перавярну.
Тады - капут, і ты мяне не зловіш,
Бо галаву, напэўна, зломіш».
I - скок Жабоцька смела
Ды ў каляіну села.
Тут колам - хрась!..
I кроў і гразь...
Пад кола, жаба, не падлазь.
Ці не такі ж і кожнай жабы лёс,
Што пнецца на хаду кульнуць савецкі воз?
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Фигня! Еще чуток потерпеть придется. Дарка, 31-го проведет по скайпу х.з. с кем видеоконференцию и кацапские орки угомонятся.
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Хватит ныть зрадофилы, ведь согласно шоколадной стратегии божественного Петра именно отводом артиллерии, оголением участков и полной бездеятельностью достигается полный, рiшучий, потужний разгром врага.
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Христос завоевал весь мир одною только любовью, вот и Петр Алексеевич решил не отставать.
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"Ударим по врагу прекращением огня и отведением артиллерии".
Богдан Зиновий Хмельницкий. Тьфу, ты, Петрушка, конечно, засранец мелкий.
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Если это российско- оккупационные войска , то почему в названии это наемники?
Емае! Почему цензор боится писать слово " оккупанты"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли из пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне, а также возле Лебединского и Широкино, - штаб АТО
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