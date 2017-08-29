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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Катар (47) Гройсман (3330) авиасообщение (343)

 Гройсман призвал авиакомпанию Qatar Airways расширять географию полетов в Украине

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина имеет значительные логистические возможности, но их необходимо развивать, а также призвал авиакомпанию Qatar Airways расширить географию полетов в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно обнародованному сообщению, премьер провел встречу с руководством мирового логистического гиганта Hutchison Ports и авиакомпании Qatar Airways.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Qatar Airways зашла на украинский рынок

"Правительство Украины настроено на полную поддержку и защиту интересов инвесторов и готово всесторонне способствовать реализации инфраструктурных и логистических проектов в нашем государстве, поскольку это позволит стать весомой частью глобальной экономики и континентальных транспортных коридоров", - сказано в сообщении по результатам встречи.

В.Гройсман подчеркнул, что логистические возможности Украинского государства - значительные, однако они требуют внимания и развития. Именно поэтому конкретные проекты, направленные на повышение качества и безопасности отечественной инфраструктуры, развития портов является приоритетом для правительства.

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В сообщении говорится, что наращивание возможностей, например, контейнерных перевозок - прежде всего, в порту Черноморск (бывш. Ильичевск, Одесская обл.), станет дополнительным стимулом развития как для украинских компаний, так и для иностранных партнеров, а кроме того, позволит открыть новые рабочие места и привлечь прямые инвестиции и новые логистические технологии.

Компания "Hutchison Ports" является одним из крупнейших мировых портовых операторов, руководит 48 крупными портами в 25 странах мира и имеет большой интерес к развитию контейнерного бизнеса в Черноморске.

Говоря с руководством Qatar Airways, В.Гройсман подчеркнул, что Украина с ее географическим положением вполне вписывается в стратегию развития Qatar Airways, а крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" (Киев), который планирует превысить показатель пассажиропотока в 10 млн пассажиров в год, может стать своеобразным хабом между Европой, Азией и Ближним Востоком.

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Qatar Airways по итогам 2016 года стала лучшей авиакомпанией мира, и 28 августа совершила прямой авиаперелет по маршруту Доха - Киев.

Премьер также призвал руководителей авиакомпании рассмотреть возможности полетов в другие города Украины.
"Премьер-министр обратил внимание, что приход авторитетных компаний в Украину является сигналом для всего мира, как о доверии к правительству и бизнес среде, так и о вере в перспективность украинской экономики", - сказано в сообщении.

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Ryanair уже дорасширяли рехформаторы хреновы
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Евангелие от Матфея, Глава 23, стихи 13-3613

ГОРЕ КНИЖНИКАМ И ФАРИСЕЯМ
13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не вхóдите и хотящих войти не допускаете. 14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.
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До чого це? Такі звернення бізнесу не потрібні- вони просто гроші заробляють. Створюй умови- і вони самі вирішать, що їм робити.
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тот случай когда еврей предлогает арабам расширять сферу влияния.....
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Щось не дуже мені подобається це. Кацапню вже запускали сюди. Що з цього вийшло - всім відомо.
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Не вірю я в іноземних добродіїв. Україна їм пофігу, при нагоді обдеруть як липку.
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Если я не ошибаюсь , Катару объявляли бойкот соседи . И даже Трамп . Грося попер против Трампа? А почему он так за лоукост в борисполе не боролся.
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Взятки берут не борзыми щенками, а породистыми конями!
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Еще в моде соколиная охота. Птички могут стоить мильон
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Хороший ловчий сокол потянет на миллион долларов!
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А он мне начинает нравиться! Если он конечно есть непотопляемый оптимист. Може и вправду борется "там" и старается?
Иначе, он полный идиот. Бо, если он всё шо нам озвучивает, сам в это не верит, а брешет "на голубом глазу", то черти его будут жарить - задолго до старости!
Мне он идиотом не кажется, хоть и не нравится сильно, по шоколадной причине...
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нормально, в Дохе много наших работает -легче будет добираться
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а зачем из Европы на Ближний Восток лететь через Киев?...
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Аеропорт "Бориспіль".
Паркінг.
З місцями туговато. Проте... більшість місць для інвалідів порожні.
Лише пара йолопів на кілька сотень авто!- Георгий Тука (@tuka_george) 29 серпня 2017 р.
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"пара йолопів" это оно про кого? может я его не правильно понял?
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кацаПсины летают в Украину через Ригу... прямых авиарейсов нет....
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А Qatar Airways призвал Гройсмана размножать укромиллионеров))))
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21 серпня, під час робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України відвідав 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому.Збройним Силам України, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування «Південь» Сухопутних військ).

Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.
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Господи..ну почему ты послал нам на голову таких олухов???
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Почему не Австрийские авиалинии, или не Люфтганза, или не Бритишаирвайс? Украина - это Европа.
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Української державної авіокомпанії немає. Хоча є одна з найпотужніших у світі авіабудівних компаній. Гройсман не дасть Україні цього зробити. Сенс сіонської протекції - напхати через арабські авіалінії нових громадян України з ісламського світу. Їх все більше і більше в Україні. Назріває... Сіон пропихує свої плани. Але не буде дано. Згорить сам.
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Призвал бы Запад наложить санкции на Аэрофлот, который понял ссыкливую психологию США и ЕС, преспокойно стал летать в Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман призвал авиакомпанию Qatar Airways расширять географию полетов в Украине
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