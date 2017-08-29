 Гройсман призвал авиакомпанию Qatar Airways расширять географию полетов в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
Согласно обнародованному сообщению, премьер провел встречу с руководством мирового логистического гиганта Hutchison Ports и авиакомпании Qatar Airways.
"Правительство Украины настроено на полную поддержку и защиту интересов инвесторов и готово всесторонне способствовать реализации инфраструктурных и логистических проектов в нашем государстве, поскольку это позволит стать весомой частью глобальной экономики и континентальных транспортных коридоров", - сказано в сообщении по результатам встречи.
В.Гройсман подчеркнул, что логистические возможности Украинского государства - значительные, однако они требуют внимания и развития. Именно поэтому конкретные проекты, направленные на повышение качества и безопасности отечественной инфраструктуры, развития портов является приоритетом для правительства.
В сообщении говорится, что наращивание возможностей, например, контейнерных перевозок - прежде всего, в порту Черноморск (бывш. Ильичевск, Одесская обл.), станет дополнительным стимулом развития как для украинских компаний, так и для иностранных партнеров, а кроме того, позволит открыть новые рабочие места и привлечь прямые инвестиции и новые логистические технологии.
Компания "Hutchison Ports" является одним из крупнейших мировых портовых операторов, руководит 48 крупными портами в 25 странах мира и имеет большой интерес к развитию контейнерного бизнеса в Черноморске.
Говоря с руководством Qatar Airways, В.Гройсман подчеркнул, что Украина с ее географическим положением вполне вписывается в стратегию развития Qatar Airways, а крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" (Киев), который планирует превысить показатель пассажиропотока в 10 млн пассажиров в год, может стать своеобразным хабом между Европой, Азией и Ближним Востоком.
Qatar Airways по итогам 2016 года стала лучшей авиакомпанией мира, и 28 августа совершила прямой авиаперелет по маршруту Доха - Киев.
Премьер также призвал руководителей авиакомпании рассмотреть возможности полетов в другие города Украины.
"Премьер-министр обратил внимание, что приход авторитетных компаний в Украину является сигналом для всего мира, как о доверии к правительству и бизнес среде, так и о вере в перспективность украинской экономики", - сказано в сообщении.
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ГОРЕ КНИЖНИКАМ И ФАРИСЕЯМ
13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не вхóдите и хотящих войти не допускаете. 14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.
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Иначе, он полный идиот. Бо, если он всё шо нам озвучивает, сам в это не верит, а брешет "на голубом глазу", то черти его будут жарить - задолго до старости!
Мне он идиотом не кажется, хоть и не нравится сильно, по шоколадной причине...
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Паркінг.
З місцями туговато. Проте... більшість місць для інвалідів порожні.
Лише пара йолопів на кілька сотень авто!- Георгий Тука (@tuka_george) 29 серпня 2017 р.
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Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.
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