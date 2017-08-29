 Сумма максимальной пенсии после реформы останется на уровне 10,7 тыс. грн, - Минсоцполитики

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Максимальная пенсия на сегодняшний день составляет 10 740 грн. Начиная с 2011 года нет ни одной пенсии, которая превысила эту цифру. Есть пенсии и выше, но они были назначены до 2011 года, но смотря у кого", - сказал Шамбир.
Шамбир отметил, что данную сумму не стоит сравнивать с пожизненным обеспечением судей, так как выплачиваются эти с средства не из Пенсионного фонда Украины, а из госбюджета.
Чиновник рассказал, что после внедрения реформы сумма максимальной пенсии не изменится и добавил, что минимальная пенсия будет равняться прожиточному минимуму (сейчас прожиточный минимум составляет 1 624 грн).
Напоминаем, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев.
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-На свои 1 600,краще куму в кафе своди
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