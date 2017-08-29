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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (627) пенсионная реформа (971) пенсия (1663) Министерство социальной политики (506)

 Сумма максимальной пенсии после реформы останется на уровне 10,7 тыс. грн, - Минсоцполитики

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Максимальная пенсия после принятия закона о пенсионной реформе останется на уровне 10 740 грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Максимальная пенсия на сегодняшний день составляет 10 740 грн. Начиная с 2011 года нет ни одной пенсии, которая превысила эту цифру. Есть пенсии и выше, но они были назначены до 2011 года, но смотря у кого", - сказал Шамбир.

Шамбир отметил, что данную сумму не стоит сравнивать с пожизненным обеспечением судей, так как выплачиваются эти с средства не из Пенсионного фонда Украины, а из госбюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий произойдет в октябре, если Рада в сентябре поддержит пенсионную реформу, - Минсоцполитики

Чиновник рассказал, что после внедрения реформы сумма максимальной пенсии не изменится и добавил, что минимальная пенсия будет равняться прожиточному минимуму (сейчас прожиточный минимум составляет 1 624 грн).

Напоминаем, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев.

Также читайте: "Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева
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Конституционный суд запретил ограничивать судьям пенсии суммой в 10740 грн так что есть пенсии и побольше значительно побольше
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ПНХ, дебил. Т.е. Казнокрадов вы будете финансировать, а те кто зароботал , платя всю жизнь ебонутые налоги вы хотите объебать? Хрен ты угадал, одноклеточный.
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И где же справедливость равенство для всех? Всякие там граждане получают пенсию, а судьи нет? И им вынуждены давать социальную помощь из бюджета.
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Так называемая справедливость по-украински. Т.с. жизнь в параллельных мирах.
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этой осенью, народ Украины - должен снести глистов гнусманов, которые присосались и паразитируют на Украине..
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А четверть пенсии при расчёте будет спизжена, слава.Гною!
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А сколько зараз,машину переобуть стоит,куме?
-На свои 1 600,краще куму в кафе своди
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСумма максимальной пенсии после реформы останется на уровне 10,7 тыс. грн, - Минсоцполитики
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