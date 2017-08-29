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Все про:ЗАлК (19) саботаж (43) СБУ (14797) преступность (1049)

 СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России. ВИДЕО+ФОТО

Следователи СБУ при процессуальном руководством прокуратуры сообщили о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания "РусАл" российского олигарха Дерипаска хочет судиться из-за введенных Украиной санкций

Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций «ЗАлКа». Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «РУСАЛ», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан. Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей «ЗАлКа».

В 2009 году, они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. Дельцы четко осознавали, что искусственная остановка приведет к повреждению и последующего полного уничтожения оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отобранный у россиян Запорожский алюминиевый комбинат возобновил производство после двух лет простоя

Через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия «ЗАлКа», Глуховского карьера кварцитов, компаниям аффилированным с ОК «РУСАЛ».

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, из-за грубых нарушений приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожения предприятия. Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов «ЗАлКа», что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ пресекла попытку вывоза оборудования Запорожского алюминиевого комбината в Россию. ФОТОрепортаж

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше тридцать девять миллионов долларов США и более ста миллионов гривен. Следователями СБ Украины по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода под личным обязательствам, среди подозреваемых трое граждан России. Продолжается следствие".

Читайте также: Запорожский алюминиевый комбинат национализирован - Украина выиграла суд у Дерипаски



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СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России 01



СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России 02

СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России 03

СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России 04

СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России 05

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по КПК - по місцю вчинення злочину - у м. Запоріжжя.
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Я вже давно казав що ЗАлК знищили мокші, а спецов переманили до себе.
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И что - прыщавый Ющер останется ни причём?
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Иуда ПРыщавый черепками играться предлагал гнида..
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Тварюку Кучму,отдавшего завод кацапам не подозревают?
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СБУ назад в будущее.. а что в 2015 году СБУ еще не было?
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сбу и гпу всегда подконтрольно презам как и сейчас,по этому все что происходило и происходит все с ведома презов.по этому сажать всех с конфискацией.
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Тогда еще липецк был под вопросом, а щас понятно что он из слепого траста может и не выбратся
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Вот вам и приватизация!!!
наука на будущее...
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а Цензор увесь аж верещіть, шо треба землю продавати... не важко зрозуміти у чиїх інтересах ринок землі.
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Во всем мире рынок земли - это нормально, а вот в Украине - низзя? Как заенадоели эти большевистские бредни.
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Очередной пшык. Теперь завод отремонтируют за счет государства и "прихватизируют" снова.
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було би добре щоби відремонтували і завод запрацював, якщо інженери залишилися.
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В этой отрасли инженеры - не самое ценное, предложить больше - приедут откуда угодно. А аллюминий - товар валютный, предложить - не проблема.
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Наконец через 26 лет независимости Украины СБУ В ПОМНИЛА О ПРОМЫШЛЕННОМ ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ. А куда смотрел Кучма, Марчук???
Разорили все до Ющенка. При Кучме. Кирпичные сельские летние заводы скупали в киевской области россияне , ОСТАНАВЛИВАЛИ, конвеера пускали на металл и заводы закрывали. А из этого дешевого кирпича в е село строилось .
Колбасные мелкие заводы постигла таже участь . ЭТО БЫЛА ДИВЕРСИЯ. А СБУ В УПОР НЕ ВИДЕЛО ЭТОГО
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та якби тільки мілкі, але ж нищили все - ні прокуратури не було тоді, ні СБУ
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А что за "международная преступная группировка" и какие преступления она совершила?
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Вывела из строя работу стратегических и бюджетонаполняющих предприятий!
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Тут "подозревают" -> еще не доказано -> называть "преступной группировкой" нельзя. Раз назвали - значит есть уже доказанные преступления. Вот я и интересуюсь.
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И что вы им сделаете, поцелуете в зад? А сколько таких примеров еще? Везде где влезли московиты за 25 лет все превращено в руины. Тот же речфлот, новые корабли плавают по Волге, ЛАЗ, приборостроение. А тут все, мышебратья, анишедети...
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Неужели началось???!!!....Ох,как хочется верить в то,что вся эта прожорливая саранча,что "приватизировала","брала в долгосрочную аренду" целые отрасли промышленности Украины и перепродавшая,порезавшая на металлолом понесёт полноценную ответственность и полнейшую конфискацию в пользу Украины всего имущества и всех счетов.И сядет на пожизненное не в блатные колонии,а в обычные.
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А про це стало відомо тільки зараз?
Так треба за службову багаторічну недбалість багатьох із СБУ повиганяти.
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Это первая ласточка, когда вероятно на оборонку понадобился алюминий, а тут с производством жопа! Надо по всем производственным секторам пройтись!
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хочуть же літаки робити, а видно виявилося - немає люмінію.
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Ну и где вы были все эти годы СБУ , менты ???Это ж сцуко не зажигалку поломать втихую в туалете !Все видели как уничтожается уникальное предприятие и нихрена никто ничего не делал ????А сейчас спохватились курва !вы бы еще лет через двадцать открыли бы уголовное дело
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КАЦАПИ СПІЦІАЛЬНО, ТАК РОБЛЯТЬ ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ .КАЦАПИ В 90 ЗАЇХАЛИ НА ЗАХІДНУ УКРАЇНУ ПОСКУПОВУВАЛИ ЗАВОДИ.... НАЙ ЛІПШІ ,ТИЖДЕНЬ ДВА РОБИЛИ І ЗАКРИЛИ, ОБЛАДНАННЯ... ЗАБРАЛИ А РУЇНИ ПОВСЮДУ ЛИШИЛИ І НІХТО НЕМІГ УЗНАТИ НАВІТЬ.... ГОЛОВА МІСТА ЧІЄ ТО Є . А МИ СПОСТЕРІГАЄМО І НІ ОДИН УРЯД ,НІ ПРИЗИДЕНТ НЕ ПОЦІКАВИВСЯ ЦИМ... .І МИ ГОЛОСУЄМО ЗА БАНДУ ,МАФІЮ 25 РІЧНУІ ТУ САМУ.. І ЗА ГРЕЧКУ І КОДЛО ПОВЯЗАНЕ.І ТОДІ В 90 І РОТА ВІДКРИТИ НЕМІГ, НІХТО ТАК КАЦАПИ НАС ЗНИЩУВАЛИ БЕЗ ЗБРОЇ . ДИВІТЬСЯ КАЦАПИ СКУПИЛИ НАЙКРАЩІ ЗАВОДИ УКРАЇНИ І БЕЗ ВІЙНИ 25 РОКІВ НАС НИЩАТЬ .А УКРАЇНЦІ ЗМУШЕНІ ЇЗДИТИ ПО ЧУЖИХ ДЕРЖАВАХ, А КАЦАПИ СМІЮТЬСЯ З НАС .МИ ТАК ПЕНСІЇ ДОБРІ ЗАРОБЛЯЄМО ,АЛЕ РЕВА І ВСЯ ШАЙКА НЕЦІКАВЛЯТЬСЯ НАШИМ ВИРОБНИЦТВОМ ОТ ДОСТОЙНІ ПЕНСІЇ ДЕ .
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Этой истории,вже рокiв с надцать.А вони зараз тiлькi cпохватились.Бо Ахметка хоче собi цей завод.Банкротили его Дереписка,з самим же Ахметовым.Ахметка,щоб забрать себе,тупо поднял цены на электрику,а Дерипаска сказав,що краще обанкротит его,чем будет платить ахметкины тарифы.На том и порешили
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К сожалению это всё не вернёт завод в рабочее состояние.
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Пусть картавая сука проследит куда подевались целюлозно-бумажные комбинаты и заводы по производству целлюлозы.

Сначала их скупили кацапы а потом порезали на металл (говорят там много меди).
Я когда в 1996 году говорил, что Россия целенаправленно разрушает Украину мне смеялись в лицо те, кто сейчас говорит мол неужели они такое говорили?
Твари, блдь, только дурак не видел тогда, как путин выстрил план:

скупить все, чего нет в России а также то, что составляет основу украинской экономики и конкурирует с Россией.
По его замыслу Украина должна быть нищей на фоне богатеющей России и украинцы сами должны отказаться от независимости, как причины обнищания народа...
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... Братья Чуркины купили Николаевские судостроительные заводы, Львовский автобусный завод...
С молотка пошел ЗАЛК, Николаевский глиноземный, порты Николаева и Одессы, Луганский тепловозный, гостиницы в Киеве, Днепре, Одессе и т.п.
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БЕЗ СУМНІВУ, А НЕ ПІДОЗРИ, В НИХ ВСЕ ПІДОЗРА. ВИ РОБІТЬ, А НЕ ВИКИДУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ВОРЮГ МАФІОЗІВ .ДЕ РИЛО КАЦАПА ТАМ ПИТАННЯ ПОНЯТНІ. ЗЛОВІТЬ І ПІДСУД ТОДІ ІНФОМАЦІЯ МОЖЕ БУТИ, А ТІЛЬКИ ПЯРЯТЬСЯ, А РОБОТИ НУЛЬ ЯК ЗАВЖДИ БОЛТУНИ .
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А куда смотрел Наливайченко, глава СБУ при Ющенко?
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Таких дел должно минимум сотня быть открыто. Вся промышленность по Украине полегла таким образом, благодаря этим русским "инвесторам" и ихним местным жополизам
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Какая богатая страна Украина! 26 лет сплошного грабежа, а она все еще держится!
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Я живу в Константиновке, практически все крупные предприятия стоят, часть как например металлургический завод полностью порезали.
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я думал такое тока в ордло сейчас творят, а это было уже давно по всей стране.
ну что сказать, надо делать ответку. или так и будем терпилами пока хуйло будет нас уничтожать и делать нищими.
по промышленности мокшании должны быть сделаны действия с аналогичным результатом, любыми возможными способами и средствами. безнаказанное зло всегда увеличивается.
я еще в 2014 над этим думал. нельзя оствалять целенаправленное уничтожение нашей экономики, уровня жизни, без ответки.
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Поверь большую часть предприятий угробили свои местные барыги без всякого вмешательства извне, это касается и распродажи огромного военного наследия СССР, к счастью не всё успели.
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Скажу так, что это не просто уничтожение конкурента,к тому же никаким конкурентом ЗАЛК российским производителям не являлся. Почти все предприятия приватизированные российскими инвесторами за очень небольшие деньги, благодаря ФГУ и тем, кто за ним стоит, в конечном счете были уничтожены или им был нанесен значительный ущерб. Это была целенаправленная работа, в которой участвовали наверняка и российские спецслужбы по подрыву экономического потенциала Украины, нанесения ей максимального ущерба.
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109 человек я еще поверю а 9 не может быть! А вообще то, славные истории наших государственных предприятий, не мешало и книжечку написать.
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Ось вся суть приватизації спочатку шахраї придумали ваучери,за безцінь забравши їх у народу і прибрали до своїх рук лакомі куски ,далі за безцінь роздавалось для своїх, доводячи підприємства до банкрутства прихватизовувались своїми ж
і що маємо ? Зруйновану економіку ,деякі з тих прихватизованих підприємств в занепаді ,а більшість взагалі знищені ,порізані ,чи відповість хтось за цей злочин ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России. ВИДЕО+ФОТО
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