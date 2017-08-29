 СБУ подозревает 9 человек из международной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах России. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла.
Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций «ЗАлКа». Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «РУСАЛ», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан. Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей «ЗАлКа».
В 2009 году, они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. Дельцы четко осознавали, что искусственная остановка приведет к повреждению и последующего полного уничтожения оборудования.
Через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия «ЗАлКа», Глуховского карьера кварцитов, компаниям аффилированным с ОК «РУСАЛ».
Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, из-за грубых нарушений приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожения предприятия. Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов «ЗАлКа», что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.
По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше тридцать девять миллионов долларов США и более ста миллионов гривен. Следователями СБ Украины по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.
Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода под личным обязательствам, среди подозреваемых трое граждан России. Продолжается следствие".
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наука на будущее...
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заенадоели эти большевистские бредни.
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Разорили все до Ющенка. При Кучме. Кирпичные сельские летние заводы скупали в киевской области россияне , ОСТАНАВЛИВАЛИ, конвеера пускали на металл и заводы закрывали. А из этого дешевого кирпича в е село строилось .
Колбасные мелкие заводы постигла таже участь . ЭТО БЫЛА ДИВЕРСИЯ. А СБУ В УПОР НЕ ВИДЕЛО ЭТОГО
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Так треба за службову багаторічну недбалість багатьох із СБУ повиганяти.
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Сначала их скупили кацапы а потом порезали на металл (говорят там много меди).
Я когда в 1996 году говорил, что Россия целенаправленно разрушает Украину мне смеялись в лицо те, кто сейчас говорит мол неужели они такое говорили?
Твари, блдь, только дурак не видел тогда, как путин выстрил план:
скупить все, чего нет в России а также то, что составляет основу украинской экономики и конкурирует с Россией.
По его замыслу Украина должна быть нищей на фоне богатеющей России и украинцы сами должны отказаться от независимости, как причины обнищания народа...
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С молотка пошел ЗАЛК, Николаевский глиноземный, порты Николаева и Одессы, Луганский тепловозный, гостиницы в Киеве, Днепре, Одессе и т.п.
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ну что сказать, надо делать ответку. или так и будем терпилами пока хуйло будет нас уничтожать и делать нищими.
по промышленности мокшании должны быть сделаны действия с аналогичным результатом, любыми возможными способами и средствами. безнаказанное зло всегда увеличивается.
я еще в 2014 над этим думал. нельзя оствалять целенаправленное уничтожение нашей экономики, уровня жизни, без ответки.
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і що маємо ? Зруйновану економіку ,деякі з тих прихватизованих підприємств в занепаді ,а більшість взагалі знищені ,порізані ,чи відповість хтось за цей злочин ?
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