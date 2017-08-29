 Экс-замглавы ГПЗКУ Полежаев после увольнения получил 700 тыс. долл. в долг от компании с Кипра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.
Полежаев в марте 2016 года покинул должность заместителя главы ГПЗКУ. Уже 27 апреля 2016 предприятие "Унирем-Агро Плюс", бенефициаром которого значится Полежаев, заключило договор займа 700 тыс. долларов у кипрской компании Italis Corporation Limited. Деньги договорились вернуть до 26.04.2019.
Фирму "Унирем-Агро Плюс" Полежаев получил в доверительную собственность от третьего лица в январе 2016, когда еще работал в государственной корпорации.
В Генпрокуратуре допускают, что упомянутые 700 тыс. долларов могли быть получены преступным путем.
ГПУ выяснила эти факты во время расследования растраты 1,5 млрд долларов кредитных средств должностными лицами ГПЗКУ. Деньги были получены по программе сотрудничества Украины с Китайской Народной Республикой. Проверяются более 300 договоров ГПЗКУ о покупке зерна для поставки в Китай. Допускается, что госкорпорация заплатила деньги компаниям-нерезидентам за зерно, которое не было поставлено. В частности, в ГПУ утверждают, что есть доказательства растраты 41 млн долларов сотрудниками ГПЗКУ при соучастии с представителями компании Sonders Trading Limited из Гонконга.
В ходе расследования прокуратура провела обыск в украинской компании " Нексус ", которая якобы помогала должностным лицам ГПЗКУ, подыскивая офшорные компании и открывая счета за границей. При обыске был найден договор об управлении корпоративными правами "Унирем-Агро Плюс", в котором фигурировал Полежаев.
Суд предоставил ГПУ доступ к документам ГПЗКУ о хозяйственных отношениях со всеми нерезидентами за период с 01.01.2015 по 01.07.2017.
В СМИ Дениса Полежаева связывали с Игорем Коломойским, так как раньше он работал в структурах из сферы влияния группы "Приват".
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А Рафік Петя тут ніучом нєувиноват...
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как то вор кричит держи вора.
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Что касается того, кто я. Ну если взять и сравнить с тобой и еще десятком тебе подобных завсегдатаев, которые всегда подчеркиваю, ВСЕГДА поют в унисон власти и никогда у них не возникает сомнения и критики в правильности её действий, то я скорее ничейный. Потому, что с трудом представляю власть, которая НИКОГДА не вызывала бы у меня отторжение.
Но если взять твоего кудрявого любимца-безальтернативца и выставить его против той же Юли, то я безусловно буду за неё в таком контексте. Поэтому можешь называть меня вонахатышом или вонаботом, если это достаточное по-твоему основание.
Доступно пояснил?
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А мы продолжаем тешить себя надеждами, шо они сами с собой начнут бороться.
Ну разве шо - по отъёму бизнеса...
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стонкоррупция у них песнейбизнесом зовется! Как-то вот так...
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Куме,а що це в тебе с крышей,проломлена,наче метеор впав?!
-Та нi.Горобець летiв с ГПЗКУ Полежаева,та сiв вiдпочити.Бо жирнючий!Все ж зерно ему поклевав,на мильярд
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