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 Политика Украины
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 Экс-замглавы ГПЗКУ Полежаев после увольнения получил 700 тыс. долл. в долг от компании с Кипра

гпзку

Компания бывшего заместителя главы Государственной производственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Дениса Полежаева после его увольнения оформила получение в долг 700 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.

Полежаев в марте 2016 года покинул должность заместителя главы ГПЗКУ. Уже 27 апреля 2016 предприятие "Унирем-Агро Плюс", бенефициаром которого значится Полежаев, заключило договор займа 700 тыс. долларов у кипрской компании Italis Corporation Limited. Деньги договорились вернуть до 26.04.2019.

Фирму "Унирем-Агро Плюс" Полежаев получил в доверительную собственность от третьего лица в январе 2016, когда еще работал в государственной корпорации.

В Генпрокуратуре допускают, что упомянутые 700 тыс. долларов могли быть получены преступным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.

ГПУ выяснила эти факты во время расследования растраты 1,5 млрд долларов кредитных средств должностными лицами ГПЗКУ. Деньги были получены по программе сотрудничества Украины с Китайской Народной Республикой. Проверяются более 300 договоров ГПЗКУ о покупке зерна для поставки в Китай. Допускается, что госкорпорация заплатила деньги компаниям-нерезидентам за зерно, которое не было поставлено. В частности, в ГПУ утверждают, что есть доказательства растраты 41 млн долларов сотрудниками ГПЗКУ при соучастии с представителями компании Sonders Trading Limited из Гонконга.

В ходе расследования прокуратура провела обыск в украинской компании " Нексус ", которая якобы помогала должностным лицам ГПЗКУ, подыскивая офшорные компании и открывая счета за границей. При обыске был найден договор об управлении корпоративными правами "Унирем-Агро Плюс", в котором фигурировал Полежаев.

Также читайте: НАБУ задержало экс-начальника управления ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн. ФОТО

Суд предоставил ГПУ доступ к документам ГПЗКУ о хозяйственных отношениях со всеми нерезидентами за период с 01.01.2015 по 01.07.2017.

В СМИ Дениса Полежаева связывали с Игорем Коломойским, так как раньше он работал в структурах из сферы влияния группы "Приват".
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Офшори, офшори, офшори...
А Рафік Петя тут ніучом нєувиноват...
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Порошенко вже надіслав у ВР свої законопроекти щодо боротьби з офшорним шахрайством?
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Президент та гарант законності в державі - Юля? Ти б вийшов на деякий час на свіже повітря, до допісякався вже остаточно.
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Без "совєтов" обійдуся. То що Юля- бореться з офшорами? І як саме?
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И кстати, это не Юля, а Пеца обещал с офшорами потужно боротися аккурат после того как его за ручку споймали.
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Ні - Петро обіцяв це зробити де в своїй передвиборчій програмі "Жити по-новому!". Там є одне речення з обіцянкою заборонити офшори. Але Петрові обіцянки - цяцянки.. Ну то таке.
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у него в методичке написано валить все на Юлю.
как то вор кричит держи вора.
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Еще раз, адепт життя по-новому, я к тебе не обращался. Ты туговат, если с первого раза не понимаешь и продолжаешь лезть в дверь без приглашения?
Что касается того, кто я. Ну если взять и сравнить с тобой и еще десятком тебе подобных завсегдатаев, которые всегда подчеркиваю, ВСЕГДА поют в унисон власти и никогда у них не возникает сомнения и критики в правильности её действий, то я скорее ничейный. Потому, что с трудом представляю власть, которая НИКОГДА не вызывала бы у меня отторжение.

Но если взять твоего кудрявого любимца-безальтернативца и выставить его против той же Юли, то я безусловно буду за неё в таком контексте. Поэтому можешь называть меня вонахатышом или вонаботом, если это достаточное по-твоему основание.

Доступно пояснил?
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Ну вот.
А мы продолжаем тешить себя надеждами, шо они сами с собой начнут бороться.
Ну разве шо - по отъёму бизнеса...
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Этот стон коррупция у них песней бизнесом зовется! Как-то вот так...
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У них - "Экс-замглавы ГПЗКУ Полежаев". ДА и просто Некрасова люблю. Да, забыл - не у "них", а у "нас". старею, блин!
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Я себе до цих "нас" не відношу- і речі своїми іменами називаю.
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ссука и тут страну кинуть хочет, долг .... и налога не платить ,взять его в АП на работу в наказание....
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Треба зателефонувати з цим "ауууууууу" в АП, щоб Петро Офшорний зателефонував Ситнику й дозволив працювати за цими матеріалами. Петро-будка вибудував надійну систему, як в путіна - все тільки через сцаря, з дозволу і завдяки тільки йому.
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Вот тут любителям госпредприятий очередной примерчик, ЧЕМ государственные предприятия занимаются....
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"Щастливчик проживает по адресу...." Адрес в студию! Плиииз.
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Чудеса,да и только!
Куме,а що це в тебе с крышей,проломлена,наче метеор впав?!
-Та нi.Горобець летiв с ГПЗКУ Полежаева,та сiв вiдпочити.Бо жирнючий!Все ж зерно ему поклевав,на мильярд
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в Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи. Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові - по 3, у Азербайджану - 2 та у Грузії - 1. Україна і Росія займають 131 місце за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International. При цьому Грузія, в якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце. Також наголошується, що середній розмір хабара у Росії становить 3200 євро при середній зарплаті у 493 євро. У Молдові хабар становить 113 євро при зарплаті 215 євро,а у Азербайджані хабар сягає 50-100 євро при середній зарплаті 250 євро. Середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро





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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы ГПЗКУ Полежаев после увольнения получил 700 тыс. долл. в долг от компании с Кипра
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