 Перед учениями "Запад-2017" в Беларуси США прислали в Литву семь истребителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.
"В Министерстве обороны подтвердили, что на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя. В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца. Американские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии пятый раз.
Миссия укреплена за две недели до начала российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Минск утверждает, что в них будет задействовано 12700 военнослужащих. Литовские представители полагают, что эта цифра искусственно занижена благодаря тому, что учения разбиты на отдельные части, и утверждают, что реальная цифра может составлять 100 тысяч.
Литовская военная разведка утверждает, что в сценарии учений "Запад", по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, не исключается вероятность умышленных или случайных инцидентов.
В пресс-релизе Минобороны о прибытии истребителей США не упоминается, только указано, что таким образом США "демонстрируют непоколебимое обязательство НАТО обеспечивать безопасность Балтийских стран". Официальная церемония смены контингента в миссии состоится в среду.
Ранее сообщалось, что во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят количество истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.
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А , вдруг, какой кацапский снаряд залетит куда не надо, а в ответку НАТО накроет ПЛОТНЫМ ракетным и артиллерийским огнём "сливки" кацапской армии! Во кацапы охуеют!
А мы их с тыла!!! Всеми силами!!!
А вот после этого - можно парады, танцы и награждения.
Мечты, мечты...
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More than 22 years ago, on Sept. 13, 1985, U.S. Air Force Maj. (now retired Maj. Gen.)
Wilbert "Doug" Pearson became the first pilot ever to shoot down a satellite,
when an ASM-135 ASAT anti-satellite missile launched from his F-15A Eagle
at an altitude of 38,100 feet in the Pacific Missile Test Range
some 200 miles west of Vandenburg Air Force Base, Calif.
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США мають понад 3 тисячі таких бомб.
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