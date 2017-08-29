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Все про:авиация (1834) Беларусь (2710) Литва (1196) США (13305) учения (1958)

 Перед учениями "Запад-2017" в Беларуси США прислали в Литву семь истребителей

литва

Накануне российско-белорусских военных учений "Запад-2017" США укрепляют миссию воздушной полиции стран Балтии, прислав в Литву семь истребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

"В Министерстве обороны подтвердили, что на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя. В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца. Американские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии пятый раз.

Миссия укреплена за две недели до начала российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Минск утверждает, что в них будет задействовано 12700 военнослужащих. Литовские представители полагают, что эта цифра искусственно занижена благодаря тому, что учения разбиты на отдельные части, и утверждают, что реальная цифра может составлять 100 тысяч.
Литовская военная разведка утверждает, что в сценарии учений "Запад", по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, не исключается вероятность умышленных или случайных инцидентов.
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В пресс-релизе Минобороны о прибытии истребителей США не упоминается, только указано, что таким образом США "демонстрируют непоколебимое обязательство НАТО обеспечивать безопасность Балтийских стран". Официальная церемония смены контингента в миссии состоится в среду.

Ранее сообщалось, что во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят количество истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

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Будут отрабатывать уничтожение кацапского мусора во время марша
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Пиндосы прокалькулировали и решили, что на 100 тыс. Кызыл-Орды достаточно и 7 истребителей :D
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Попрактикуются лётчики. Да и жители свободной Литві ,думаю, довольні таким решением командования НАТО
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Когда хочешь посадить дерево, но кроме окорочков больше не в чём не разбираешься.
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Ну нашо ото проти ночі таке тулити в коментарі? Та ще й не в тему.
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Действительно серьезный шаг. Эти если е..нут мало не покажется.
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когда в Омерике появился SR-71 по прозвищу "Чёрный дрозд" в дохлом сссре наложили в штаны....,до сих пор вонизм идет что с Мавзолея чЛенина..
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самолет может нести ЯО. странно еще что у ваты пердаки не порвало.
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А це для того щоб кацапска быдлота себе чула в зоопарку. Хай у предков запитае про джинсы в зарплату директора в сссери. А зараз саме крутое чудо-Ока. Твари кацапска, скоро за жвачку вы свою никчемную страну продадите.
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из Украины сбежал кацаПсински пЫсатель Захар Прилепилов... :D обдроченец ДАУНбасса срочно покинул расположение части где его кормили бормотухой,сообщает сайт Украiнський Свiт
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малоросия не пошла - да у неху....отсавить - нечего умничать ))
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Меня заинтересовало. Почему срутин не делает свои учения на своей территории то есть в параше?
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а вы Днепре .Харькове и запорожье - они бы то же лишними не были бы - шо то мне так кажеться - да нет я даже уверен))
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В Запоріжжі недарма приземлялись Геркулеси, як верещали мокшаЗМІ і амерський авіаносець в порту стоїть. )))
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Возникла вдруг мечта.
А , вдруг, какой кацапский снаряд залетит куда не надо, а в ответку НАТО накроет ПЛОТНЫМ ракетным и артиллерийским огнём "сливки" кацапской армии! Во кацапы охуеют!
А мы их с тыла!!! Всеми силами!!!
А вот после этого - можно парады, танцы и награждения.
Мечты, мечты...
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Лучше бы шесть томагавков. И не в Литву, а в Кремль.
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а треба сім бульдозерів - щоб їздили вздовж кордону і давили кацапів які випадково забредуть
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22 года назад с F-15A Eagle штатники сбили спутник.
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More than 22 years ago, on Sept. 13, 1985, U.S. Air Force Maj. (now retired Maj. Gen.)
Wilbert "Doug" Pearson became the first pilot ever to shoot down a satellite,
when an ASM-135 ASAT anti-satellite missile launched from his F-15A Eagle
at an altitude of 38,100 feet in the Pacific Missile Test Range
some 200 miles west of Vandenburg Air Force Base, Calif.
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И шо семи штук хватит штобы покрошить 12 тыщ кацапни на салат?)
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Надо буде,ще подгонят.Тут головне сама дiя.
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Да, хватит. Эти истребители являются сверхзвуковыми носителями высокоточных самонаводящихся термоядерных бомб В61-12.
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РАБссия удивляет мир своей борьбой с террорзмой. отныне что бы кацаПсин не нёс в руках выходя и супермаркета будет приравнено к нарушению статьи о митингах собраниях шествиях пикетированиях...,короче больше трёх считается бАНДА,если ты несешь чистящее средство Туалетный утенок,а два других братана несут Стекломой и Боярышник...
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Даний тип винищувачів є носіями, наприклад, високоточних ядерних бомб В61-хх, які здатні заглиблюватись в землю/бетон/залізобетон тощо і знищувати направленим ядерним вибухом підземні командні бункери, пускові ракетні шахти тощо ворога. Винищувачі транспортують ці бомби на надзвуковій швидкості, на надмалій висоті, прориваючи які завгодно системи ПВО Росії. Дані бомби мають регульований рівень потужності та обладнання інерційного високоточного самонаведення, що не потребує GPS.
США мають понад 3 тисячі таких бомб.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПеред учениями "Запад-2017" в Беларуси США прислали в Литву семь истребителей
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