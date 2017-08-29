 Учителя-сепаратиста одной из школ Славянска уволили после протеста местных жителей. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает "Вчасно", информирует Цензор.НЕТ.
Андрей Шалда во вторник, 29 августа, был отстранен от работы в учебном заведении приказом отдела образования Славянского городского совета. В документе указано, что преподаватель уволен "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".
Днем ранее школьный профсоюз на своем заседании принял решение оставить Шалду на рабочем месте, что заставило местных жителей выйти на акцию протеста.
Напомним, школьный учитель Андрей Шалда был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года за участие в организации псевдореферендума в Славянске 11 мая 2014 года.
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