EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  220  16
Все про:визит (2260) ВМС (572) кадры (452) США (13304)

 Делегация ВМС посетила США для изучения кадрового менеджмента в американской армии, - Минобороны

вмс

Представители управления персонала штаба Командования Военно-морских сил ВС Украины посетили Командование личного состава Военно-морских сил США (г. Милингтон), где изучали передовые технологии привлечения на военную службу по контракту и кадровый менеджмент американских ВМС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

"В течение 5 дней были проведены брифинги о системе вербовки, структуре и задачах вербовочного командования ВМС США, специфике, технологиях и ресурсном обеспечении привлечения на военную службу. Также были изучены элементы системы кадрового менеджмента, управления и сопровождения карьеры офицерского, старшинского и рядового состава", - отмечается в информации.

Смотрите также: Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

Кроме того, для участников мероприятия был проведен брифинг по изучению принципа Six Sigma, который помогает повышать эффективность организации труда в органах военного управления и сэкономить для государства человеческие и финансовые ресурсы.

В завершение визита офицеры ВМС ВС Украины ознакомились с работой United Military Processing Command, который осуществляет мероприятия проведения медицинских осмотров, профессиональных и психологических тестов, приведением к присяге рекрутов и отправки их в учебные центры видов ВС США.

В ходе рабочей поездки также состоялись встречи начальника управления персонала - замначальника штаба Командования украинских ВМС капитана 1 ранга Александра Шевченко с начальником командования личного состава ВМС США - замначальника штаба ВМС США по вопросам личного состава вице-адмиралом Ричардом Брауном и командующим вербовочного командования ВМС США контр-адмиралом Питером Гарвином.

Также читайте: Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наблюдается некоторый переизбыток. Можем с Чехией поделиться. Или с Венгрией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто на пенсію відправимо- так усім спокійніше буде..
 показать весь комментарий
Ответить
 
долго ждать. А капитанов щебень таскать и кавуны из Гопра не хватает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто в Очакові будуть професіонали служити!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кадри вирішують все - Тенюх , Гелетей , Полторак підтвердять ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
До сраки. Не будет побед сегодня - не будет армии завтра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ех................... ще б десь взяти нормальний флот............
 показать весь комментарий
Ответить
 
С Крыма вызывай. Его там и.о. Главнокомандующий Турчинов "в засаде оставил"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що, флот твого хУЙЛА ненормальний, андрУша? Хоча да- "Кузя"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крысам кремля любой контакт Украины и США это инфаркт миокарда с инсультом.Что ж вы так дешево палитесь КацаПсины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоДелегация ВМС посетила США для изучения кадрового менеджмента в американской армии, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти