 Делегация ВМС посетила США для изучения кадрового менеджмента в американской армии, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центр Командования ВМС ВСУ.
"В течение 5 дней были проведены брифинги о системе вербовки, структуре и задачах вербовочного командования ВМС США, специфике, технологиях и ресурсном обеспечении привлечения на военную службу. Также были изучены элементы системы кадрового менеджмента, управления и сопровождения карьеры офицерского, старшинского и рядового состава", - отмечается в информации.
Кроме того, для участников мероприятия был проведен брифинг по изучению принципа Six Sigma, который помогает повышать эффективность организации труда в органах военного управления и сэкономить для государства человеческие и финансовые ресурсы.
В завершение визита офицеры ВМС ВС Украины ознакомились с работой United Military Processing Command, который осуществляет мероприятия проведения медицинских осмотров, профессиональных и психологических тестов, приведением к присяге рекрутов и отправки их в учебные центры видов ВС США.
В ходе рабочей поездки также состоялись встречи начальника управления персонала - замначальника штаба Командования украинских ВМС капитана 1 ранга Александра Шевченко с начальником командования личного состава ВМС США - замначальника штаба ВМС США по вопросам личного состава вице-адмиралом Ричардом Брауном и командующим вербовочного командования ВМС США контр-адмиралом Питером Гарвином.
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