 В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Она отметила: "На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы.
Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу".
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В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.(13)
Террористы признают наличие только 69 пленных, Украина имеет информацию о 132, - Олифер(21)
Заседание Контактной группы по Донбассу началось в Минске, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(15)
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 5 июля(17)
Минские переговоры: кого в конечном итоге уговаривают? Кто уступает и чем?(3)
На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам ОБСЕ, - Олифер(16)
ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 24 июня, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(88)
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Наша задача щас - своё нормальное пококение вырастить, а не доказывать оркам, шо человечью кровь пить противно и невкусно.
Опять палят кучу таких нужных денег на понты и чёрные дыры!
Зачем НАМ это СЕЙЧАС нужно?!!!!!!!
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представитель ОБСЕ Хайди Тальявини,
экс-президент Украины Леонид Кучма,
посол РФ в Украине Михаил Зурабов,
глава «ДНР» Александр Захарченко, глава «ДНР» Игорь Плотницкий.
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Порошенко , "мінськими угодами" порушив закон , оскільки повноважень на них йому ніхто не давав !
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Цветочков чтоль нарезать решил учительнице?!
- Нее! Барана резать будем - Курбан-Байрам,бля!
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