EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  864  19
Все про:Донбасс (15888) перемирие (1014) минские соглашения (2291) Олифер (167)

 В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер

олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициирует 31 августа проведение видеоконференции ТКГ в связи с несоблюдением со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она отметила: "На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы.

Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скрепит? От слова 8скрепы* ? Или Скрипит? От слова *скрип*? Вы из россии похоже. только там путают ,где поставить*е* или *и*.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто оплачивает эту контактную группу если это народные деньги - обнародуйте бюджет и затратную часть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем? Кто к этому прислушается с той стороны?
Наша задача щас - своё нормальное пококение вырастить, а не доказывать оркам, шо человечью кровь пить противно и невкусно.
Опять палят кучу таких нужных денег на понты и чёрные дыры!
Зачем НАМ это СЕЙЧАС нужно?!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
от так вот воно ще один козер в руки порошенку беде верещати давайте санції росія агресор невиконує нічого !!!!!!!!! війна перероста на вимотування хто перший дрогне той і програє
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто входит в ТКГ -
представитель ОБСЕ Хайди Тальявини,
экс-президент Украины Леонид Кучма,
посол РФ в Украине Михаил Зурабов,
глава «ДНР» Александр Захарченко, глава «ДНР» Игорь Плотницкий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Від України реально ніхто !
Порошенко , "мінськими угодами" порушив закон , оскільки повноважень на них йому ніхто не давав !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Пойду нож наточу.1-е сентября скоро... -
Цветочков чтоль нарезать решил учительнице?!
- Нее! Барана резать будем - Курбан-Байрам,бля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.......И на этой инициированной видеоконференции "наши стратеги от власти" предложат кацапо-боевикам заключить новое "школьное перемирие № 2"....Это ГЕНИАЛЬНО Карл !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь надо ореховое перемирие, потом перемирие по поводу конца лета и начало осени и так далее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка потужна вiдповiдь. Как включат скайп, так сразу у гаубиц затворы заклинит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я разачарован - сулла корнелий хоть и был диктатором жестоким - ну таки был умным - причинно - следственные связи понимал сходу))
 показать весь комментарий
Ответить
 
все - теперь Украина будет давить - нет перемирия - будем отвечать - логика простая и понятная - молодцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это только Украина может сдать ядерное оружие, за просто так, и в ответ на обстрелы включать скайп, очень адекватно, знаете ли. Жаль Эйфелева башня не в Киеве, можно было бы огни гасить, вот террористы бы обделались.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти