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 Политика Украины, Спорт
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 Посольство Украины разочаровано поездкой британского клифф-дайвера Ханта на турнир в оккупированный Крым

крымдайвинг

Посольство Украины в Великобритании осудило приезд на территорию оккупированного Крыма британского спортсмена Гэри Ханта, который участвовал в Симеизе в соревнованиях по клифф-дайвингу.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства Украины в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

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"Как мы узнали из средств массовой информации, британский гражданин Гэри Хант принял участие в так называемом конкурсе клифф-дайвинга (август 2017 года) в Автономной Республике Крым, незаконно аннексированной Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

Комментируя приезд британца в Крым, посольство выразило разочарование, что некоторые британские граждане пренебрегают официальной позицией не только Украины, но и Великобритании.

Как подчеркивает украинское посольство, "для въезда или выезда из Крыма иностранным гражданам необходимо предоставить их паспорт и специальное разрешение, выданное Государственной миграционной службой Украины".

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Разочаровано и ...3 года не въездной в Украину.Может и понадобиться приехать. *Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться*
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Заехал через расею, видать за бабло, поскольку ни рейтинга ни каких либо денег эти соревнования не имеют!
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Так там ще був Эндрю Фрэнсіс із США................ну з Артемом Сільченко із Росії - все зрозуміло.............
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Зато нашей вате в Крысм можно ездить спокойно. Посольство далеко, не разочаруется
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины разочаровано поездкой британского клифф-дайвера Ханта на турнир в оккупированный Крым
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