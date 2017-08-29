 Посольство Украины разочаровано поездкой британского клифф-дайвера Ханта на турнир в оккупированный Крым

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства Украины в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы узнали из средств массовой информации, британский гражданин Гэри Хант принял участие в так называемом конкурсе клифф-дайвинга (август 2017 года) в Автономной Республике Крым, незаконно аннексированной Российской Федерацией", - говорится в заявлении.
Комментируя приезд британца в Крым, посольство выразило разочарование, что некоторые британские граждане пренебрегают официальной позицией не только Украины, но и Великобритании.
Как подчеркивает украинское посольство, "для въезда или выезда из Крыма иностранным гражданам необходимо предоставить их паспорт и специальное разрешение, выданное Государственной миграционной службой Украины".
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