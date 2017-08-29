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 Экономика
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Все про:Запорожсталь (30) Укрзализныця (1188)

 Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего, - директор меткомбината "Запорожсталь"

Генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма надеется, что исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов займется наведением порядка в компании, а не повышением ж/д тарифов на грузоперевозки

"С новым директором Дороги (Евгений Кравцов, и.о. главы УЗ, - ред.) еще лично не знаком, но, надеюсь, хоть он не пойдет по пути своих предшественников, и, наконец, займется наведением порядка на Дороге. Готов поделиться личным опытом", - написал Р. Шурма на своей странице в социальной сети Facebook, передает uaprom.info

При этом руководитель "Запорожстали" отметил, что в новом финплане УЗ, подготовленном новым менеджментов, в очередной раз увеличения расходная часть, которую планируется "закрывать" за счет повышения ж/д тарифов на грузоперевозки.

"Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего. Просмотрел доработанный финансовый план железной дороги. Хочу понять, чего ждать комбинату от давнего "партнера" в ближайшее время. Судя по их бюджету, хорошего ждать мало. Вместо ожидаемого повышения эффективности, борьбы с коррупцией и, как следствие, оптимизации затрат, увидел рост затратной части на 10 млрд грн! А для того чтобы их перекрыть, угадайте, что нужно?... Конечно, повысить тарифы более чем на 20%!", - констатировал Р.Шурма.

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ЦИТАТА:*Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего,...*___стабильность. Жел.дорога не любит неопределённости
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шурма, а кто меняет то? Мож им вопросики позадовать, или жим-жим хозяев тревожить?
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Так він від імені свого власника, Ахметова, варнякає. То ти Гудка захищаєш? І скільки він тобі платить, ахметобот?
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его хозяин вообще от фонаря цены выставляет на всё в Украине и потом подымает их от другого фонаря ! кто бы мычал! для украинцев их продукция дороже чем за границу.
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странно, что никто не догадался перестраивать колею под европейские стандарты
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стену с дорогами закончат и тогда за узкоколейку возьмутся!
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Ну, если на дороге ничего не меняется, это уже перемога. Люди заработали и ушли- должность как награда за преданость.
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А у них хромает логистика. Вот поэтому и простой вагонов...которых и так не хватает. Решить ситуацию надеялись на АСУП вагонов. Но и там выплыл человеческий фактор...бабоски. В итоге для исключения энтого фактора человека надо полностью устранить от цепочки распределения вагонов. А программу доработать до реальных потребностей путейщиков. Очевидно, что и сама система индентификации каждого вагона(и собственника) тоже хромает.
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от того и логистика хромает , что политика и личная преданность местным властям (в основном регионалы) вмешивается в распределение вагонов! лично сталкивался с таким вопросом.
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Ти диви, як форум за Ахметова переживає...
Заплатиш і більше, Гудок!!!
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Но ентому директору железного завода шурме все мало.
Сырье - почти за бесплатно за деревянные гривни,
раб сила - в 20 раз дешевле, чем в европе,

все железо идет на экспорт,
но мало,
нужно еще бесплатную перевозку по жд.
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Що правда, то правда. Тарифи на вантажоперевезення росли і ростуть, як гриби після дощу. Та й пасажирські не відставали.
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Дуже погано. Це складова частина ціни на металопрдукцію.
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Сьогодні Гудок, а завтра... На Гудка працює простий народ. Зарплата та умови праці - то вже інша тема. Тут про тарифи. І я до цього була довгий час не слухачем в цій темі. Ще до Гудка.
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Отут треба обговорити проблему. То держава має створити пільгові умови олігархам за мій рахунок? ? З якого дива?
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Никак льгот не дождетесь? Вагонов не хватат? Сколько лет на шару возили, парк не было за кой хаост обновлять - теперь заплакали?
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Та да- а як ахметоботи цей скульож підхопили...
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Фу-у-у-у как совком потянуло-о-о.Навешивание ярлыков - любимое занятие верных ленинцев.
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Це лишень незначна реакція на ті ярлики, що на мене навішали- хай отримають те, що іншим казали.
Добро має бути з кулаками!
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А ти знаєш ціну тієї "шари"? Ти знаєш обновляли чи ні парк вантажних вагонів на "Запоріжсталі"? Бачу, що спеціаліст тільки по смайликах.
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Так. Зараз не скажу скільки, бо вже на пенсії. Було близько 400. Своя ремонтна база.
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Да уважаемая, я знаю сколько лет металлурги и угольщики пользовались сверхльготами по тарифам на ж(д перевозки, а вы знаете?
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Ну може угольщики і мали пільги. Металурги - ні!!! А тут мова від директора металургійного комбінату.
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Я тебе только ОДНУ ссылку дам, металлургическая ты наша. ТЫЦЬ сюда!
Внимательно прочти - убытки УЗ только за десятый год пол лярда гривен ! На металлургах!
И это я еще ни слова не сказал о льготах по электроэнергии..
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Шурма? Хм. Не родич ли это сдпуошника и рыга?
Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего, - директор меткомбината "Запорожсталь" - Цензор.НЕТ 4900
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Ну тогда ничего удивительного. Революция? Не. Не слышали
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Відправляє гумконвої на Дамбац за рахунок меткомбінату.
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Нехай цей ахметівський дирехтор погуде, як гудів в 14му-15му роках, може і попусте. І не відключає фільтри вночі накриваючи місто шлейфом металургійного диму, а то звикли бабло собі а дим вам.
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І не відключає фільтри вночі накриваючи місто шлейфом металургійного диму,

Димят меньше, чем при СССР, остальное не знаю - на огнеупорный завод
( Ахметова) уже пол года электриков зазывают за 200 долл в месяц работать - охотников мало...
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Ну , Бальчуна убрали , можно и партейку переиграть!
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пока облэнерго подгребает под себя! коли вже облизе?
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Коли українці повірять обраний ними владі- і ні годиною раніше.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДиректора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего, - директор меткомбината "Запорожсталь"
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