 Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего, - директор меткомбината "Запорожсталь"

"С новым директором Дороги (Евгений Кравцов, и.о. главы УЗ, - ред.) еще лично не знаком, но, надеюсь, хоть он не пойдет по пути своих предшественников, и, наконец, займется наведением порядка на Дороге. Готов поделиться личным опытом", - написал Р. Шурма на своей странице в социальной сети Facebook, передает uaprom.info
При этом руководитель "Запорожстали" отметил, что в новом финплане УЗ, подготовленном новым менеджментов, в очередной раз увеличения расходная часть, которую планируется "закрывать" за счет повышения ж/д тарифов на грузоперевозки.
"Директора "Укрзализныци" меняются каждый год, а на Дороге не меняется ничего. Просмотрел доработанный финансовый план железной дороги. Хочу понять, чего ждать комбинату от давнего "партнера" в ближайшее время. Судя по их бюджету, хорошего ждать мало. Вместо ожидаемого повышения эффективности, борьбы с коррупцией и, как следствие, оптимизации затрат, увидел рост затратной части на 10 млрд грн! А для того чтобы их перекрыть, угадайте, что нужно?... Конечно, повысить тарифы более чем на 20%!", - констатировал Р.Шурма.
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Все попытки поднять производство упираются в неспособность "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья, - директор ММК им. Ильича(28)
Начинать надо с предотвращения коррупции в самой "Укрзализныце", - нардеп о возможном повышении тарифов УЗ(68)
Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко(27)
Есть коррупционная система распределения вагонов. Я поставил задание новому и.о. руководителя "Укрзализныци" разобраться, - Гройсман(63)
Кто в Украине служит оружейным баронам России(0)
"Кроме индексации тарифов есть еще целый ряд возможностей для увеличения доходов "Укрзализныци", - Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Шевчик(28)
Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов ко Дню независимости(4)
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Заплатиш і більше, Гудок!!!
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Сырье - почти за бесплатно за деревянные гривни,
раб сила - в 20 раз дешевле, чем в европе,
все железо идет на экспорт,
но мало,
нужно еще бесплатную перевозку по жд.
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Добро має бути з кулаками!
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Внимательно прочти - убытки УЗ только за десятый год пол лярда гривен ! На металлургах!
И это я еще ни слова не сказал о льготах по электроэнергии..
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Димят меньше, чем при СССР, остальное не знаю - на огнеупорный завод
( Ахметова) уже пол года электриков зазывают за 200 долл в месяц работать - охотников мало...
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