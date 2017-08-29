 Крупнейший в Украине паспортный центр открылся в центре Киева

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на " Укринформ".





"Сегодня в универмаге "Украина" заработал крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек", - сказал Полищук.





По его словам, сначала ID-карточки здесь можно будет получить только тем гражданам, которые прописаны в Шевченковском районе Киева, а загранпаспорт - любому гражданину Украины независимо от места регистрации.





Общая площадь Центра - 1 400 кв. м. Для приема граждан, фотографирования и снятия биометрических данных здесь будут использовать 28 рабочих станций. В Центре будет работать около 100 сотрудников. Граждане будут получать уже готовые паспорта в 9 окошках выдачи.





Центр сможет принимать до 1 500 человек в день.





Центр функционирует по принципу открытого пространства, на его территории есть также детская площадка и кафе.