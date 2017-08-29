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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18007) паспорт (639)

 Крупнейший в Украине паспортный центр открылся в центре Киева

паспорт

В Киеве во вторник состоялся запуск крупнейшего в Украине Центра по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Сегодня в универмаге "Украина" заработал крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек", - сказал Полищук.

По его словам, сначала ID-карточки здесь можно будет получить только тем гражданам, которые прописаны в Шевченковском районе Киева, а загранпаспорт - любому гражданину Украины независимо от места регистрации.

Общая площадь Центра - 1 400 кв. м. Для приема граждан, фотографирования и снятия биометрических данных здесь будут использовать 28 рабочих станций. В Центре будет работать около 100 сотрудников. Граждане будут получать уже готовые паспорта в 9 окошках выдачи.

Центр сможет принимать до 1 500 человек в день.

Центр функционирует по принципу открытого пространства, на его территории есть также детская площадка и кафе.

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ну и что? по срочному я жду паспорт уже МЕСЯЦ!!!! и толку от этих центров?
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Так потому и открывают, чтобы было быстрее.
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Я получил, как и полагается через неделю!
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Кретинам тоже выдают?
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Тебе свинособака место в свинарнике или ты забыл, чмо?
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Снова таблетки не принял?
Санитары мало по голове бьют?
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Лучше не высовывай, веди себя как соседи по палате, не выделяйся.
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Открывали уже недели три назад. Или понравилось?
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Через пол года, когда ажиотаж спадет, все эти центры тихонько закроют.
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І там буде величезна черга "знедолених" владою українців за біометричним паспортом...
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Киев большой, можно было адрес центра написать.
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универмаг Украина, - пл. Победы. Пройтись от вокзала или Университета.
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Что будут делать, когда выдадут всем желающим енти загран паспорта??
А енто уже будет через пол года.

Да,
и почем за 1 кв метр енти центры идут??
Кто строит, кому бабло в панамский карман за счет бюджета??
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Это радует бабло косим и рубашка заворачивается...
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бланки паспортів зробіть, ідіоти. Центри вони відкривають.. А видавати що збираєтесь?? "метрики", як на початку дадцятого сторіччя?
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зато в маленьких городах начальники паспортных столов цари и боги!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКрупнейший в Украине паспортный центр открылся в центре Киева
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