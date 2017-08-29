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 Политика Украины
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Все про:КНДР (310) МИД (4256) ракеты (591)

 Украина осуждает запуск КНДР баллистической ракеты. Это вызов региональной стабильности, - МИД

кндр

Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая представляла серьезную угрозу Японии.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины по запуску КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая на этот раз представляла серьезную угрозу Японии. Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове. Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе, особенно после единогласного принятия резолюции СБ ООН 2371 (2017). Украина присоединяется ко всем странам, которые выступили с осуждением такой опасной деятельности Пхеньяна и призывает руководство КНДР немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом. В противном случае санкции Совета Безопасности должны быть дополнены и усилены", - заявили в МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР снова запустила ракету в сторону Японии

Ранее КНДР снова запустила ракету в сторону Японии. Из-за этого Совбез ООН собирает экстренное заседание.
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та долбаните уже по этим чучхорылым! нюкнуть пару раз и утихнут
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Роза Моисеевна, шо таки вчера за шум был в вашей квартире?
- Делала закатки, Цилечка.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом истерику, потом глаза…
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За скандал: Детки в садике делятся домашними событиями... Наташенька:"Ой, у нас дома вчера скандал был... Папа из командировки вернулся - и без "суточных"!.." Вовочка:"Ерунда! Вот у нас скандал был!.. Мама с курорта вернулась - и без "месячных"!!!"
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Меня и бесит и смешит названия концлагерей с употреблением слов "народный" и "республика" )) Неужели их нельзя обозначить как то иначе ? Ведь не все же достаточно образованы,чтобы видеть эту пародию сквозь густо напудренную ложь.
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А, что значит "решительно осуждает"? Это типа глубокая озабоченность?
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Вы всё пропустили. Уже есть "решительная озабоченность".
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Да-да, и еще нужно высказать глубокую озабоченность
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а вот как реагирует запоребрик."США спровоцировали корею на запуск ракеты над Японией."

U.S. Provoked North Korea Into Firing Missile Over Japan, Says Russia.
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Рашка скоро предоставит КНДР такую возможность пиздануть по Европе или пиндосам. 100 пудов. Посмотрим на озабоченных. Так или иначе к этому все идет.
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Бла-бла-бла... Моя дворянская бабушка говаривала "любишь - люби делом". Выслать из страны всех северокорейцев и расторгнуть все контракты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина осуждает запуск КНДР баллистической ракеты. Это вызов региональной стабильности, - МИД
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