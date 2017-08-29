 Украина осуждает запуск КНДР баллистической ракеты. Это вызов региональной стабильности, - МИД

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины по запуску КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, передает Цензор.НЕТ.
"Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая на этот раз представляла серьезную угрозу Японии. Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове. Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе, особенно после единогласного принятия резолюции СБ ООН 2371 (2017). Украина присоединяется ко всем странам, которые выступили с осуждением такой опасной деятельности Пхеньяна и призывает руководство КНДР немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом. В противном случае санкции Совета Безопасности должны быть дополнены и усилены", - заявили в МИД Украины.
Ранее КНДР снова запустила ракету в сторону Японии. Из-за этого Совбез ООН собирает экстренное заседание.
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- Делала закатки, Цилечка.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом истерику, потом глаза…
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U.S. Provoked North Korea Into Firing Missile Over Japan, Says Russia.
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