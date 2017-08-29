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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (72041) теракт (2209) футбол (3185)

 Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ в попытке убийства 28 игроков дортмундской "Боруссии"

мюнхен бавария

Прокуратура Дортмунда выдвинула официальные обвинения гражданину России и Германии, который был задержан после нападения на футбольную команду "Боруссия" в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Мужчина обвиняется в покушении на убийство 28 человек, причинении телесных повреждений и незаконной покупке взрывчатки.

За несколько часов до матча Лиги Чемпионов 11 апреля около автобуса футбольного клуба "Боруссия" взорвались три самодельные бомбы. Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра и полицейский.

По версии следствия, нападение организовал 28-летний Сергей, его фамилия не называется. Он якобы планировал заработать на падении акций футбольного клуба из-за взрыва и вложил в биржевые операции несколько десятков тысяч евро.

На месте нападения была найдена записка о причастности ко взрывам экстремистов. Следователи отвергли эту версию, назвав ее попыткой замести следы. Обвиняемый находится под арестом. Он не признает вину.

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пилять, везде где терракт - русишен-швайне-морден торчит
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1 сентября в школах РФ пройдет урок "Россия устремленная в будущее".

И лекторы по очереди будут скорбно молчать...
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Был в Берлине в музее американским войскам, снабжавшим окупированный Берлин - на выходе висит доска, на доске посетители могут оставлять записки - свои впечатления, пожелания... Смотрю висит записка на русском языке: "Русские вперёд!" Куда вперёд, имбицилы? Я так понимаю их "вперёд" закончится только тогда, когда они будут захлёбываться кровью и своими зубами после удара сапогом в морду
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Іхтамнєт, це не він, він не росіянин, ви всі брешете, це русофобія -- реакція Міду підорашки і коня особисто на звинувачення Німеччини....
Тепер і німці потрішки відчувають "людяність" і миролюбство козлорилих...
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А міністр *дєбілі ...ля* зараз зробить заяву:* руськіх третіруют!*
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Разбирательство затянется на... долго.А в результате может на долго за решётку попасть.
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Отакотпроста) убить 28 человек, чтобы заработать несколько десятков тысяч евро...
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Мають бути в того мінстеця якісь тролі, щоб з тим випадком максимально ознайомити фанатів всього Світу. Бо з такого дурника можна отримати цілу купу дівідендів для України. Але вони, я так розумію, неписьменні в іноземних мовах, відтак народні грошики витрачаються на внутрішньому інформаційном полі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура Германии обвинила гражданина РФ в попытке убийства 28 игроков дортмундской "Боруссии"
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