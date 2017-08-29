 Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ в попытке убийства 28 игроков дортмундской "Боруссии"

Мужчина обвиняется в покушении на убийство 28 человек, причинении телесных повреждений и незаконной покупке взрывчатки.





За несколько часов до матча Лиги Чемпионов 11 апреля около автобуса футбольного клуба "Боруссия" взорвались три самодельные бомбы. Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра и полицейский.





По версии следствия, нападение организовал 28-летний Сергей, его фамилия не называется. Он якобы планировал заработать на падении акций футбольного клуба из-за взрыва и вложил в биржевые операции несколько десятков тысяч евро.



