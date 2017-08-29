 Сыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Она отметила: " 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, объявлено о подозрении.
По согласованию с прокуратурой города Киева следователем СУ ГУ НП Украины в. Киеве 29.08.2017 объявлено подозрение 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход.
Согласно медицинской документации относительно травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.
После объявления о подозрении, водителю и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения.
Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился указанный водитель".
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
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Аби перестати бути рабом треба бути заможним ...але - аби стати заможним треба позбавитись рабської ментальності ... ((
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Для того, чтобы разбогатеть сейчас, нужно либо воровать, нагло обдирая всех и вся, либо поддержать коррупцию, что еще хуже...
Вот где замкнутый круг - коррупция.
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Кому от этого стало хуже?
Лучше, когда сваливают в рассею или делают виноватыми пострадавших?
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Не, я шухрыча по-прежнему считаю тварью, которой гнить в тюрьме надо, просто оцениваю данный эпизод вне политического поля.
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Сурово! Какая безжалостная и одновременно спГаведливая пГакуГватуГа, у юГика не забалуешь! :
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