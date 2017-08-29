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Все про:ДТП (6042) Киев (18007) Шуфрич (848)

 Сыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура

шуфрич дтп медики

23-летнему сыну нардепа от "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу-младшему, который совершил ДТП на улице Шота Руставели в Киеве, объявлено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила: " 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, объявлено о подозрении.

По согласованию с прокуратурой города Киева следователем СУ ГУ НП Украины в. Киеве 29.08.2017 объявлено подозрение 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход.

Согласно медицинской документации относительно травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

После объявления о подозрении, водителю и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился указанный водитель".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сын депутата Шуфрича на Bentley сбил мужчину в центре Киева. ФОТО

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

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В новинах вже було , що "- потерпілі претензій не мають .." ....порішали .
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Украинцев превратили нищетой в рабов....Почему ими так легко и управлять.Почему они и никогда не смогут обрести свободу,не вырвав ее ,разодрав глотку олигархам.
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Замкнене коло ?
Аби перестати бути рабом треба бути заможним ...але - аби стати заможним треба позбавитись рабської ментальності ... ((
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проблема в том, что россияне к Руси имеют такое же отношение, как и Китай к Сибири...
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В наше время в нашей стране этого не достаточно.
Для того, чтобы разбогатеть сейчас, нужно либо воровать, нагло обдирая всех и вся, либо поддержать коррупцию, что еще хуже...
Вот где замкнутый круг - коррупция.
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На мой взгляд,следует разобраться сперва с теми,кто лишил права заможнисти.
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В своё время точно так же вопрос "порiшал" Константин Меладзе.
Кому от этого стало хуже?
Лучше, когда сваливают в рассею или делают виноватыми пострадавших?
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Я вам скажу, это еще не самый плохой вариант. Как правило мажоры и их папочки с мамочками вообще плюют на пострадавших. А иногда даже требуют возмещение ущерба за помятую машину (это особо циничный вариант)

Не, я шухрыча по-прежнему считаю тварью, которой гнить в тюрьме надо, просто оцениваю данный эпизод вне политического поля.
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Как они с ним сурово. Ещё бы права забрали.
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Сыну Шуфричу, который совершил ДТП в центре Киева, объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - пГокуГатуГа.

Сурово! Какая безжалостная и одновременно спГаведливая пГакуГватуГа, у юГика не забалуешь! :
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Почалось. Якби пересічний громадянин таке зробив сидів би він дома під "домашнім арештом"? Ні! Він би сидів в СІЗО в переповнений камері. А цього мажора і тварюку в угол поставили.
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Офігеть як "справедливо" з шуфричем повелись. Але іншого просто і не чекала, у нас Феміда дуже толерантна до такого зброду, а от до бідного українця та атошників, Феміда більш сурова
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Пока есть прецендент долбасюра мажора Кривошеева, ни шоколадные, ни их партнеры рыги со своими личинками могут ни о чем не беспокоится. Внезапный припадок или обморок и они уже не виноваты. Так бы вероятно все и обьяснили бы в пгокугатуге, если бы чувак, которого сбил выродок, щелкнул ластами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура
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