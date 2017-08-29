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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1942) коррупция (7416) Литва (1195) Линкявичюс (98) САП (590)

 Важно в кратчайшие сроки создать в Украине Специализированный антикоррупционный суд, - глава МИД Литвы Линкявичюс

линкявичус

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступает за создание в Украине Специализированного антикоррупционного суда в ближайшее время.

"Мы приветствуем усилия специальных антикоррупционных органов Украины в борьбе с коррупцией и надеемся, что они и в дальнейшем смогут работать эффективно и независимо. Не менее важно, чтобы дела, которые они расследуют, доходили до суда, достигались конкретные результаты и появлялись обвинительные приговоры. Также важно создать Специализированный антикоррупционный суд в кратчайшие сроки", - сказал глава МИД на встрече с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках их визита в Литву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

28-29 августа представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры при поддержке программы "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине" (EU Anti-Corruption Initiative) перенимали опыт литовских правоохранительных органов по расследованию коррупционных преступлений, квалифицированных как незаконное обогащение.

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Представители НАБУ и САП встретились с сотрудниками Офиса генерального прокурора, Специальной службы расследований, Службы расследований финансовых преступлений, антикоррупционного и правового комитетов литовского парламента, Департамента уголовных дел Верховного суда Литвы и Конституционного суда.
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эээ, нет... а вдруг кого-то из своих возьмут?? его что судить в "специализированный антикоррупционном суде"??? ты чё?
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Згоден з Вами!!! Якщо буде антикорупційний суд + НАБУ дадуть право прослушки і знімуть недоторканність з усіх (депутатів, суддів, гаранта), то сядуть не тільки жопоблоківці і срані групи, а і 80% БПП і НФ...
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Лучше передать подсудность по коррупционным делам в суды стран европейского союза: например - Литву, Польшу.
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мы так останемся без кабмина, рады, мэрий всяких...
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так-так...вони тільки сидять там і мріють щоби наше гі-мно розгрібати.
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Странно что это заявляет глава МИД Литвы , а не Порошенко ,Луценко ,
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31.05.16 11:00
Порошенко предложил Раде создать Высший антикоррупционный суд и Высший суд по интеллектуальной собственности

https://censor.net.ua/news/391090/poroshenko_predlojil_rade_sozdat_vysshiyi_antikorruptsionnyyi_sud_i_vysshiyi_sud_po_intellektualnoyi
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А сегодня уже 29.8.2017. Чё то медленно создают .
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Создадут даже не сомневаюсь.. Такой себе карманный шоколадный суд .Не вопрос
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Ничего вы не создадите в Украине. Пока не вытащите палку из колеса. Точнее, чурбан в виде парашенка.
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Зачем "барыге" специализированный антикоррупционный суд, у него есть печерский "суд", самый "шоколадный" суд в мире.
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Беріть вище і дивіться далі - тепер у нього усі суди, без виключеннь, в т.ч. і Верховний і Конституційний...
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это реально, не давайте кредитов и суд будет
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Антикорупційний суд потрібен, але судді повинні бути - "ТРІЙКА" - німець, японець і американець!
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Он должен состоять только из литовцев, латвийцев и взять Главой ту, которая в румынии там четко коррупцию косит. По другому, это пшик!
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А який сенс?................ Корупцію можна подолати лише змінивши нинішню "владу" та ввівши смертну кару за подібні злочини!
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за умисне вбивство - 15 років або пожиттєве, а за корупцію - смертна кара?
та й не допоможе це! - невідворотність покарання та рівність всіх перед законом - оце допоможе.
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Якщо запроваджувати смертну кару, то за навмине вбивство - також.............. це зрозуміло само собою............................ Одне лише має бути - відтерминування виконання вироку на півтора-два роки. На випадок якоїсь помилки.
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це вже було - траплялися судові помилки, коли розстрілювали невинуватих (або їх підставляли).
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Стать судьей в Украине может только человек абсолютно лишенный совести и морали и доказавший на всех пройденных ступенях карьерной лестницы свою тотальную коррумпированность и готовность работать "по звонку" начальства "за долю малую". Всех судей Украины без исключения нужно перевешать на фонарных столбах с полной конфискацией имущества до третьего колена в семье. И только после этого начинать набирать новых со стартовой зарплатой равной средней по стране и пожизненным лишением свободы с конфискацией до третьего колена родства в случае коррупции. Все остальное - имитация "реформ". Ну сделают они "антикоррупционный суд" в котором будут сидеть все те же гнилые судьи. И что? Справедливость восторжествует? Нет! Только "антикоррупционная зарплата" ублюдков увеличится...
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Перевешать можно. Вот только все нормальные, знающие юристы давно сидят на хороших местах в крупных компаниях и юридических конторах на солидных зарплатах. Кому из них нужно идти на геморройное место с зарплатой в 7000 гривен?
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А Вы все сразу в деньги перевели! Авансом "за честность". В Суде должны быть романтики и идеалисты, а не барыги и калькуляторы! И только тогда слово справедливость мы станем писать с большой буквы. Как БОГ.
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це трошки не так. Судді треба така платня, щоби як у всіх країнах він був забезпечений. Романтика можлива в капіталістичному середовищі, якщо воно вже дуже багате.
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А я не писав про "голодуючих" суддів. Справедливість і рівність перед законом має бути релігією, а не засобом збагачення.
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Вот когда научите людей как романтикой и идеализмом накормить детей и одеть-обуть их, тогда и поговорим на эту тему. И чтобы этот судья думал о справедливости с большой буквы на заседании, а не о том, что снова осень, а у ребёнка обуви нет и в чём ему завтра в школу идти.
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А Вы случайно не секретарем с Суде работаете? Что? Не делятся? Или % маленький за "занос" - "вынос" дают?
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так именно так и работают "по звонку" по ЦУ сверху, ну или за "денежные компенсации". А под следствием - единицы.
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Повторюсь: стране нужен не антикоррупционный суд,а антикоррупционный президент.
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Если такой суд будет создан, тогда нужно будет периодически проверять их на детекторе лжи, иначе сколько им не плати, все равно будут брать.
И сроки тем, кто ворует в особо крупных размерах нужно увеличить, потому, что коррупционеры, учитывая выгоду, не боятся существующих сроков.
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попытка создать новый антикоррупционный суд не принесет никакой эффективности, потому что наберут все тех же судьев что и работали в предыдущих коррупционных судах! нужно сделать полную перезагрузку судебной системы и провести реформу
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Ну, не знаю насколько нужен специализированный суд если в той же Румынии, что ставят в пример, такого суда нет, но они смогли посадить много "крупной рыбы", в Словакии он есть, но наибольший улов зам.мера небольшого городка.
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такий суд потрібний на найближчі років 10-15 - потім. коли почне працювати судова система можна з"єднати .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно в кратчайшие сроки создать в Украине Специализированный антикоррупционный суд, - глава МИД Литвы Линкявичюс
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