 Важно в кратчайшие сроки создать в Украине Специализированный антикоррупционный суд, - глава МИД Литвы Линкявичюс

"Мы приветствуем усилия специальных антикоррупционных органов Украины в борьбе с коррупцией и надеемся, что они и в дальнейшем смогут работать эффективно и независимо. Не менее важно, чтобы дела, которые они расследуют, доходили до суда, достигались конкретные результаты и появлялись обвинительные приговоры. Также важно создать Специализированный антикоррупционный суд в кратчайшие сроки", - сказал глава МИД на встрече с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках их визита в Литву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
28-29 августа представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры при поддержке программы "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине" (EU Anti-Corruption Initiative) перенимали опыт литовских правоохранительных органов по расследованию коррупционных преступлений, квалифицированных как незаконное обогащение.
Представители НАБУ и САП встретились с сотрудниками Офиса генерального прокурора, Специальной службы расследований, Службы расследований финансовых преступлений, антикоррупционного и правового комитетов литовского парламента, Департамента уголовных дел Верховного суда Литвы и Конституционного суда.
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Порошенко предложил Раде создать Высший антикоррупционный суд и Высший суд по интеллектуальной собственности
https://censor.net.ua/news/391090/poroshenko_predlojil_rade_sozdat_vysshiyi_antikorruptsionnyyi_sud_i_vysshiyi_sud_po_intellektualnoyi
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Они все Мультика ловят...
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та й не допоможе це! - невідворотність покарання та рівність всіх перед законом - оце допоможе.
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И сроки тем, кто ворует в особо крупных размерах нужно увеличить, потому, что коррупционеры, учитывая выгоду, не боятся существующих сроков.
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