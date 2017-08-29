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Все про:бюджет (4334) Винницкая область (458) горсовет (397) коррупция (7416)

 В Винницкой области разоблачены должностные лица одного из горсоветов, которые нанесли городскому бюджету ущерб в размере 2,5 млн грн, - Нацполиция

коррупция взятка

В Винницкой области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции разоблачили должностных лиц одного из городских советов, действиями которых городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 2,5 миллиона гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, между городским советом в лице его председателя и предприятием был заключен договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города. Объектом договора являлось строительство цеха по производству биоэтанола.

"Как показала проверка, исполнительный комитет горсовета, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, злоупотребляя служебным положением, вступив в сговор с представителями предприятия, заключили договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города с заниженным размером платежа на сумму 2,5 миллиона гривен, чем нанесли ущерб городскому бюджету на указанную сумму", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
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Група СКМ Ріната Ахметова придбала у держави блокпакети акцій «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Київенерго». Тепер обидві енергогенеруючі компанії повністю належать компанії СКМ. Звідки у Ріната Ахметова гроші на нові покупки?
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У рыжей крысы покровитель президент. Два сапога пара. Мерзавцы ,по которым висилица плачет.
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Бесконечные истории. Пока президентом будет вор.
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Оно конешно хорошо, шо взяточников щемят во всех областях.
Особо хорошо для мусарни: палки, звания, премии, пьянки по поводу...
Но почему, до сих пор, не посадили ни одного "короля"? И дела заводили!... И прессу будоражили!... И картавый, умывшись и причесавшись, с честным видом грозил со всех экранов!...
И шо? Червяков ловите, а караси смеются!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Винницкой области разоблачены должностные лица одного из горсоветов, которые нанесли городскому бюджету ущерб в размере 2,5 млн грн, - Нацполиция
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