 В Винницкой области разоблачены должностные лица одного из горсоветов, которые нанесли городскому бюджету ущерб в размере 2,5 млн грн, - Нацполиция

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, между городским советом в лице его председателя и предприятием был заключен договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города. Объектом договора являлось строительство цеха по производству биоэтанола.
"Как показала проверка, исполнительный комитет горсовета, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, злоупотребляя служебным положением, вступив в сговор с представителями предприятия, заключили договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города с заниженным размером платежа на сумму 2,5 миллиона гривен, чем нанесли ущерб городскому бюджету на указанную сумму", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
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Особо хорошо для мусарни: палки, звания, премии, пьянки по поводу...
Но почему, до сих пор, не посадили ни одного "короля"? И дела заводили!... И прессу будоражили!... И картавый, умывшись и причесавшись, с честным видом грозил со всех экранов!...
И шо? Червяков ловите, а караси смеются!
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