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Все про:Винницкая область (458) коррупция (7416) мэр (1453) Нацполиция (8523)

 Мэр одного из городов Винницкой области и его заместитель допустили ввод в эксплуатацию 35 объектов без уплаты паевого взноса, - Нацполиция

коррупция деньги чиновник

В Винницкой области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции разоблачили мэра одного из городов и его заместителя, которые допустили ввод в эксплуатацию 35 объектов без составления договоров о паевом участии в развитии инфраструктуры города, в результате чего в городской бюджет не поступило более 2,46 миллиона гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, мэр одного из городов, вступив в сговор со своим заместителем по вопросам экономики, злоупотребляя служебным положением, не приняли каких-либо мер, направленных на заключение договоров о паевом участии в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города при введении в эксплуатацию 35 объектов. В результате таких действию в городской бюджет не поступило более 2,46 миллиона гривен.

В настоящее время в отношении указанных лиц открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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Ну..Здесь без вопросов. - Каков поп ,таков и приход. - Читай - президент.
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мэр с замом без пая, но в доле. А 35 объектов - и в Европу не надо.
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Слишком дорого и за пай платить и долю заносить!Плюс пожарникам, экологам, санстанции, и т.д. Выбор сделан ! Кто владелец объектов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМэр одного из городов Винницкой области и его заместитель допустили ввод в эксплуатацию 35 объектов без уплаты паевого взноса, - Нацполиция
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