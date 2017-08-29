 Мэр одного из городов Винницкой области и его заместитель допустили ввод в эксплуатацию 35 объектов без уплаты паевого взноса, - Нацполиция

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, мэр одного из городов, вступив в сговор со своим заместителем по вопросам экономики, злоупотребляя служебным положением, не приняли каких-либо мер, направленных на заключение договоров о паевом участии в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города при введении в эксплуатацию 35 объектов. В результате таких действию в городской бюджет не поступило более 2,46 миллиона гривен.
В настоящее время в отношении указанных лиц открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
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