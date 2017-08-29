 В Мукачево должностные лица коммунального предприятия растратили почти 4,7 млн грн бюджетных средств при закупке городских автобусов, - Нацполиция

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, комитет по конкурсным торгам, в ходе тендерных закупок 20 городских автобусов, вопреки действующему законодательству установил конкретные технические требования к предмету закупки, которые соответствуют только одной марке и модели городского автобуса, производящегося на территории Украины.
"Автобусы были куплены по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере почти 4,7 миллиона гривен и что привело к незаконному завладению указанной суммой бюджетных средств одним из предприятий", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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