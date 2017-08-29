 Главарь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко

Он отметил: "В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известного в криминальной среде как Мультик.
"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств", - подчеркнул Луценко.
Генпрокурор продолжил: "При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области".
"Как я и обещал - на территории Николаевщины о мультике будут вспоминать только дети перед сном", - резюмировал Луценко.
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- Мультик
- Что за «Мультик»? Что вы такое говорите? Я не знаю. Я мультяшками называю, у меня есть кент, он как начинает таскать по «Ну, погоди», я ему говорю: «Тебя послушать - что мультик посмотреть». Вот мы сядем вечером, отдыхаем, смеемся от души. Ну это совпадение случайное. Знаете, как недавно господин Нойнец (Александр Нойнец) писал, что я там тормоза открутил, что это не совпадение, что это я ему их открутил. Я уверяю, я к этому не имею отношения никакого, как и к Мультику Титову. Я его видел в своей жизни несколько раз, и то с сайта «Преступности.НЕТ», где они писали разные гадости. Все, я не знаю этого человека даже, я не знаю, кто это такой.))) (с)
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Заплатил залог 122 тыс грн 50 коп.
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Все давно вже поділено - кожен платить за свій дах !
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А Викула не задержали?
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2005 - 2006 г - Министр МВД
2007 - 2010 г - Министр МВД
Что ж мешало
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Та да. Сорвали Гансы операцию -Юра и на грудь принял для храбрости!...
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Какого-то "Мультика" Генпрокурор лично впоймал...
С М И Ш Н О !!!
Так скоро Юрец начнет самолично карманников по трамваям отлавливать...
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Ага!
Шура, сколько вам надо для полного счастья?...
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Мультик действительно управлял и управляет всеми этими упырями из ОБ и не только.., есть ещё рыги перекрашенные в БПП, и не только, есть просто преданные уроды, решали и воры типа Феди Барны..! Были и заказные убийства, калечили людей, отжимали бизнеса и до сих пор мутят воду..! Это не только политическая расправа. Титов(Мультик) был партнером бывшего губера Круглова, ярого сторонника регионалов, титушню они оплачивали и до сих пор содержат..
Надо чистить эту гниль!
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Разговор Мультика с главой фракции Оппоблока.
https://www.youtube.com/watch?v=oHRkGGX9v2U
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Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", - написал он в фейсбуке.
Спецоперация проводилась Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины.
Уголовное производство №12013160260001485, в рамках которого состоялись массовые обыски в Николаеве, было открыто прокуратурой Николаевской области по признакам статей 146, 189, 190, 255, 289, 263, 307, 309, 358 и ряда других.
Всем без исключения фигурантам дела вменяют в вину участие в организованной преступной группе Титова. В качестве конкретных обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.
А теперь , ВНИМАНИЕ !!!
Единственным реальным эпизодом, который фигурирует в постановлении о проведении обыска, является история с рынком "Торг-сервис", который расположен в Николаеве на ул. Космонавтов. По версии следствия, в мае 2016 года это рынок был "отжат" у предпринимателя Мазура - на этот счет у следствия имеется заявление самого Мазура.
Ну что, под залог или на поруки ? А может "мультик" и не уинауат вовсе, может он потерпевший? , ну типа терпила? Гы.
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Вроде, аплодировать нужно, пусть даже Югику, ведь бандюка матерого приняли.
А нет.
"Взяли-отпустят, не того взяли, не посадят, лучше пристрелить"...
Власть ничего не делает-плохо, что-то делает-тоже плохо.
Не надоедает?
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И ответ тот же: поживем-увидим.
Чтобы наказать, нужно задержать. Начало положено.
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Не надоедает?
Глядя на янтарные войны и на предводителя титушек Викула, становится грустно...
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https://www.youtube.com/watch?v=cpIIB5SmcZo
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- И вот когда при родах у Иезекииля умерла жена, взмолился он: «Господи, сделай так, чтобы я мог вскормить этого ребёнка, и он не умер!» И сжалился Господь, и наполнил его грудь молоком, и вскормил он ребёнка, и тот не умер.
Ну что, есть вопросы?
- Ребе, а почему бы Господу было просто не дать Иезекиилю немного денег на кормилицу, а не портить мужчине фигуру?
- Я не знаю, но думаю, Господь рассуждал так: «Если можно сделать чудо - зачем тратить деньги?»
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В то же время мэр Александр Сенкевич на своей пресс-конференции на вопрос по Титову заявил, что Михаил Титов является просто бизнесменом, с которым у него было уже две деловых встречи, а также попросил всех воздерживаться от использования в обиходе таких характеристик, как «криминальный авторитет».
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генпрокурор,ни один супер честный президент после этого долго не протянут по той причине.что их взорвут прямо на улице в машине вместе с семьей.Как это происходит -в последние годы очень часто показывают по телеку.В этой банке с пауками тебя сожрут и не поперхнутся,тут в лоб-никак нельзя.Если эти пауки объявят открытую войну нашей власти,плохая она или хорошая-это будет что-то с чем-то.Денег и мотивации у них хватит,им только команду дай... И еще диванным борцам с коррупцией не следует забывать,что абсолютно все эти подонки появились в нашей стране исключительно благодаря нашей трусости и равнодушию.У поляков и чехов ничего подобного нет по той причине,что они ДУМАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ,а не просто безмозглый электорат.Они не дают появиться в зародыше этой нечисти.
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