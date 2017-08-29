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Все про:Луценко (7087) Николаев (1315) ОПГ (165)

 Главарь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета и его подельников в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известного в криминальной среде как Мультик.

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"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств", - подчеркнул Луценко.

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Генпрокурор продолжил: "При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области".

"Как я и обещал - на территории Николаевщины о мультике будут вспоминать только дети перед сном", - резюмировал Луценко.

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Конкурентів знищують
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вот если бы его вальнули при задержании,то другое,а то что его только приняли,так это ноль,как и все сбежит с СИЗО
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Тот Мультик по сравнению с самим Югиком просто секретарь совета пионерского отряда !
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- А кто такой Михаил Николаевич Титов? Первый раз слышу, это кто такой?
- Мультик
- Что за «Мультик»? Что вы такое говорите? Я не знаю. Я мультяшками называю, у меня есть кент, он как начинает таскать по «Ну, погоди», я ему говорю: «Тебя послушать - что мультик посмотреть». Вот мы сядем вечером, отдыхаем, смеемся от души. Ну это совпадение случайное. Знаете, как недавно господин Нойнец (Александр Нойнец) писал, что я там тормоза открутил, что это не совпадение, что это я ему их открутил. Я уверяю, я к этому не имею отношения никакого, как и к Мультику Титову. Я его видел в своей жизни несколько раз, и то с сайта «Преступности.НЕТ», где они писали разные гадости. Все, я не знаю этого человека даже, я не знаю, кто это такой.))) (с)
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Скоро сессия откроется .-сходняк . = залетаешь и не промахнёшься .= одно ОПГ .
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Югиг, где крупная рыба? где овощи, где красножопые? где вороватые кролики и чоколадные дояры?
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Уже дома.
Заплатил залог 122 тыс грн 50 коп.
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самое смешное то, что крышей у мультика была именно прокуратура))))
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Владеете такой информацией важной и не сообщили в СБУ
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Навіщо ?
Все давно вже поділено - кожен платить за свій дах !
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Это "секрет Полишинеля" в инете на ОРД и пр. все расписано. В СБУ и в милиции (полиции) у него тоже были связи, но плотно работал с замом областной прокуратуры Котковым, который каким то чудом избежал люстрации (наверняка недешовым чудом) перевелся в генеральную прокуратуру (может уже и уволися на пенсию, а может и сей час у Луценко под боком)
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любая власть себе всласть. а то чем она занимается это сибурде
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Юра!... А шо с мультиками общеукраинского масштаба, которые сколотили устойчивое ОПГ и занимались распилом Украины?
Главарь ОПГ Титов "Мультик" и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко - Цензор.НЕТ 3656 Главарь ОПГ Титов "Мультик" и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко - Цензор.НЕТ 9518

Главарь ОПГ Титов "Мультик" и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко - Цензор.НЕТ 9874
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Це рівень капіталізації, тільки "па-фєне". )))
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Все чудово - Юга , з ними , кожного дня спілкується ...
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це ділові партнери і, як сказав Луценко, попутчики Революції... Хоча яким чином вони стали попутчиками, а не ворогами, ніхто не роз"яснює
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"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств", - подчеркнул Луценко.

2005 - 2006 г - Министр МВД
2007 - 2010 г - Министр МВД
Что ж мешало
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Так , його , тоді вже затримували - і відпускали ... і знову затримували - і знову відпускали ...))
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...ті , що в аеропорту ?

Та да. Сорвали Гансы операцию -Юра и на грудь принял для храбрости!...
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По ходу , Юга не тільки алкаш , але й боягуз ? Оскільки "на грудь , для храбрости" він регулярно приймає !
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С 2008 года? А какая такая падла была министром МВД в то время?
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Ну молодці!!! Але щось не віриться щоб всього 5-теро осіб могли таке організувати і втілювати десять років. Там мають бути задіяні сотні, якщо не тисячі і бандитів і чиновників, і ментів, і інших силовиків, які всі ці роки або нічого не бачили, або нічого не робили...
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ОПГ Мельник Сергей Иванович нынешний руководитель гос предприятия Институт сортов растений, благотворительного фонда и СПД которые были в каждой области?
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Они несчастную Штепу и вождя краснорожих уже три года осудить не могут...
Какого-то "Мультика" Генпрокурор лично впоймал...
С М И Ш Н О !!!
Так скоро Юрец начнет самолично карманников по трамваям отлавливать...
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Так скоро Юрец начнет самолично карманников по трамваям отлавливать...

Ага!
Шура, сколько вам надо для полного счастья?...
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Без Мига, Су-ки или хотя б вертолета - не считается!
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Троли вышли на пастбище.
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Юра зарабатывает на очередную операцию жене
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Устойчивая ОПГ "Мультика" в полном составе:
Главарь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко - Цензор.НЕТ 7147
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Херню несут кто не в курсе..
Мультик действительно управлял и управляет всеми этими упырями из ОБ и не только.., есть ещё рыги перекрашенные в БПП, и не только, есть просто преданные уроды, решали и воры типа Феди Барны..! Были и заказные убийства, калечили людей, отжимали бизнеса и до сих пор мутят воду..! Это не только политическая расправа. Титов(Мультик) был партнером бывшего губера Круглова, ярого сторонника регионалов, титушню они оплачивали и до сих пор содержат..
Надо чистить эту гниль!
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а шо делать с силовиками которые много лет прикрывали упырей
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Давить постепенно всех гнид! Во времена яныка пол страны вместе с ментами прокурорами и судьями так или иначе участвовали в воровстве и схемах и их отучить от корыта можно только калёным железом!
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Свято место пусто не бывает....И ЧЬО? Кому вручит руль юрик ? Очередному "тазику"!?
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Кончились "мультики", началась проза жизни.
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Задержать - не значит посадить...подержись и отпусти)
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Кто ж теперь городом управлять будет?
Разговор Мультика с главой фракции Оппоблока.
https://www.youtube.com/watch?v=oHRkGGX9v2U
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В результате сегодняшних обысков в Николаеве был задержан местный уголовный авторитет Михаил Титов, известный под прозвищем Мультик, и еще четыре человека.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", - написал он в фейсбуке.
Спецоперация проводилась Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины.
Уголовное производство №12013160260001485, в рамках которого состоялись массовые обыски в Николаеве, было открыто прокуратурой Николаевской области по признакам статей 146, 189, 190, 255, 289, 263, 307, 309, 358 и ряда других.
Всем без исключения фигурантам дела вменяют в вину участие в организованной преступной группе Титова. В качестве конкретных обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.
А теперь , ВНИМАНИЕ !!!
Единственным реальным эпизодом, который фигурирует в постановлении о проведении обыска, является история с рынком "Торг-сервис", который расположен в Николаеве на ул. Космонавтов. По версии следствия, в мае 2016 года это рынок был "отжат" у предпринимателя Мазура - на этот счет у следствия имеется заявление самого Мазура.

Ну что, под залог или на поруки ? А может "мультик" и не уинауат вовсе, может он потерпевший? , ну типа терпила? Гы.
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А в ХЕРСОНЕ есть устойчивая опг жопоблок во главе с фединым ,устименко,балюком,Которые также влияют на местную власть в принятии всех решений.
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То что взяки этого мультика до жопы.За мультиком цепочка других ублюдков.Суть одна таких как мультик и его подобным ставить нада сразу к стенке по закону.Судить и закрывать их нет смысла.
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не устаю удивляться коментаторам.
Вроде, аплодировать нужно, пусть даже Югику, ведь бандюка матерого приняли.
А нет.
"Взяли-отпустят, не того взяли, не посадят, лучше пристрелить"...
Власть ничего не делает-плохо, что-то делает-тоже плохо.
Не надоедает?
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Все отлично,но будет ли наказание? Вот о чем стебутся все.
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этот стёб сродни стёбу над безвизом.
И ответ тот же: поживем-увидим.
Чтобы наказать, нужно задержать. Начало положено.
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Я же и говорю ,что отлично. Только без суда толку не будет.
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Власть ничего не делает-плохо, что-то делает-тоже плохо.
Не надоедает?

Глядя на янтарные войны и на предводителя титушек Викула, становится грустно...
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а стоит ли все время искать глазами плохое, чтоб только не замечать хорошего?
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Любители ваны и зрады, это уже второй "авторитет", которого задержали в Николаеве, а Дятел от страха в Киев сбежал. Посмотрите видео потомка Шарикова, который кукарекает о нацистах
https://www.youtube.com/watch?v=cpIIB5SmcZo
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Раввин читает проповедь в синагоге:
- И вот когда при родах у Иезекииля умерла жена, взмолился он: «Господи, сделай так, чтобы я мог вскормить этого ребёнка, и он не умер!» И сжалился Господь, и наполнил его грудь молоком, и вскормил он ребёнка, и тот не умер.
Ну что, есть вопросы?
- Ребе, а почему бы Господу было просто не дать Иезекиилю немного денег на кормилицу, а не портить мужчине фигуру?
- Я не знаю, но думаю, Господь рассуждал так: «Если можно сделать чудо - зачем тратить деньги?»
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хабара дадут як обычно и через пару дней картавый скажет шо титов-цэ погядна та чэсна людына...
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Читаю возмущенные комментарии по поводу задержания Мультика... Выходит,лучше было его не задерживать?Чтоб не было повода возмущаться?Да,"Мультиков" такого калибра у нас в Украине тысячи,десятки тысяч.Всяких депутатов,их помощников,оборотней-ментов,СБУ-шников,наркоторговцев и прочей нечисти.Так что,пусть они и дальше крышуют,отжимают,убивают,калечат?Согласен,что Мультика вряд ли посадят.Дам свое видение почему.Если посадят хоть одного подобного урода по полной,да еще с конфискацией,то никакой самый честный
генпрокурор,ни один супер честный президент после этого долго не протянут по той причине.что их взорвут прямо на улице в машине вместе с семьей.Как это происходит -в последние годы очень часто показывают по телеку.В этой банке с пауками тебя сожрут и не поперхнутся,тут в лоб-никак нельзя.Если эти пауки объявят открытую войну нашей власти,плохая она или хорошая-это будет что-то с чем-то.Денег и мотивации у них хватит,им только команду дай... И еще диванным борцам с коррупцией не следует забывать,что абсолютно все эти подонки появились в нашей стране исключительно благодаря нашей трусости и равнодушию.У поляков и чехов ничего подобного нет по той причине,что они ДУМАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ,а не просто безмозглый электорат.Они не дают появиться в зародыше этой нечисти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлаварь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко
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