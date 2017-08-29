 Четверо детей травмированы в результате взрыва боеприпаса на Днепропетровщине, - Нацполиция

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения", - сказали в полиции.
Сообщается, что двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другой - с ампутацией конечности.
"Остальным также оказывается медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса", - заявили в полиции.
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Пусть выздоравливают.
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