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Все про:боеприпасы (1257) взрыв (4287) Днепропетровщина (1349) Нацполиция (8523)

 Четверо детей травмированы в результате взрыва боеприпаса на Днепропетровщине, - Нацполиция

боеприпасы снаряд

В городе Подгородное в Днепропетровской области во дворе дома, где играли дети, разорвался боеприпас.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения", - сказали в полиции.

Сообщается, что двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другой - с ампутацией конечности.

"Остальным также оказывается медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса", - заявили в полиции.
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эхо войны, блин...
Пусть выздоравливают.
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Менты совсем нифига не работают в плане профилактики......сужу по себе и своему району в Хмельницкой обл......15 лет есть зареганный гладкий ствол.....занимаюсь профпиротехникой.....2 года уже прошло как вернулся с востока.....и за это время участковый ни разу!!....не приходил хотя бы поговорить......узнать у соседей как себя веду.....не бухаю ли?не угрожаю ли кому либо ?......по началу ...после возвращения пару местных стукачей-таксистов задавали , правда вопросы типа "не привез ли чего?"......на этом их "работа" и закончилась..(((....думаю что по всей Украине так же!
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а к чему там зарегеный ствол и пиротехника? Думаешь за тобой участковый по ночам подглядывать должен? Хоть один пришедший с Востока добровольно признался участковому в беседе, что привёз арсенал?
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.....участковому конечно никто не признается....для этого есть опрос соседей.....даже в совковое время участковые это делали......и хотя бы раз в год нежданчиком проверяли хранение оружия.......у меня за 15 лет не было ни одной проверки....
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и еще....если бы участковый зашел и побеседовал с парнями на тему сувениров из АТО.....и естессно никто бы не признался......то многие хотя бы выбросили то ,что сдуру притащили ...и теперь оно у детей взрывается.......опять таки в 70-е годы я был ребенком и у меня всегда были капсюли "жевело" и порох "Сокол".....и батя об этом ничего не знал!!!....дети намного умнее ....хитрее .....чем порой думают их родители
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дітям потрібно розповідати, у який час вони живуть... та й вчити бути особливо обережними...це завдання батків та школи, ба й садочку, щоб не піднімали чужих іграшок
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо детей травмированы в результате взрыва боеприпаса на Днепропетровщине, - Нацполиция
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