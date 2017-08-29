 Мариуполь готов возобновить работу аэропорта, - заммэра Голтвенко

Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко сообщил на встрече с литовской делегацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.
По его словам, из-за перепада высот боевики не смогут обстрелять аэропорт, поэтому Голтвенко считает его безопасной зоной.
Заммэра заявил, что "узкое горлышко" на железной дороге не способно пропускать достаточное количество поездов в Мариуполь и открытие аэропорта было бы отличным решением для большинства горожан. Однако он заметил, что на его территории по договоренности до сих пор на данный момент находятся военнослужащие.
"В Израиле аэропорт находится в 8 км от линии соприкосновения, а в Мариуполе - в 60-ти", - сказал Александр Голтвенко.
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Полетел бы в Мариуполь, зная что на его окраине стоят вражеские зенитные установки?
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