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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1282) Мариуполь (4145)

 Мариуполь готов возобновить работу аэропорта, - заммэра Голтвенко

аэропортмариуполь

Город готов восстановить работу аэропорта, однако вопрос открытия воздушного пространства находится в политической плоскости.

Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко сообщил на встрече с литовской делегацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.

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По его словам, из-за перепада высот боевики не смогут обстрелять аэропорт, поэтому Голтвенко считает его безопасной зоной.

Заммэра заявил, что "узкое горлышко" на железной дороге не способно пропускать достаточное количество поездов в Мариуполь и открытие аэропорта было бы отличным решением для большинства горожан. Однако он заметил, что на его территории по договоренности до сих пор на данный момент находятся военнослужащие.

"В Израиле аэропорт находится в 8 км от линии соприкосновения, а в Мариуполе - в 60-ти", - сказал Александр Голтвенко.

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А сам что?
Полетел бы в Мариуполь, зная что на его окраине стоят вражеские зенитные установки?
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Был бы жив Лобановский полетели бы .а эти ****
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я скажу так:в МАРИУПОЛЬ приехали старые Динамовцы,которые к говнюкам суркисам не имеют ни какого отношения.То что совершили суркисы это не просто предательство.Это выстрел в спину своей матери,если хотите.Думаю киевлянам стоит задуматься о том что бы этих негодяев отделить от Динамо,как мух от котлет.Спасибо старому составу Динамовцев которые повели себя как настоящие мужчины,украинцы,козаки.Позор Суркисам -бандитам и предателям.
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Тільки після перемоги... Там тільки військовий аеродром зараз потрібен.
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В Израиле у палестинских боевиков только калаши, да и то не у всех, а в лугандонии Буки.
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Для кого открывать, для смертников? Министерство транспорта США до сих пор не сняло запреты для своих АК на Днепр, Харьков и Запорожье. Какой может быть Мариуполь?
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не бзди кацап.иди петуха из говна лепи в спаме.
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Дело же не в расстоянии. Если захотят совершить теракт, то это же не обязательно расстрел самолета с Новоазовска или Тельманово. Система ПВО должна работать и в том числе против обстрела. Действительно, аэропорт в Тель-Авиве Бен Гурион является сегодня одним из крупнейших в мире и находится в зоне большого риска, но работает без перерывов. А по уже давней информации той же городской власти военнослужащие как бы давно оттуда выведены, а почему они до сих пор там находятся? Что-то где-то не клеится.
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Военнослужащие теперь охраняют аэродром. Чего тут сложного? У нас сейчас все аэродромы под охраной.
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Установить хорошие средства РЭБ, как в Израиле, забазировать звено F-35 и пару ударных предаторов, и мариупольский аэропорт будет готов принимать несколько бортов Геркулесов в день.
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Ой ребята пока не надо...Эти ипанутые ордынцы с остатками обдрыщенцев Лугандона могут всё што угодно вытворить ,им никакие законы не писаны
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Открыть аэропорт, чтобы рос десант сел прямо в мариуполе??
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сесть твой сраный росдесант может только на писю или на бутылку.вырежем как свиней
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А что за такой "пассажиронаплыв" в прифронтовой город? Кто будет летать этими самолетами? Тем более под прицелами путинских пьяных вояк. Забыли урок с МН17? Ну так они вам напомнят науку. А еще кое-кто забыл, как советские диверсанты под видом гражданского борта высадились в 1968 в Чехословакии. Совершенно очевидно, что зам мэра-сепаратиста выполняет заказ кремлевских кураторов. Если вам не хватает пропускной способности дорог, так стройте дополнительные (по евростандартам), а не занимайтесь глупостью.
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Ну не в 60км , а в 20км. И у власти в Мариуполе сепары, и менты сепары. Что угодно могут устроить Даже обстрел города "градами" в 2015 г. корректировал местный Гаишник. Так, что пусть лучше на аэродроме будут военные.
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А я готов поднять штангу в 5 тонн. Только не решил, когда буду это делать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМариуполь готов возобновить работу аэропорта, - заммэра Голтвенко
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